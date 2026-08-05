Cuando un campo de golf vale más que una campaña publicitaria

Cada torneo internacional funciona como campaña de mercadeo dirigida a viajeros de alto poder adquisitivo. ( SAMIL MATEO/DIARIO LIBRE )

Cuando pensamos en cómo República Dominicana se promociona ante el mundo, solemos imaginar campañas publicitarias, ferias internacionales o grandes inversiones en mercadeo. Sin embargo, algunas de las mejores herramientas para fortalecer la imagen del país no aparecen en un anuncio de televisión ni en una valla publicitaria.

Están sobre el césped de un campo de golf.

Puede parecer una afirmación exagerada, pero basta con observar lo que ha ocurrido durante los últimos años para comprender que el golf se ha convertido en uno de los mayores embajadores de la marca República Dominicana.

Cada torneo internacional, cada ranking que reconoce a uno de nuestros campos y cada artículo publicado por medios especializados representa una promoción del país que difícilmente podría lograrse con una campaña tradicional.

Y lo más importante es que esa promoción llega exactamente al público que República Dominicana busca atraer: viajeros de alto poder adquisitivo, inversionistas, propietarios de segundas residencias y turistas que valoran las experiencias de calidad.

El prestigio no se construye de un día para otro

El reconocimiento internacional que hoy disfruta República Dominicana dentro del mundo del golf no es fruto de la casualidad.

Ha sido el resultado de décadas de inversión, visión y confianza en un producto turístico que va mucho más allá del deporte.

Casa de Campo abrió el camino al convertir a Teeth of the Dog en uno de los campos más admirados del Caribe y en una referencia obligada para cualquier amante del golf.

Más adelante, Punta Cana Resort fortaleció ese posicionamiento al colocar al país dentro del calendario oficial del PGA TOUR con el Corales Puntacana Championship, un evento que cada año proyecta la imagen de República Dominicana hacia millones de personas alrededor del mundo.

Cap Cana dio un paso adicional al demostrar que el golf podía integrarse con un concepto mucho más amplio de turismo de lujo. Punta Espada no solo figura constantemente entre los mejores campos del Caribe; forma parte de un destino donde la marina, la gastronomía, la hotelería y las residencias de alto nivel crean una experiencia que trasciende el deporte.

Esa evolución permitió que el país dejara de ser conocido únicamente por sus playas para comenzar a ser reconocido también por la calidad de sus campos de golf y por la excelencia de los destinos que los rodean.

Playa Nueva Romana marca un nuevo capítulo

Hoy esa historia suma un nuevo episodio.

La elección de Playa Nueva Romana como sede de la gran final del PGA TOUR Américas 2026 representa mucho más que la organización de un torneo.

Para quienes no siguen de cerca este deporte, el PGA TOUR Américas reúne a algunos de los mejores talentos del continente y su gran final define qué jugadores obtendrán el ascenso al Korn Ferry Tour, el circuito previo al PGA TOUR, la máxima categoría del golf profesional.

No es una parada cualquiera del calendario.

Es el evento que cierra toda la temporada y concentra la atención del golf continental.

Que esa responsabilidad recaiga sobre República Dominicana demuestra el nivel de confianza que el país ha logrado construir dentro de esta industria.

También confirma que contamos con la infraestructura, la conectividad, la calidad hotelera y los escenarios deportivos necesarios para albergar competiciones de primer nivel.

Ese tipo de reconocimiento no se compra.

Se gana.

Mucho más que un torneo

Cuando un evento de esta magnitud llega a un destino, el beneficio trasciende los cuatro días de competencia.

Los jugadores viajan acompañados por entrenadores, familiares, patrocinadores y equipos técnicos. Los medios especializados producen contenido que llega a miles de aficionados alrededor del mundo. Los hoteles reciben huéspedes, los restaurantes aumentan su actividad y el destino obtiene una exposición internacional que fortalece su reputación durante mucho tiempo.

Pero quizás el mayor valor está en otro aspecto.

Cada vez que un jugador, un periodista o un visitante descubre República Dominicana a través del golf, el país gana un nuevo embajador.

Muchos regresan para vacacionar.

Otros regresan para invertir.

Y algunos terminan recomendando el destino dentro de sus clubes y comunidades.

Ese efecto multiplicador tiene un enorme valor para una industria donde la confianza y la reputación pesan tanto como la infraestructura.

El golf también impulsa la inversión

Existe una razón por la que muchos de los desarrollos inmobiliarios más exitosos del país tienen un campo de golf como parte de su propuesta.

El golf genera confianza.

Aumenta el valor de las propiedades.

Atrae compradores internacionales.

Fortalece la ocupación hotelera y crea comunidades donde el turismo y la inversión conviven de forma natural.

No es casualidad que proyectos como Casa de Campo, Cap Cana, Punta Cana Resort y Playa Nueva Romana hayan convertido este deporte en uno de los pilares de su desarrollo.

Todos entendieron que un campo de golf bien concebido no es un gasto.

Es una inversión de largo plazo en la reputación del destino.

El próximo reto

República Dominicana ha logrado posicionarse entre los destinos de golf más importantes del Caribe.

Ahora el desafío consiste en mantener ese liderazgo.

Eso implica seguir atrayendo eventos internacionales, continuar invirtiendo en infraestructura, fortalecer la formación de profesionales, desarrollar nuevos talentos y aprovechar el enorme potencial que tiene el golf para impulsar otros segmentos como el turismo gastronómico, el turismo deportivo, el turismo de lujo y la inversión inmobiliaria.

Porque el verdadero impacto del golf nunca se ha limitado a los 18 hoyos de un campo.

Su mayor valor está en la imagen que proyecta del país.

El mejor embajador de República Dominicana

Las campañas de promoción seguirán siendo importantes.

Las ferias internacionales continuarán abriendo mercados.

Las estrategias de mercadeo evolucionarán con el paso del tiempo.

Pero pocas herramientas proyectan una imagen de excelencia como lo hace un gran evento deportivo celebrado en un escenario de clase mundial.

La gran final del PGA TOUR Américas 2026 en Playa Nueva Romana no representa únicamente una victoria para ese destino.

Es un reconocimiento al camino recorrido por República Dominicana, al trabajo realizado por proyectos visionarios como Casa de Campo, Punta Cana Resort, Cap Cana y Playa Nueva Romana, que han entendido el enorme valor del golf como instrumento para atraer turismo, inversión y prestigio internacional.

Porque al final, un gran campo de golf nunca promociona únicamente un torneo.

Promociona un destino.

Promociona una marca país.

Y hoy, gracias al trabajo realizado durante décadas, República Dominicana puede decir con orgullo que el golf se ha convertido en uno de sus mejores embajadores ante el mundo.