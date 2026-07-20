Las instituciones deben ser más fuertes que las personas (Clase 39)

Las sociedades no fracasan porque les falten personas talentosas. Fracasan cuando todo depende de una sola persona. Cuando una institución funciona únicamente porque llegó un buen director, un buen ministro, un buen alcalde o un buen presidente, en realidad esa institución sigue siendo débil. El día que esa persona se marcha, también se marcha buena parte de su capacidad de respuesta.

Esa es una de las grandes lecciones que ha dejado la historia de las democracias más sólidas del mundo. El verdadero desarrollo institucional comienza cuando las reglas pesan más que las voluntades, cuando los procedimientos sobreviven a los gobiernos y cuando el ciudadano puede confiar en que sus derechos no dependerán del carácter, la simpatía o el interés de quien ocupe temporalmente un cargo público.

La Constitución dominicana parte precisamente de esa premisa. Al organizar el Estado, distribuir las competencias entre los poderes públicos y reconocer derechos fundamentales, establece una arquitectura destinada a proteger a las personas incluso frente al propio poder. No diseña un sistema para que existan gobernantes fuertes; diseña un sistema para que existan instituciones fuertes. Esa diferencia parece sutil, pero constituye el corazón del constitucionalismo moderno.

Con demasiada frecuencia, en América Latina confundimos liderazgo con personalismo. Admiramos a quienes resuelven problemas por sí solos, celebramos al funcionario que rompe todos los procedimientos para ofrecer respuestas rápidas y terminamos creyendo que la eficacia depende exclusivamente del talento individual. Sin embargo, esa forma de entender el poder suele producir resultados efímeros. Las soluciones excepcionales generan dependencia; las instituciones sólidas generan confianza.

Un Estado moderno no puede descansar sobre héroes administrativos. Necesita sistemas que funcionen incluso cuando cambian las autoridades. Necesita información organizada, procesos documentados, decisiones fundamentadas, controles independientes y una cultura institucional que permita que el conocimiento permanezca donde debe permanecer: en la institución y no únicamente en la memoria de quienes la dirigen.

Cuando las instituciones dependen demasiado de las personas, aparecen riesgos conocidos. Cada cambio de gestión implica empezar desde cero. Los proyectos se interrumpen. Las buenas prácticas desaparecen. La experiencia acumulada se pierde. Los ciudadanos vuelven a recorrer el mismo camino una y otra vez. El aprendizaje institucional se convierte en una sucesión de esfuerzos aislados en lugar de una construcción permanente.

Por el contrario, cuando las instituciones son más fuertes que las personas, ocurre algo extraordinario: el país aprende. Cada administración recibe un legado mejor que el anterior. Cada política pública incorpora las lecciones de la experiencia. Cada servidor público encuentra procedimientos claros para actuar. Cada ciudadano sabe qué puede esperar del Estado con independencia del gobierno de turno. Esa continuidad fortalece la seguridad jurídica, la confianza social y la estabilidad democrática.

La calidad institucional no consiste únicamente en aprobar nuevas leyes. También exige desarrollar capacidades. Significa formar servidores públicos, utilizar evidencia para tomar decisiones, evaluar resultados, corregir errores, documentar experiencias y convertir el aprendizaje en patrimonio colectivo. Una democracia madura no improvisa permanentemente; construye sobre lo aprendido.

Esta visión también transforma la manera de entender el liderazgo público. Un verdadero líder institucional no busca que todo dependa de él. Su mayor éxito consiste precisamente en lograr que la institución pueda seguir funcionando cuando él ya no esté. Su legado no son los aplausos momentáneos, sino las capacidades que deja instaladas, los equipos que fortalece, los procesos que mejora y la confianza que ayuda a construir.

En ese sentido, fortalecer las instituciones es un acto de humildad democrática. Significa reconocer que ninguna persona, por brillante que sea, puede sustituir el valor de reglas claras, controles efectivos y organizaciones capaces de aprender continuamente. Significa comprender que el servicio público no consiste en acumular poder personal, sino en dejar mejores herramientas para quienes continuarán sirviendo a la sociedad.

La ciudadanía también tiene un papel decisivo en este proceso. Cuando exigimos transparencia, rendición de cuentas, continuidad de las políticas públicas y respeto por las normas, estamos fortaleciendo las instituciones. Cuando aceptamos que todo dependa de una figura providencial, debilitamos el sistema que debe protegernos a todos por igual. La democracia necesita ciudadanos que confíen en las instituciones, pero también ciudadanos que contribuyan a mejorarlas mediante la participación responsable y el control social.

En la República Dominicana hemos avanzado significativamente en la consolidación de nuestro marco constitucional y en el fortalecimiento de diversas instituciones públicas. Sin embargo, toda democracia enfrenta el desafío permanente de consolidar una cultura institucional donde las decisiones respondan más a principios que a personas, más a reglas que a preferencias y más al interés general que a intereses particulares. Esa tarea nunca concluye porque constituye la esencia misma del Estado de derecho.

Las instituciones fuertes generan algo más valioso que la eficiencia: generan previsibilidad. Permiten que los ciudadanos organicen sus vidas con la confianza de que la ley será aplicada con igualdad, que los servicios públicos mantendrán estándares de calidad y que los cambios políticos no significarán la desaparición de derechos ni la ruptura de procesos esenciales para el desarrollo del país.

En última instancia, una nación no se mide únicamente por los nombres de quienes la gobernaron. Se mide por la fortaleza de las instituciones que logró construir. Los grandes estadistas no son recordados solo por las decisiones que tomaron durante su mandato, sino por las instituciones que dejaron funcionando después de su partida. Comprendieron que el poder es transitorio, mientras que las instituciones pertenecen a las generaciones futuras.

Ese debe ser también nuestro horizonte. Construir instituciones que no dependan de una persona para hacer lo correcto. Instituciones capaces de proteger derechos, resolver problemas, generar confianza y aprender continuamente. Instituciones que permanezcan cuando nosotros ya no estemos, porque la verdadera grandeza del servicio público no consiste en hacerse indispensable, sino en lograr que el bien común pueda seguir avanzando sin depender de un solo nombre.

Solo entonces podremos afirmar que la República ha fortalecido no únicamente su administración pública, sino también su democracia.

Vamos por lo que nos une.