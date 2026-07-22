Juan Dolio: el polo turístico que la República Dominicana aún no ha dimensionado

Juan Dolio es un polo estratégico para la nueva etapa del desarrollo turístico en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Cuando se habla de turismo en la República Dominicana, casi siempre la conversación gira alrededor de Punta Cana, Puerto Plata, Samaná o La Romana. Son destinos que han consolidado la industria turística nacional y que seguirán siendo fundamentales para el crecimiento económico del país. Sin embargo, creo que ha llegado el momento de comenzar a mirar con mayor atención otros territorios que poseen un enorme potencial para convertirse en protagonistas de la próxima etapa del desarrollo turístico dominicano.

Uno de ellos es Juan Dolio.

Durante décadas fue reconocido como uno de los primeros polos turísticos de la República Dominicana. Mucho antes del extraordinario crecimiento de Punta Cana, Juan Dolio ya recibía miles de visitantes nacionales e internacionales que encontraban en sus playas, su cercanía con Santo Domingo y su infraestructura hotelera un destino ideal para vacacionar. Su desarrollo marcó una etapa importante en la evolución del turismo nacional y contribuyó a demostrar que la costa sur también tenía un enorme potencial.

Hoy, más de medio siglo después de ese crecimiento inicial, Juan Dolio vuelve a tener una oportunidad histórica. Ya no solo como un destino de playa, sino como un modelo de desarrollo donde convergen el turismo, la inversión inmobiliaria, la residencia permanente, el comercio, los servicios y la calidad de vida.

Un turismo que continúa rompiendo récords

La República Dominicana atraviesa uno de los mejores momentos de su historia turística. En 2025 el país recibió 11,676,901 visitantes, una cifra récord que reafirma su liderazgo como el principal destino del Caribe. De ese total, más de 8.8 millones de turistas llegaron por vía aérea, según cifras oficiales.

Estos resultados reflejan la fortaleza del sector, pero también plantean un desafío: ¿estamos preparados para distribuir ese crecimiento hacia nuevos polos turísticos que complementen la oferta tradicional?

En mi opinión, el éxito alcanzado por el país debe impulsarnos a identificar nuevos espacios de desarrollo que permitan ampliar la capacidad turística, atraer nuevas inversiones y generar oportunidades económicas para más comunidades.

Juan Dolio reúne todas esas condiciones.

La gran ventaja de estar a solo 40 minutos de Santo Domingo

Existen pocos destinos turísticos en el Caribe con una ubicación tan privilegiada.

Juan Dolio se encuentra a apenas 40 o 45 minutos de Santo Domingo y muy cerca del Aeropuerto Internacional de Las Américas. Esa cercanía representa una ventaja competitiva extraordinaria que muchas veces no valoramos en su justa dimensión.

Hoy una persona puede trabajar en la capital, asistir a reuniones de negocios y regresar el mismo día a vivir frente al mar. Esa posibilidad, que hace algunos años parecía poco común, hoy forma parte de una nueva realidad impulsada por el teletrabajo, los modelos laborales híbridos y la búsqueda de una mejor calidad de vida.

Precisamente ese es el modelo que ha permitido el desarrollo de importantes ciudades costeras en países como España, Portugal y Estados Unidos.

El turismo del futuro será diferente

Durante décadas el éxito de un destino turístico se medía casi exclusivamente por la cantidad de habitaciones hoteleras disponibles.

Hoy esa realidad ha cambiado.

El turismo moderno integra hoteles, apartamentos turísticos, segundas residencias, villas, comunidades planificadas, gastronomía, deporte, entretenimiento y servicios.

El turismo inmobiliario ha dejado de ser un segmento complementario para convertirse en uno de los principales motores de inversión en muchos destinos del mundo.

Cada apartamento adquirido por un extranjero o por un dominicano residente en el exterior genera consumo, empleo, dinamismo comercial y movimiento económico durante todo el año.

Eso significa que un destino deja de depender exclusivamente de las temporadas altas para mantener activa su economía.

Metro Country Club: un ejemplo de visión y planificación

Si existe un proyecto que demuestra el verdadero potencial de Juan Dolio es Metro Country Club.

Con casi 40 años de existencia, este desarrollo fue pionero en apostar por un modelo de comunidad organizada cuando muy pocos hablaban de turismo residencial o de ciudades planificadas.

Hoy cuenta con más de 1,000 viviendas, donde residen cientos de familias de manera permanente en un entorno caracterizado por la seguridad, la planificación, las áreas verdes, los espacios deportivos y la calidad de sus servicios.

Metro Country Club ha demostrado que Juan Dolio puede ser mucho más que un destino para vacacionar.

Ha demostrado que es posible desarrollar una comunidad donde convivan residentes permanentes, propietarios de segundas viviendas, turistas e inversionistas, generando actividad económica durante los doce meses del año.

Ese modelo debe servir como referencia para el crecimiento futuro de la zona.

Un nuevo polo para el turismo dominicano

Creo que el país debe comenzar a cambiar la forma en que observa destinos como Juan Dolio.

Durante muchos años el desarrollo turístico se concentró en grandes polos que, sin duda, fueron necesarios para posicionar a la República Dominicana como líder regional. Pero el crecimiento que experimenta la industria obliga a pensar en una nueva generación de polos turísticos.

Juan Dolio tiene todas las condiciones para formar parte de esa nueva etapa.

Su ubicación estratégica, su infraestructura existente, su cercanía con la capital, el aeropuerto y los principales centros de negocios del país, así como el crecimiento sostenido del mercado inmobiliario, lo convierten en un destino con características únicas dentro del Caribe.

No se trata de competir con Punta Cana ni con otros polos consolidados.

Se trata de complementarlos.

Mientras Punta Cana continúa liderando el turismo internacional de grandes resorts, Juan Dolio puede consolidarse como el gran destino residencial, deportivo, inmobiliario y de escapadas cercano a Santo Domingo.

Ambos modelos pueden convivir perfectamente y fortalecer aún más la oferta turística nacional.

Un desarrollo que beneficia a toda la economía

El crecimiento de Juan Dolio no solo favorece al sector inmobiliario.

Cada nuevo proyecto impulsa la construcción, genera empleos, fortalece el comercio local, aumenta la demanda de restaurantes, supermercados, centros médicos, instituciones educativas, servicios financieros y transporte.

Además, promueve el desarrollo de actividades complementarias como el golf, la gastronomía, el turismo deportivo, los eventos corporativos y el turismo de bienestar.

Ese efecto multiplicador representa una oportunidad extraordinaria para Guayacanes, San Pedro de Macorís y toda la región Este.

El desafío será crecer de manera inteligente

Ahora bien, crecer no basta.

La verdadera diferencia estará en cómo se planifique ese crecimiento.

La experiencia internacional demuestra que los destinos más exitosos son aquellos que protegen sus playas, preservan sus recursos naturales, invierten en infraestructura, garantizan servicios públicos eficientes y promueven un desarrollo urbano ordenado.

Juan Dolio todavía tiene la oportunidad de hacerlo bien.

Todavía puede convertirse en un referente nacional de planificación y sostenibilidad, donde el crecimiento económico vaya de la mano con una mejor calidad de vida para residentes y visitantes.

Una visión para los próximos años

Estoy convencido de que dentro de diez o quince años hablaremos de Juan Dolio de una manera muy distinta.

Ya no será únicamente un destino para pasar un fin de semana en la playa. Será una ciudad costera moderna, integrada al área de influencia de Santo Domingo, donde convivirán el turismo, la inversión, la vivienda, el deporte, el comercio y los servicios.

La República Dominicana necesita seguir fortaleciendo sus grandes polos turísticos, pero también debe apostar por nuevos modelos de desarrollo. Juan Dolio representa una oportunidad única para demostrar que el turismo puede crecer de forma más equilibrada, diversificando la inversión y acercando los beneficios del sector a más comunidades.

Estoy convencido de que el futuro del turismo dominicano no dependerá únicamente de atraer más visitantes. También dependerá de nuestra capacidad para desarrollar destinos inteligentes, conectados, sostenibles y con una visión de largo plazo.

Y pocos lugares reúnen esas condiciones como Juan Dolió.