La infancia no necesita padres perfectos. Necesita padres disponibles.

Diez minutos de atención que transforman vínculos. ( FUENTE EXTERNA )

Nunca había visto tantos padres intentando hacerlo tan bien... y, al mismo tiempo, sintiéndose tan insuficientes.

Vivimos en una época en la que nunca habíamos tenido tanta información sobre crianza. Podcasts, libros, redes sociales, expertos, cursos... Hoy parece que cualquiera tiene una opinión sobre cómo deberíamos criar a nuestros hijos. Y eso, lejos de tranquilizar a muchos padres, los ha llenado de dudas.

Y, sin embargo, nunca había escuchado tantas veces la misma pregunta en consulta:

"¿Lo estaré haciendo bien?"

Quizá la verdadera paradoja de nuestra generación no sea que sabemos poco sobre crianza.

Quizá sea que sabemos tanto, escuchamos tantas voces y queremos hacerlo tan perfecto, que hemos empezado a criar con miedo.

Miedo a equivocarnos. Miedo a traumatizar.

Miedo a poner límites. Miedo a decir que no.

Miedo a no estimular lo suficiente.

Miedo a que una decisión de hoy determine para siempre el futuro de nuestros hijos.

Pero... ¿y si el problema no fuera que estamos haciendo poco?

¿Y si el problema fuera que estamos intentando hacerlo todo?

Como neuropsicóloga infantil, rara vez llegan a mi consulta padres que no se preocupan por sus hijos.

Lo que veo son madres y padres agotados.

Padres que leen, investigan, preguntan, comparan, se cuestionan constantemente y terminan el día pensando que podrían haberlo hecho mejor.

Y eso me hace preguntarme:

¿En qué momento empezamos a creer que criar bien significaba no equivocarse nunca?

El mito del padre perfecto





El padre perfecto nunca pierde la paciencia. Siempre sabe qué decir.

Nunca levanta la voz.

Nunca olvida una actividad del colegio. Prepara meriendas saludables todos los días. Limita las pantallas.

Estimula el lenguaje.

Valida todas las emociones. Trabaja.

Hace ejercicio.

Y además sonríe.

Suena agotador, ¿verdad? Porque NO existe.

Lo que realmente necesitan los niños

Los niños no necesitan adultos impecables.

Necesitan adultos disponibles.

Un adulto disponible...

· escucha antes de corregir

· mira a los ojos cuando su hijo le habla

· juega diez minutos con el teléfono guardado

· reconoce cuando se equivoca y pide perdón

· acompaña una rabieta sin tener todas las respuestas

· ofrece seguridad incluso en los días difíciles

Y eso, aunque parezca sencillo, tiene un enorme impacto.

El psicólogo Donald Winnicott hablaba hace décadas del concepto de la "madre suficientemente buena". No hablaba de una madre perfecta, sino de una madre que, aun equivocándose, estaba emocionalmente disponible para su hijo la mayor parte del tiempo.

Hoy sabemos, gracias a décadas de investigación sobre el apego, que lo que más fortalece la relación entre padres e hijos no es evitar todos los errores, sino la capacidad de reparar después de ellos.





Porque los vínculos no se construyen desde la perfección.

Se construyen desde la conexión. Y la conexión casi nunca nace de hacer todo perfecto. Nace de hacer sentir al otro que importa.

La presencia también se entrena. No siempre podemos ofrecer horas de juego. Pero sí podemos regalar pequeños momentos de presencia auténtica.

Pregúntate hoy:

· ¿Cuántas veces miré a mi hijo a los ojos mientras me hablaba?

· ¿Cuántas veces respondí sin dejar el teléfono?

· ¿Cuándo fue la última vez que jugamos sin un objetivo educativo?

· ¿Hoy realmente escuché a mi hijo... o solo organicé su día?

A veces bastan diez minutos de atención plena para transmitirle a un niño un mensaje muy poderoso:

"Estoy aquí contigo."

A veces pensamos que nuestros hijos necesitan grandes planes, juguetes nuevos o actividades extraordinarias. Sin embargo, muchas veces lo que más recuerdan son esos pequeños momentos cotidianos en los que sintieron que tenían toda nuestra atención.

Pequeños cambios que hacen una gran diferencia

No necesitas reorganizar toda tu vida. Empieza por cosas sencillas:

· Dedica diez minutos al día sin pantallas, solo para jugar o conversar.

· Cuando tu hijo te cuente algo, intenta dejar lo que estás haciendo y míralo a los ojos.

· Si pierdes la paciencia, vuelve después y repara. Un "lo siento, hoy estaba muy cansado" también educa.

· Antes de dormir, pregúntale cuál fue el mejor y el peor momento de su día... y comparte también el tuyo.

Son gestos pequeños, pero son los que construyen recuerdos.

Una pregunta que vale la pena hacerse

Dentro de veinte años...

¿Qué recordarán nuestros hijos?

¿Que un día olvidamos poner una fruta en la lonchera?

¿Que la ropa no siempre estaba perfectamente doblada?





¿O que, cuando tenían miedo, encontraban un abrazo?

¿Que cuando se equivocaban, encontraban comprensión?

¿Que cuando necesitaban hablar, había alguien dispuesto a escuchar? Nuestros hijos no necesitan una versión perfecta de nosotros.

Necesitan la versión más presente.

Quizá el mejor regalo que podemos hacerles a nuestros hijos no sea una infancia perfecta.

Sea una infancia donde se sintieron seguros, queridos y vistos.

Porque al final, los recuerdos más importantes de la infancia rara vez tienen que ver con la perfección.

Tienen que ver con la presencia.

Quizá nuestros hijos no recordarán todo lo que hicimos por ellos. Pero sí recordarán cómo los hicimos sentir.

La infancia no necesita padres perfectos. Necesita padres disponibles.