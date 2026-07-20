Pensamiento estratégico, política y la teoría de los juegos para la toma de decisiones

La teoría de los juegos es una disciplina matemática y económica que estudia la toma de decisiones estratégicas en situaciones donde el resultado de un actor depende de las acciones de los demás. ( SHUTTERSTOCK )

La teoría de los juegos se define como el estudio de la interacción estratégica entre dos o más actores o jugadores, cuyas decisiones dependen no solo de sus propios intereses, sino también de las acciones que puedan tomar los demás participantes. Se trata de una herramienta fundamental para comprender el comportamiento humano en ámbitos tan diversos como la economía, la política, la diplomacia, la estrategia militar y los negocios.

Podemos pensar, por ejemplo, en los procesos electorales y las alianzas políticas que comenzarán a configurarse de cara a las elecciones de 2028 en la República Dominicana y en otros países de la región. Los partidos políticos, los candidatos, los grupos de interés y los votantes participan en un complejo juego estratégico donde cada decisión depende de las expectativas sobre el comportamiento de los demás actores. Las negociaciones para formar coaliciones, seleccionar candidaturas o definir programas de gobierno constituyen claros ejemplos de aplicación práctica de la teoría de los juegos.

El desarrollo moderno de esta disciplina se encuentra estrechamente vinculado al trabajo del matemático estadounidense John Nash, quien recibió el Premio Nobel de Economía en 1994 junto con Reinhard Selten y John Harsanyi. Nash formuló el concepto de equilibrio que lleva su nombre, conocido como "equilibrio de Nash", mediante el cual explicó situaciones más realistas donde existe simultáneamente cooperación y rivalidad entre múltiples participantes. Por su parte, Selten estudió juegos secuenciales y Harsanyi desarrolló modelos en los cuales algunos jugadores poseen información que otros desconocen, una situación muy frecuente en los mercados financieros y en las negociaciones políticas.

En realidad, cualquier persona, empresa, gobierno o institución que deba adoptar decisiones estratégicas considerando las posibles acciones de otros actores está aplicando, consciente o inconscientemente, los principios de la teoría de los juegos. El ajedrez constituye quizás la metáfora más conocida: cada movimiento depende de la anticipación de las jugadas futuras del adversario, combinando estrategia, táctica y capacidad de previsión.

Las situaciones políticas contemporáneas ilustran claramente este fenómeno. Las elecciones previstas para 2028 implicarán decisiones altamente interdependientes entre partidos oficialistas, fuerzas opositoras, líderes regionales y grupos económicos. El pensamiento estratégico exigirá múltiples líneas de acción y escenarios alternativos, considerando variables tales como alianzas electorales, comportamiento del electorado, coyuntura económica y demandas sociales específicas de cada demarcación territorial.

Desde el punto de vista histórico, el primer análisis formal relacionado con la teoría de los juegos fue desarrollado por el economista francés Antoine Cournot en 1838. Cournot estudió el comportamiento de dos empresas que producían bienes idénticos y enfrentaban costos similares, demostrando cómo sus decisiones de producción dependían estratégicamente una de otra para maximizar beneficios dentro de un mercado limitado. Este análisis constituye uno de los pilares fundamentales de la teoría económica moderna de la competencia.

Posteriormente, el matemático francés Émile Borel propuso en 1921 una formulación matemática más rigurosa del problema. Sin embargo, fue el brillante matemático húngaro John von Neumann quien, junto con el economista Oskar Morgenstern, convirtió la teoría de los juegos en un campo científico autónomo mediante la publicación, en 1944, de la obra clásica Teoría de los juegos y comportamiento económico, considerada uno de los libros más influyentes de las ciencias sociales del siglo XX.

Von Neumann y Morgenstern estudiaron inicialmente los denominados juegos de suma cero, situaciones en las cuales la ganancia de un participante implica necesariamente la pérdida de otro. Sin embargo, la experiencia demuestra que muchas interacciones humanas no responden a esta lógica.

Existen juegos de suma positiva, conocidos como escenarios "ganar-ganar", donde todos los participantes pueden beneficiarse, como ocurre con los acuerdos comerciales internacionales o las alianzas empresariales estratégicas. También existen juegos de suma negativa, donde todos los participantes terminan perjudicados, como sucede en las guerras, los conflictos comerciales prolongados o las crisis financieras derivadas de decisiones equivocadas.

John Nash amplió significativamente esta perspectiva al desarrollar modelos que incorporaban simultáneamente cooperación y conflicto entre numerosos participantes. Su contribución permitió comprender fenómenos tan diversos como las negociaciones salariales, las estrategias empresariales, los mercados oligopólicos, las campañas electorales y los conflictos internacionales.

La teoría de los juegos parte del supuesto de que los individuos actúan racionalmente, procurando maximizar sus propios intereses. El ejemplo más conocido es el denominado "dilema del prisionero". En este modelo, dos sospechosos son interrogados por separado y deben decidir si confiesan o guardan silencio. Desde el punto de vista individual, la estrategia dominante es confesar, independientemente de la decisión del otro jugador. El resultado final es que ambos reciben una condena mayor, aunque la cooperación mutua habría generado un resultado más favorable para ambos.

Este dilema se observa frecuentemente en la vida real. Dos empresas competidoras podrían acordar mantener precios elevados para maximizar beneficios conjuntos; sin embargo, cada una tiene el incentivo de reducir precios para aumentar su participación de mercado, terminando ambas con menores ganancias. Situaciones similares se presentan en acuerdos climáticos internacionales, negociaciones comerciales y pactos políticos.

En numerosos juegos existen múltiples equilibrios posibles. La complejidad aumenta considerablemente cuando participan muchos jugadores o cuando algunos poseen información privilegiada. No resulta sorprendente, por tanto, que la teoría de los juegos haya desempeñado un papel central en el análisis estratégico de la carrera armamentista nuclear durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética.

En este ámbito sobresalieron las contribuciones del economista estadounidense Thomas Schelling, quien recibió el Premio Nobel de Economía en 2005, compartido con Robert J. Aumann. Schelling revolucionó la comprensión del conflicto y la cooperación estratégica, aplicando la teoría de los juegos a la estrategia nuclear, las negociaciones internacionales, el cambio climático y los procesos de segregación urbana.

Sus investigaciones demostraron que la capacidad de represalia puede constituir un mecanismo de disuasión más eficaz que la simple capacidad de defensa. Asimismo, evidenció que cierto grado de incertidumbre estratégica —mantener al adversario sin conocer completamente la respuesta futura— puede contribuir paradójicamente a preservar la paz con mayor efectividad que una amenaza completamente predecible. Este razonamiento continúa siendo relevante en las relaciones internacionales actuales entre grandes potencias.

Otra importante aplicación contemporánea de la teoría de los juegos se encuentra en el análisis del poder de mercado, la regulación económica y la defensa de la competencia. Este campo fue desarrollado ampliamente por el economista francés Jean Tirole, ganador del Premio Nobel de Economía en 2014, cuyos trabajos han permitido comprender mejor el funcionamiento de monopolios, oligopolios, plataformas digitales y mercados regulados.

En la actualidad, la teoría de los juegos se aplica igualmente al análisis de las negociaciones comerciales internacionales, las políticas monetarias de los bancos centrales, las estrategias empresariales, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la competencia tecnológica entre potencias económicas. La rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China en sectores como los semiconductores, la inteligencia artificial y las telecomunicaciones constituye uno de los ejemplos más visibles de su aplicación contemporánea.

La amplitud de sus aplicaciones convierte a la teoría de los juegos en una de las herramientas intelectuales más revolucionarias desarrolladas durante el último siglo. Su principal aporte consiste en permitir una mejor comprensión de las múltiples posibilidades estratégicas presentes en la competencia económica, la confrontación política, la rivalidad militar y la cooperación internacional, ofreciendo valiosas enseñanzas para la toma racional de decisiones en un mundo cada vez más complejo e interdependiente.