Aprender juntos para transformar la educación

La Consulta Nacional sobre el Futuro de la Educación en la República Dominicana representa una oportunidad para integrar experiencias comunitarias y evidencia científica en la reforma educativa. ( FUENTE EXTERNA )

La reciente presentación de las propuestas de la Consulta Nacional sobre el Futuro de la Educación marca un momento importante para el país. Que tantos sectores hayan contribuido a imaginar la educación que queremos refleja un compromiso compartido con el desarrollo de las próximas generaciones.

Esta nueva etapa representa, además, una oportunidad para integrar el conocimiento acumulado desde diversas experiencias educativas con prácticas respaldadas por evidencia, capaces de fortalecer los aprendizajes y el bienestar de los estudiantes. Incorporar ese acervo contribuirá a una implementación más sólida de la reforma y ampliará su impacto.

Desde Save the Children hemos tenido el privilegio de acompañar a cientos de docentes, familias, centros educativos y comunidades en distintos territorios del país. Esa experiencia nos ha permitido confirmar una realidad: cuando los niños y las niñas reciben apoyo para fortalecer la lectura, el pensamiento matemático y las habilidades socioemocionales, y ese esfuerzo cuenta con el compromiso de docentes y familias, los resultados llegan.

La evidencia recogida en barrios y comunidades muestra avances significativos tanto en los aprendizajes como en la permanencia escolar. Estos resultados demuestran el valor de construir una educación en la que escuela, familia y comunidad trabajen de manera articulada por el bienestar de la niñez.

El proceso de transformación educativa que vive la República Dominicana invita a sumar esfuerzos. Organizaciones de la sociedad civil, universidades, docentes, familias e instituciones públicas estamos llamados a aportar nuestras experiencias para construir una educación de mayor calidad y con más oportunidades para todos.

En ese camino, el diálogo con todos los actores del sistema educativo, incluido el gremio organizado, será esencial para alcanzar acuerdos. Las diferencias que puedan surgir deben convertirse en oportunidades para fortalecer la reforma y no en obstáculos que retrasen una transformación que responde, por encima de todo, al derecho de cada niño y cada niña a recibir una educación de calidad.

Al final, el mayor consenso posible es uno solo: que cada decisión contribuya a que todos los niños y las niñas aprendan, se desarrollen plenamente y encuentren en la educación el espacio donde descubrir todo su potencial. Porque las grandes transformaciones de un país comienzan en sus aulas.