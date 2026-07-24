Transparencia Internacional y la dimensión de una verdadera lucha contra la corrupción en RD

La fortaleza institucional de un país se mide hoy más allá de sus resultados económicos o de sus indicadores de crecimiento. En un escenario internacional cada vez más competitivo, la transparencia, la confianza en las instituciones y la capacidad del Estado para responder ante los desafíos públicos se han convertido en elementos esenciales para definir la imagen de una nación.

Desde esa perspectiva debe analizarse la reciente valoración del presidente de Transparencia Internacional, François Valérian, quien afirmó que en República Dominicana existe una verdadera lucha contra la corrupción.

"Lo que vemos en la República Dominicana es que hay una lucha contra la corrupción por parte de la administración, de los fiscales y del sistema judicial", expresó Valérian.

La relevancia de esta declaración está precisamente en su origen. No proviene del debate político interno ni de una interpretación coyuntural, sino de una organización internacional especializada en transparencia, cuya mirada está enfocada en evaluar los esfuerzos institucionales que desarrollan los países.

Cuando un organismo de esta naturaleza realiza una valoración positiva sobre una nación, el mensaje adquiere una dimensión que trasciende las fronteras. Se convierte en un elemento que influye en la percepción internacional sobre la calidad de sus instituciones, la confianza que genera y las condiciones que ofrece para el desarrollo.

La referencia realizada por Valérian al papel del Gobierno, los fiscales y el sistema judicial tiene un significado particular, porque reconoce la existencia de mecanismos institucionales que han permitido fortalecer la transparencia y generar mayores niveles de confianza pública.

La valoración de Transparencia Internacional destaca que estos actores, desde sus respectivas responsabilidades, forman parte de un proceso institucional que ha colocado la lucha contra la corrupción como un elemento relevante dentro de la gestión pública y del fortalecimiento democrático.

Durante décadas, América Latina ha enfrentado el desafío de consolidar instituciones más sólidas y confiables. En ese contexto regional, el reconocimiento de Transparencia Internacional representa una valoración externa que coloca a República Dominicana dentro de una conversación internacional donde la transparencia y la institucionalidad tienen un peso determinante.

Este tipo de reconocimientos también tiene una dimensión económica. En la actualidad, la transparencia institucional es uno de los factores que observan los inversionistas antes de tomar decisiones. La inversión nacional y extranjera no depende únicamente de las oportunidades de mercado; también está vinculada a la confianza, la seguridad jurídica y la estabilidad de las reglas.

Un país que proyecta fortaleza institucional genera mejores condiciones para atraer capital, impulsar proyectos productivos y ampliar sus posibilidades de crecimiento. Por eso, la transparencia dejó de ser exclusivamente un tema político para convertirse en un componente estratégico del desarrollo económico.

Esta valoración adquiere una importancia adicional al considerar que República Dominicana será sede, del 1 al 4 de diciembre de 2026, de la Conferencia Internacional Anticorrupción, un encuentro global que reunirá a más de 2,000 participantes provenientes de alrededor de 140 países.

La celebración de este importante foro internacional en territorio dominicano constituye un hecho significativo. Coloca al país como escenario del debate mundial sobre transparencia, integridad pública y fortalecimiento institucional, y representa una oportunidad para proyectar la imagen de una nación que participa activamente en esta agenda global.

La reputación internacional de un país se construye a partir de múltiples factores: estabilidad democrática, desempeño económico, calidad institucional y confianza. Por eso, las palabras de Françoís Valérian deben analizarse desde una perspectiva más amplia.

Más allá del debate político interno, la valoración de Transparencia Internacional tiene un significado relevante para República Dominicana porque fortalece la percepción de un país donde la transparencia institucional forma parte de los elementos fundamentales para consolidar la confianza pública, atraer inversión y fortalecer su posición en el escenario internacional.

La verdadera dimensión de este reconocimiento está precisamente ahí: en entender que la institucionalidad y la transparencia no solo representan valores democráticos, sino también activos estratégicos para el desarrollo y la proyección de una nación.