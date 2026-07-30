Hacia una reingeniería del sistema educativo dominicano

La transformación integral del sistema educativo en la República Dominicana constituye uno de los desafíos institucionales más apremiantes para garantizar el desarrollo sostenible, la equidad social y la competitividad en el siglo XXI. A pesar de la asignación presupuestaria histórica del 4 % del PIB, la efectividad de las reformas continúa obstaculizada por la injerencia partidaria, la discontinuidad administrativa y la fragmentación operativa. En este contexto, resulta imprescindible abordar la reestructuración del sistema desde un enfoque holístico que sitúe la despolitización de la gestión pública como el eje articulador del cambio.

En primer lugar, la erradicación del clientelismo político no es un mero postulado ético, sino una condición técnica indispensable para garantizar la calidad pedagógica. Cuando la dinámica partidista penetra la escuela, los criterios de mérito son desplazados por relaciones de favor, por lo que eliminar estas prácticas permite que los concursos de oposición transparentes y las evaluaciones objetivas sean los únicos mecanismos de ingreso y ascenso. Asimismo, blindar el sistema frente a los ciclos electorales protege las políticas de Estado a largo plazo, dando estabilidad al currículo, a la formación docente y a las metas nacionales por encima de las coyunturas gubernamentales.

Para hacer efectiva esta transformación, se requiere una delimitación y articulación clara entre sus actores fundamentales. El MINERD debe ejercer la rectoría técnica, la administración transparente del presupuesto y la provisión de infraestructura y currículo. De forma complementaria, la ADP debe velar por el cumplimiento del calendario escolar y el fortalecimiento de la ética magisterial, mientras la APMAE asegura la corresponsabilidad desde el hogar. Por su parte, la sociedad civil y el sector empresarial deben ejecutar veedurías independientes sobre la inversión pública, en tanto las Instituciones de Educación Superior (IES) asumen la elevación de los estándares en la formación inicial docente y la investigación aplicada al aula.

Esta despolitización debe abarcar también la profesionalización de la alta gerencia territorial. La selección y designación de directores regionales y distritales tiene que realizarse estrictamente mediante concursos públicos y transparentes, fijando además como requisito legal imperativo el grado mínimo de maestría para directores distritales y de doctorado para regionales, institucionalizando así la meritocracia en la gestión.

En este engranaje, el ISFODOSU debe consolidarse en la formación del relevo generacional bajo estándares rigurosos, mientras el INAFOCAN actúa como eje financiador y articulador de la formación continua. Para que este relevo funcione con previsibilidad, resulta indispensable establecer el retiro automático e imperativo de los docentes al cumplir los 30 años de servicio. Esta medida dignifica la culminación de la vida laboral con el 100 % del haber salarial, dinamiza la carrera magisterial y da paso planificado a los nuevos graduados, contando con el respaldo de estudios de sostenibilidad actuarial del INABIMA.

Paralelamente, despolitizar la relación entre las autoridades y el gremio docente es vital para preservar el cumplimiento del calendario lectivo. Es necesario sustituir la interrupción de la docencia por un Pacto Nacional por la Continuidad Educativa que incluya una cláusula de paz laboral y una mesa técnica de resolución de conflictos. Asimismo, se debe auditar la seguridad social magisterial (SEMMA), vincular los incentivos al desempeño objetivo y crear un Sistema Nacional de Información y Evaluación Educativa independiente. Como sostiene Michael Fullan (2015), las reformas educativas fracasan cuando no se construye una gobernabilidad colaborativa que proteja el progreso pedagógico de los intereses políticos inmediatos.

En el plano financiero, erradicar las presiones clientelares reorienta los recursos del 4 % del PIB desde la burocracia hacia la infraestructura, tecnología, nutrición y formación continua. Esto exige una descentralización operativa real hacia las Juntas Regionales, Distritales y de Centro. En lo estrictamente pedagógico, recordando la premisa de Linda Darling-Hammond (2017) de que ningún sistema educativo supera la calidad de sus maestros, se debe priorizar la capacitación en alfabetización, ciencias y matemáticas, alineando el currículo con el pensamiento crítico, la ética, la Inteligencia Artificial y la educación técnico-vocacional.

Experiencias internacionales como Finlandia, Singapur y Estonia demuestran que el prestigio docente, el desarrollo profesional estructurado, la equidad en la infancia y la tecnología transversal transforman el sistema público. Finalmente, garantizando la salud escolar, diagnósticos tempranos y reorganizando la Jornada Escolar Extendida con tutorías, robótica e idiomas, el país transformará la estructura educativa en un motor permanente de equidad, movilidad social y desarrollo nacional.