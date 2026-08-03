Outsider: la amenaza al sistema político dominicano

Desde hace algún tiempo, el mundo vive una era disruptiva que ha transformado las sociedades, las naciones, las empresas y la vida de las personas. Este fenómeno tiene un denominador común: el auge de la tecnología y, en particular, de las redes sociales, que se han convertido en un elemento esencial de la vida cotidiana.

Las redes sociales han servido para propiciar la caída de gobiernos, impulsar movimientos sociales en defensa del medioambiente, promover luchas contra la violencia —como el movimiento #MeToo— y fomentar causas relacionadas con la salud, la educación y otros temas de interés colectivo.

Asimismo, estas plataformas se han convertido en herramientas fundamentales para potenciar campañas políticas y candidaturas. Ejemplos de ello son la campaña presidencial de Barack Obama en 2008, el liderazgo de María Corina Machado en Venezuela y el movimiento Make America Great Again (MAGA), encabezado por Donald Trump en Estados Unidos.

El outsider, además de encontrar terreno fértil en el cansancio que muestran muchos ciudadanos frente a la política tradicional, tiene un importante aliado en las redes sociales. A través de estas plataformas se promueven nuevas figuras políticas que, en muchos casos, presentan posiciones disruptivas frente al statu quo y conectan con un electorado que demanda cambios.

Pero, ¿qué es un outsider? Según la Real Academia Española, es una persona que permanece al margen de un grupo, sistema o actividad. En el ámbito político, el término se utiliza para describir a quien irrumpe en la competencia electoral sin formar parte de la estructura tradicional de los partidos.

En la República Dominicana, el concepto de outsider ha comenzado a cobrar relevancia tras el anuncio de un reconocido influencer sobre la creación de un partido político con miras a las elecciones de 2028. Como parte de esa iniciativa, también planteó desarrollar un reality show para documentar el proceso de captación de firmas requerido para constituir su organización política.

A partir de ese anuncio surge una pregunta inevitable: ¿hay espacio para un outsider en la República Dominicana?

Es posible que exista un creciente cansancio hacia el sistema de partidos; sin embargo, las organizaciones políticas continúan siendo estructuras sólidas, con un marco legal que obliga a quienes aspiran a cargos de elección popular a organizarse dentro del propio sistema. Esto evidencia que la partidocracia mantiene un importante control sobre las aspiraciones políticas.

Al mismo tiempo, diversos estudios de opinión reflejan que la opción "ninguno" suele concentrar altos niveles de apoyo cuando se consulta a la ciudadanía sobre sus preferencias políticas. Este fenómeno evidencia el descontento de una parte importante de la población con los partidos tradicionales, pero también representa una advertencia para la clase política, que deberá replantear sus estrategias y presentar propuestas renovadoras si desea reconectar con el electorado.

Lo cierto es que la aparición de nuevos actores puede convertirse en un catalizador de cambios dentro de los partidos y entre los líderes tradicionales. Sin embargo, también plantea riesgos para la estabilidad del sistema político. La República Dominicana mantiene importantes desafíos por superar, pero también ha construido, durante décadas, una estabilidad democrática, económica y social que no debe ponerse en riesgo por el simple atractivo de una figura ajena a la política tradicional.

Más que rechazar la aparición de un outsider, el verdadero desafío para los partidos consiste en renovarse, escuchar a la ciudadanía y responder con eficacia a las demandas sociales. Solo así podrán evitar que el desencanto ciudadano termine abriendo las puertas a liderazgos construidos únicamente sobre el descontento y no sobre propuestas de gobierno sólidas.