Un Estado que aprende (Clase 40)

Hay una diferencia silenciosa entre los países que avanzan y los que permanecen atrapados en los mismos problemas durante generaciones. No siempre está en la cantidad de recursos que poseen ni en el tamaño de su economía. Muchas veces la diferencia radica en algo menos visible, pero mucho más decisivo: la capacidad de aprender.

Las personas aprendemos desde la infancia. Nos equivocamos, corregimos y volvemos a intentarlo. Las empresas exitosas sobreviven porque innovan. Las universidades existen para producir conocimiento. Sin embargo, pocas veces nos preguntamos si el Estado también aprende. Y esa es una de las preguntas más importantes que una democracia puede hacerse.

Durante mucho tiempo entendimos el éxito institucional como la capacidad de producir normas, inaugurar obras o crear nuevas estructuras administrativas. Todo eso tiene valor, pero resulta insuficiente si el Estado no desarrolla la capacidad de evaluar sus propias decisiones. Gobernar no consiste únicamente en actuar; consiste también en observar los resultados de lo que se hizo, reconocer lo que funcionó, corregir aquello que no produjo los efectos esperados y mejorar de manera permanente.

Las democracias más sólidas del mundo no son aquellas que nunca se equivocan. Son aquellas que han construido instituciones capaces de aprender de sus errores sin que ello represente una crisis política. Han comprendido que la fortaleza institucional no reside en la infalibilidad, sino en la capacidad de adaptación. La verdadera madurez democrática aparece cuando una sociedad entiende que revisar una política pública, modificar una ley o perfeccionar un procedimiento no significa admitir fracaso; significa asumir con responsabilidad el compromiso de hacerlo mejor.

En ocasiones confundimos firmeza con rigidez. Pensamos que una institución demuestra autoridad cuando nunca rectifica. Ocurre exactamente lo contrario. Una institución segura de su misión no teme revisar sus decisiones porque sabe que su legitimidad proviene del servicio que presta a la sociedad y no del orgullo de mantener intactas sus posiciones. La rigidez protege el ego institucional; la evaluación protege el interés público.

La Constitución dominicana ofrece un marco para esa forma de entender el Estado. Organiza el poder, distribuye competencias y reconoce derechos fundamentales, pero también crea instituciones llamadas a ejercer controles recíprocos y a rendir cuentas. Ese diseño constitucional parte de una idea sencilla: ningún poder humano es perfecto y, precisamente por eso, necesita mecanismos que le permitan corregirse antes de convertirse en arbitrariedad.

La evaluación institucional no debe verse como una desconfianza hacia quienes toman decisiones. Debe entenderse como un acto de respeto hacia la ciudadanía. Cada política pública se financia con recursos de todos. Cada ley transforma la vida de millones de personas. Cada programa gubernamental genera expectativas legítimas. Resulta, entonces, razonable preguntarnos periódicamente si aquello que aprobamos realmente produjo los resultados esperados. Esa pregunta no debilita al Estado; lo fortalece.

Lo mismo ocurre con nuestras leyes. Durante décadas hemos tratado las grandes reformas legislativas como si fueran obras terminadas e inmutables. Sin embargo, las mejores democracias entienden que una ley también puede ser evaluada. La experiencia revela vacíos que el debate previo no logró advertir. Los operadores jurídicos identifican dificultades prácticas. Los ciudadanos experimentan consecuencias que solo aparecen cuando la norma entra en vigor. Escuchar esa evidencia y actuar en consecuencia constituye una expresión de inteligencia institucional.

Un Estado que aprende convierte la evidencia en política pública. Escucha a las comunidades antes de decidir. Mide los resultados después de actuar. Compara experiencias nacionales e internacionales. Publica información para que la ciudadanía pueda evaluar su desempeño. Corrige sin miedo cuando los datos demuestran que existe una mejor alternativa. Esa forma de gobernar requiere humildad, porque obliga a reconocer que ninguna administración posee todas las respuestas y que el conocimiento se construye colectivamente.

También requiere una ciudadanía distinta. No basta con reclamar soluciones; debemos exigir evaluaciones. No basta con celebrar anuncios; debemos preguntar por los resultados. No basta con inaugurar programas; debemos conocer su impacto. Una democracia madura no vive únicamente de promesas. Vive de evidencia, aprendizaje y mejora continua.

Esta cultura del aprendizaje representa uno de los grandes desafíos del siglo XXI. Los cambios tecnológicos, ambientales, económicos y sociales ocurren con una velocidad que hace imposible gobernar únicamente con las respuestas del pasado. Las instituciones que sobrevivan serán aquellas capaces de aprender más rápido que los problemas que enfrentan.

Por eso, el futuro de la República Dominicana no dependerá solamente de aprobar mejores leyes o de elegir mejores autoridades. Dependerá de construir mejores instituciones. Instituciones que escuchen antes de decidir. Que evalúen antes de repetir. Que corrijan antes de persistir en el error. Instituciones que comprendan que la confianza ciudadana no se gana aparentando perfección, sino demostrando la honestidad suficiente para mejorar continuamente.

La historia demuestra que las naciones más prósperas no son las que nunca cometen errores. Son las que desarrollan la capacidad de convertir cada error en conocimiento, cada conocimiento en reforma y cada reforma en una oportunidad para servir mejor a las personas.

Ese es el verdadero desafío de nuestro tiempo. Pasar de un Estado que únicamente administra a un Estado que aprende; de instituciones que reaccionan a instituciones que anticipan; de una cultura que teme la corrección a una democracia que entiende que mejorar permanentemente es la forma más elevada de respetar la dignidad humana y el bien común.

Porque las leyes pueden ordenar la convivencia, pero solo un Estado capaz de aprender puede garantizar que esa convivencia sea cada vez más justa, más humana y más cercana a las necesidades reales de su gente.

Vamos por lo que nos une.