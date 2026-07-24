Jóvenes graduandos y ecosistema empresarial

Ver a cientos de jóvenes sostener un título universitario me reafirmó algo que en el día a día damos por sentado: el rol de la academia como cuna del liderazgo y de la movilidad social de nuestro país. ( FREEPIK )

Hace unos días tuve el honor de dirigirme a la nueva generación de egresados de Dirección Empresarial, Mercadeo y Administración de Empresas en la LXI Graduación Ordinaria de mi alma mater, la Universidad Iberoamericana (Unibe).

Ver a cientos de jóvenes sostener un título universitario me reafirmó algo que en el día a día damos por sentado: el rol de la academia como cuna del liderazgo y de la movilidad social de nuestro país.

Y ese rol no es abstracto. En cada aula hay un esfuerzo sostenido por dotar a la juventud de criterio y rigor, y ese esfuerzo no se agota con la entrega de un diploma en un escenario solemne. Ahí, en realidad, es donde comienzan las nuevas historias.

Frente a ese auditorio hablé de valentía y de propósito. Compartí algo que he observado desde la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE): jóvenes con grandes propuestas e ideas que no logran formalizar su negocio porque el camino regulatorio y tributario les resulta muy complicado y costoso.

El reciente estudio de ANJE, "Emprendiendo en la informalidad: una restricción estructural al desarrollo de las mipymes jóvenes en República Dominicana", identificó que el 32.7 % de las mipymes del país están dirigidas por jóvenes de entre 18 y 39 años. De esas mipymes jóvenes, aproximadamente siete de cada 10 (65 %) operan en la informalidad. Esa cifra, por sí sola, ya es preocupante. Pero lo que de verdad debe alarmarnos es la brecha económica que genera la informalidad.

De acuerdo a los datos analizados, la mediana de ingresos anuales que genera una mipyme joven formal asciende en a 5,107,241.50 dólares, mientras que en una informal este monto cae drásticamente a 836,698.09 dólares (apenas el 16.36 % de las formales). En la escala micro, las unidades formales perciben ingresos hasta 3.7 veces superiores que las informales. La informalidad, además de ser una falta de cumplimiento fiscal, se traduce en un techo de crecimiento que condena a miles de emprendimientos jóvenes a la subsistencia.

Formalizarse hoy debería entenderse como la puerta hacia la escala y el crecimiento. Por eso, desde ANJE hemos propuesto la creación de la Certificación Mipyme Joven, un instrumento de política pública gradual y verificable, pensado para estimular y acompañar la transición hacia la formalidad.

El estudio plantea algo necesario: que los primeros pasos para formalizarse sean menos costosos y que las políticas públicas traten la informalidad como una restricción estructural que puede aliviarse con incentivos adecuados, con especial atención en los jóvenes que se integran al mercado laboral y al ecosistema empresarial, y no como una mera falta de voluntad.

Como indiqué esa noche a los graduandos: el desarrollo de un país no se mide por los obstáculos que enfrenta su gente, sino por la valentía de quienes deciden, día a día, no rendirse ante ellos. A esta generación de empresarios jóvenes no le falta esa valentía. Lo que necesita es que dejemos de exigírsela en solitario y empecemos a asumir en conjunto lo que, en realidad, es una tarea de política pública compartida.

Eugenio María de Hostos lo dijo con una lucidez que sigue intacta: "Ningún hombre es más grande que el que se vence a sí mismo por cumplir su deber." El futuro de la República Dominicana está, en buena parte, en manos de las nuevas generaciones de profesionales, pero sólo si construimos junto a ellos el puente estructural que su talento merece.