Toy Story 5: ¿se está acabando la era del juego?

La infancia digital según Toy Story 5. ( FUENTE EXTERNA )

Cuando escuché que Toy Story 5 abordaría el tema de las pantallas, pensé que sería una historia más sobre la tecnología como villana: "La mala de la historia". Pero lo que encontré fue algo mucho más interesante: una película que nos obliga a mirar de frente una realidad que ya forma parte de la infancia actual.

Porque la verdadera pregunta no es si los niños usan pantallas. La pregunta es: ¿qué está dejando de ocurrir cuando las pantallas ocupan demasiado espacio?

Durante generaciones, los juguetes fueron compañeros de aventuras , herramientas para imaginar, crear historias, resolver conflictos y aprender a relacionarse con otros . Hoy, muchos niños encuentran ese mismo entretenimiento en una pantalla. Y entonces surge una inquietud inevitable:

¿Estamos presenciando el final de la era del juego tal como la conocíamos?

Cuando el juego deja de ser la primera opción

Uno de los momentos más impactantes de la película es observar cómo Bonnie comienza a interesarse cada vez más por su dispositivo electrónico.

No porque sea una mala niña.

No porque sus padres estén haciendo algo mal.

Simplemente porque las pantallas están diseñadas para captar nuestra atención de una manera que pocos juguetes pueden igualar.

Como profesionales que trabajamos con la infancia, sabemos que el juego libre cumple funciones esenciales para el desarrollo:

· Favorece la creatividad.

· Estimula el lenguaje.

· Potencia la resolución de problemas.

· Enseña habilidades sociales.

· Ayuda a desarrollar tolerancia a la frustración.

Cuando el tiempo frente a la pantalla desplaza sistemáticamente estas experiencias, no estamos perdiendo solamente tiempo de juego; estamos perdiendo oportunidades de desarrollo.

¿Las pantallas están reemplazando a los amigos?

Esta es una afirmación que genera debate. La respuesta rápida sería "no".

La respuesta real es más compleja.

Muchos niños utilizan la tecnología como un punto de conexión social. Hablan de videojuegos en el recreo, juegan en línea con amigos o forman parte de comunidades digitales.





La tecnología también puede unir.

Pero la película plantea una pregunta incómoda:

Qué ocurre cuando la principal fuente de conexión deja de ser una persona y pasa a ser una pantalla?

Las amistades se construyen aprendiendo a esperar turnos, negociar reglas, tolerar desacuerdos, interpretar emociones y reparar conflictos.

Ninguna aplicación puede sustituir completamente esas experiencias.

El refugio digital para los niños tristes

Hay otra escena que invita a reflexionar.

Bonnie está triste y la solución inmediata parece ser darle acceso a la pantalla.

¿Nos resulta familiar?

Vivimos en una sociedad donde el malestar se ha vuelto algo que debemos eliminar rápidamente.

Si un niño se aburre, pantalla. Si está frustrado, pantalla.

Si está triste, pantalla.

Sin embargo, las emociones no son problemas que deban desaparecer de inmediato. Son experiencias que necesitan ser vividas, comprendidas y acompañadas.

Cuando una pantalla se convierte sistemáticamente en la respuesta al malestar, el niño pierde oportunidades de desarrollar recursos internos para afrontar la frustración, la espera o el aburrimiento.

Y aquí surge otra pregunta importante:

Estamos ayudando a nuestros hijos a gestionar sus emociones o simplemente estamos aprendiendo a silenciarlas?

Lo que la película hace bien: no demoniza la tecnología

Quizás el mayor acierto de Toy Story 5 es que no presenta una batalla simplista entre juguetes buenos y pantallas malas.

Porque la realidad tampoco funciona así.

La tecnología nos permite conectar con familiares lejanos, crear recuerdos a través de fotos y videos, aprender, explorar intereses y acceder a herramientas extraordinarias.

La tecnología no es el problema.





El problema aparece cuando desplaza experiencias esenciales para el desarrollo. Cuando reemplaza sistemáticamente el juego.

Cuando sustituye la conversación. Cuando evita el contacto humano.

Cuando se convierte en la única estrategia para regular emociones.

El mundo digital que los adultos no siempre ven

Otro aspecto interesante es cómo Bonnie comienza a habitar un espacio que sus padres no conocen del todo.

Y esto refleja una realidad actual.

Muchos padres instalan controles parentales, supervisan dispositivos y establecen límites. Sin embargo, ningún sistema tecnológico puede sustituir la presencia y el acompañamiento.

Porque el verdadero desafío no es controlar todo lo que ocurre en el mundo digital. Eso es imposible.

El desafío es construir una relación en la que los niños quieran contarnos lo que ocurre en ese mundo.

Entonces, ¿qué hacemos?

Durante años, el debate se ha planteado como una elección entre permitir o prohibir. Pero quizá esa no sea la pregunta correcta.

La experiencia clínica, la investigación y la vida cotidiana nos muestran que eliminar completamente la tecnología no suele ser la solución.

La clave está en acompañar.

Acompañar implica interesarnos por lo que ven. Jugar con ellos.

Hablar sobre lo que consumen. Establecer límites claros.

Ofrecer alternativas.

Y, sobre todo, asegurarnos de que la tecnología no ocupe el lugar que corresponde al juego, al vínculo y a las experiencias reales.





Tal vez la película no trata realmente sobre juguetes ni sobre pantallas. Tal vez trata sobre algo mucho más profundo.

Sobre cómo preservar aquello que hace única a la infancia en un mundo cada vez más digital.

Porque la pregunta no es si nuestros hijos utilizarán tecnología. La utilizarán.

La verdadera pregunta es:

¿Seremos capaces de poner la tecnología de nuestro lado sin permitir que sustituya aquello que los niños necesitan para crecer?

Y quizás esa sea la conversación más importante que Toy Story 5 nos invita a tener.