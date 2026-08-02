El tecnofascismo de Silicon Valley

Durante décadas, Silicon Valley se presentó como el gran símbolo de la innovación, la creatividad y la libertad tecnológica. Desde los modestos garajes donde nacieron algunas de las empresas más influyentes del planeta hasta los inmensos campus donde hoy trabajan miles de ingenieros, la narrativa dominante prometía que la tecnología haría a la humanidad más libre, mejor informada y más conectada.

Sin embargo, en los últimos años ha cobrado fuerza una corriente crítica que advierte sobre un fenómeno inquietante: el avance de una forma de poder que algunos pensadores denominan tecnofascismo, expresión a la que también aludió el papa León XIV al reflexionar sobre los desafíos éticos de la revolución digital.

El término es polémico y muchos lo consideran excesivo. No obstante, expresa una preocupación legítima: el extraordinario poder que han acumulado las grandes corporaciones tecnológicas sobre la vida cotidiana de miles de millones de personas.

Hoy, un reducido grupo de empresas posee una capacidad de influencia que ningún empresario del siglo XX habría imaginado. A través de teléfonos inteligentes, motores de búsqueda, redes sociales, plataformas de comercio electrónico y sistemas de inteligencia artificial, conocen dónde estamos, qué compramos, qué leemos, con quién hablamos e incluso cuáles son nuestras preferencias políticas, religiosas y culturales.

La acumulación de semejante volumen de información ha dado origen a una nueva forma de poder. Ya no se trata únicamente del dominio del capital o de los medios tradicionales de comunicación, sino del control de los datos, considerados por muchos especialistas como el recurso estratégico más valioso del siglo XXI.

Los críticos sostienen que el problema no reside en la tecnología, sino en la concentración de su control. Cuando unas pocas corporaciones pueden decidir qué información circula, qué contenidos adquieren visibilidad y cuáles quedan relegados al olvido digital, adquieren una capacidad inédita para influir sobre la opinión pública.

El fenómeno se vuelve aún más complejo con el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial. Los algoritmos ya no solo organizan información: también la producen. Redactan textos, generan imágenes, crean videos y reproducen voces humanas con un grado de realismo que dificulta distinguir entre lo auténtico y lo fabricado. La frontera entre realidad y simulación se vuelve cada vez más difusa.

A ello se suma la economía de la atención. Las plataformas digitales compiten ferozmente por captar el mayor tiempo posible de cada usuario. Para lograrlo recurren a algoritmos diseñados para estimular emociones intensas, fomentar la interacción permanente y mantener a las personas conectadas. El resultado es una sociedad más dependiente de los dispositivos digitales y, al mismo tiempo, más vulnerable a la desinformación, la manipulación y la polarización.

Sería, sin embargo, profundamente injusto desconocer los beneficios que estas tecnologías han aportado. Millones de personas acceden hoy a conocimientos antes inalcanzables, realizan transacciones instantáneas, reciben educación a distancia y mantienen una comunicación permanente con familiares y amigos. La revolución digital ha democratizado oportunidades y ha impulsado avances extraordinarios en la medicina, la ciencia y la productividad.

Precisamente por ello, el debate no debe plantearse como una confrontación entre tecnología y progreso, sino entre poder y responsabilidad. Las preguntas esenciales son otras: ¿quién controla los datos?, ¿quién supervisa los algoritmos?, ¿quién garantiza que la inteligencia artificial permanezca al servicio del ser humano y no termine condicionando su libertad?

La preocupación por el llamado tecnofascismo de Silicon Valley no constituye una condena a la ciencia ni a la innovación. Es, más bien, una advertencia sobre los riesgos que aparecen cuando el poder tecnológico avanza con mayor rapidez que los mecanismos democráticos destinados a limitarlo y fiscalizarlo.

La historia demuestra que todo poder sin contrapesos tiende a expandirse. Ocurrió con los imperios, con los monopolios económicos y con los regímenes autoritarios. La gran incógnita de nuestro tiempo es si las democracias serán capaces de regular el inmenso poder de las plataformas digitales antes de que sean estas las que, silenciosamente, comiencen a regular la vida de las democracias. Porque cuando la tecnología deja de ser una herramienta al servicio de las personas y empieza a modelar su conducta sin que ellas lo adviertan, la libertad corre el riesgo de convertirse en una sofisticada ilusión digital.