Prudencia Lluberes Álvarez, segundo amor de Juan Pablo Duarte

Los amores que marcaron la vida de Duarte. ( FUENTE EXTERNA )

La historia suele recordar a Juan Pablo Duarte como el fundador de la República Dominicana, el hombre que soñó una nación libre cuando parecía imposible alcanzarla. Sin embargo, detrás del héroe existió un ser humano que también conoció el amor, el sacrificio, la pobreza y el dolor de ver cómo su propia familia pagó un alto precio por su compromiso con la patria.

El amor que nunca llegó al altar

La tradición histórica sostiene que Duarte mantuvo una relación afectiva con María Josefa "Pepita" Pérez de la Paz, hija del patriota José Joaquín Pérez. Ambos pertenecían a familias comprometidas con la causa independentista.

Sin embargo, el amor quedó relegado por una misión mayor. En 1844 Duarte fue perseguido políticamente, desterrado y obligado a abandonar el país. La independencia recién conquistada se convirtió en una lucha constante entre intereses políticos, y el fundador de la República terminó viviendo lejos de la tierra que ayudó a crear.

El segundo Amor fue el más poderoso

Prudencia Lluberes Álvarez 'Nona". Con solo 17 años está joven estaba fielmente enamorada del también joven, era una joven de descendencia Catalana, este romance fue el más intenso y duradero.

Prudencia Lluberes era hermana del general Feliz Mariano Lluberes, no pudieron concretizar el matrimonio ya que el padre de la joven enfermó, no pudo viajar a Venezuela.

Era un amor tan fuerte cuando el cuerpo sin vida de Duarte llegó al país en el 1884 la sacaron al balcón ya una anciana dice, hasta aquí te sigo amando Juan Pablo.

Pero el padre de la patria nunca regresó para formar un hogar. Nunca contrajo matrimonio. Nunca tuvo hijos. Su descendencia sería, simbólicamente, la República Dominicana.

El sacrificio familiar

El exilio de Duarte también condenó a su familia. Sus hermanas Rosa Duarte y Francisca Duarte compartieron el sufrimiento del destierro y de la persecución política. Rosa, además de hermana, fue una extraordinaria cronista que dejó escritos fundamentales para comprender la vida del Padre de la Patria.

Después de décadas de sacrificios, la familia terminó viviendo en Venezuela en condiciones económicas muy difíciles.

La muerte de Duarte y una familia sin recursos

Juan Pablo Duarte murió el 15 de julio de 1876 en Caracas, prácticamente olvidado por la clase política dominicana.

Su fallecimiento dejó a sus hermanas enfrentando una realidad dolorosa: ni siquiera disponían de dinero suficiente para cubrir los gastos del entierro.

Rosa Duarte escribió una emotiva carta solicitando ayuda económica para pagar el sepelio de su hermano y aliviar la situación de la familia. Ese documento constituye uno de los testimonios más conmovedores de la historia dominicana, pues revela que quien había entregado todo por la independencia murió en la pobreza.

Mientras en República Dominicana comenzaba a crecer el reconocimiento hacia Duarte, su familia sobrevivía con enormes dificultades económicas.

Manuel Duarte y la tragedia de la locura

Otro de los grandes dramas familiares fue el de Manuel Duarte, hermano del fundador de la República.

Las constantes persecuciones políticas, los años de exilio, la pérdida de los bienes familiares y el desgaste emocional provocado por décadas de sufrimiento afectaron profundamente su salud mental.

Diversos historiadores describen que Manuel terminó padeciendo un severo trastorno mental, situación que en el siglo XIX era conocida simplemente como "locura". La medicina de la época no podía explicar ni tratar adecuadamente enfermedades psiquiátricas, por lo que su deterioro fue irreversible.

Su caso simboliza el enorme costo humano que pagó la familia Duarte por la independencia nacional.

El nuevo destierro de 1884

Aunque Duarte había fallecido ocho años antes, las dificultades para su familia no terminaron.

En 1884, durante un período de inestabilidad política dominicana, las hermanas Duarte continuaban viviendo en Venezuela. No fueron obligadas a regresar ni expulsadas nuevamente; simplemente permanecieron allí porque habían construido su vida durante décadas de exilio y carecían de recursos para establecerse nuevamente en la República Dominicana.

Además, el reconocimiento oficial a Duarte aún era insuficiente para garantizarles estabilidad económica.

Fue solo años más tarde cuando la figura del Padre de la Patria alcanzó el lugar de honor que hoy ocupa en la historia nacional.

Un héroe cuya familia también hizo patria

La independencia dominicana no solo costó sangre en los campos de batalla. También significó renuncias silenciosas, hogares destruidos y familias condenadas al destierro.

Juan Pablo Duarte renunció al amor, a la tranquilidad y a la posibilidad de construir una familia propia.

Sus hermanas soportaron la pobreza y el exilio, mientras su hermano Manuel sucumbía ante el peso del sufrimiento.

Paradójicamente, el hombre que dio una patria a millones de dominicanos murió lejos de ella, sin riquezas, sin descendientes y dependiendo de la solidaridad de otros para recibir sepultura.