Sobreexposición mediática: el factor caníbal en la estrategia comunicacional del PLD

La comunicación política eficaz requiere comprender que una denuncia no concluye cuando se entrega una nota de prensa o se celebra una rueda de prensa. ( MAGNIFIC )

El efecto bumerán se produce cuando una acción concebida para alcanzar determinado propósito termina regresando contra quien la ejecuta y genera un resultado contrario al esperado. Aplicado a la comunicación política, aparece cuando una organización procura aumentar su presencia pública mediante una sucesión constante de declaraciones, pero la abundancia termina debilitando la capacidad de cada mensaje para captar atención, provocar respuestas y permanecer en la memoria colectiva.

La sobreexposición mediática constituye el punto de partida de ese fenómeno, aunque no debe confundirse con la necesaria presencia de los partidos en el debate nacional. Una organización opositora tiene el derecho y la responsabilidad de fiscalizar al Gobierno, interpretar las preocupaciones sociales y fijar posición ante los acontecimientos, pero la frecuencia puede convertirse en saturación cuando las intervenciones superan la capacidad de las redacciones, los espacios informativos y la ciudadanía para procesarlas y distinguir cuáles merecen prioridad.

El factor caníbal completa la explicación porque describe la competencia que se establece entre los mensajes procedentes de una misma fuente, en la cual la declaración posterior consume el espacio, la novedad y el tiempo de exposición que todavía necesitaba la anterior, de modo que las denuncias dejan de acumular fuerza y comienzan a devorarse unas a otras. La organización no desaparece de los medios y puede incluso mantener una presencia constante, pero corre el riesgo de que ninguna de sus declaraciones alcance suficiente profundidad, recordación y continuidad.

Planteo esta reflexión desde mi condición de periodista, analista y dirigente político, apoyado también en estudios académicos sobre mercadeo político-electoral y en una experiencia que comprende asesorías, participación directa en campañas y la aplicación de esas herramientas durante los catorce años en que ejercí como diputado, además de mi participación como candidato en diversos escenarios.

En este estudio de caso, el propósito no consiste en cuestionar la legitimidad de las denuncias del Partido de la Liberación Dominicana, sino en examinar constructivamente si la intensidad con que son difundidas favorece su posicionamiento o termina reduciendo su eficacia. Ese análisis tampoco desconoce el repunte alcanzado por la organización mediante un conjunto de acciones políticas y organizativas, reflejado tanto en mediciones electorales como en una presencia creciente dentro de la opinión publicada.

Cuando una declaración desplaza a la siguiente

Una revisión del órgano oficial de comunicación del PLD durante la semana comprendida entre el lunes 20 y el domingo 26 de julio de 2026 permitió identificar por lo menos 24 salidas propias, entre declaraciones, posiciones y actividades partidarias, doce de ellas relacionadas con denuncias o cuestionamientos sobre asuntos diferentes. El conteo excluyó artículos de opinión, efemérides, informaciones internacionales y noticias de terceros, mientras tampoco incluyó todas las entrevistas e intervenciones individuales de dirigentes difundidas por programas de radio, televisión y otras plataformas.

La muestra representa un promedio de 3,4 contenidos políticos diarios, pero el dato más revelador se encuentra en la concentración registrada durante los primeros tres días, cuando fueron difundidas once salidas comunicacionales y quedaron abiertos ocho frentes críticos. En apenas 72 horas, el PLD colocó posiciones sobre la crisis agropecuaria, expresada en el deterioro sanitario y la prohibición estadounidense a la entrada del mango dominicano, además del endeudamiento público, el Código Penal, la libertad de expresión, la situación del CODIA, el informe de la FAO, la Ley de Extinción de Dominio y las elecciones del Colegio de Abogados.

Cada uno de esos asuntos podía justificar una intervención pública, pero todos debían competir por un espacio limitado en las redacciones y por la atención de una ciudadanía sometida diariamente a una avalancha de informaciones. El problema, por tanto, no reside en la pertinencia individual de las denuncias, sino en su acumulación dentro de un periodo tan breve que dificulta identificar cuál representa la prioridad política de la organización y cuál debe convertirse en el gran debate opositor de la semana.

La rueda de prensa de los lunes constituye una iniciativa acertada porque busca colocar al PLD en el debate público mediante un tema capaz de marcar la agenda con la cual comienza cada semana, pero el impacto perseguido puede diluirse cuando, antes de completar su recorrido informativo, aparece una sucesión de nuevas declaraciones oficiales. En el caso analizado, la denuncia sobre el desastre agropecuario y la prohibición a la entrada del mango tuvo que compartir atención ese mismo lunes con el endeudamiento público, mientras durante las horas siguientes se sumaron nuevos frentes que competían por titulares, entrevistas y comentarios editoriales.

El mercado político-electoral funciona bajo una lógica semejante a cualquier escenario donde numerosas ofertas disputan una demanda limitada. Los medios reciben diariamente comunicados de instituciones públicas, partidos, legisladores, gremios, organizaciones sociales y actores empresariales, pero no pueden convertirlos todos en noticias principales. Cuando una misma organización remite varias declaraciones en poco tiempo, la redacción se ve obligada a escoger una, reducir las demás a espacios secundarios o descartarlas, por lo cual el aumento de la producción no garantiza un crecimiento proporcional de la cobertura.

De la multiplicación a la concentración estratégica

La comunicación política eficaz requiere comprender que una denuncia no concluye cuando se entrega una nota de prensa o se celebra una rueda de prensa, porque necesita completar un ciclo compuesto por presentación, repercusión, respuesta, profundización y propuesta. El mensaje debe disponer de tiempo para generar reacciones, incorporar nuevas evidencias, responder a las objeciones gubernamentales y relacionarse con la vida cotidiana de la población, ya que producir una noticia momentánea no equivale necesariamente a construir una percepción política duradera.

En lugar de medir el éxito por la cantidad de declaraciones difundidas, resultaría más provechoso determinar cuál consiguió dominar el debate público, obligó al Gobierno a responder y presentó al PLD como portador de una alternativa. Una denuncia sobre la crisis agropecuaria, por ejemplo, podría sostenerse durante varios días mediante testimonios de productores, datos sobre importaciones, pérdidas económicas, riesgos sanitarios y propuestas para recuperar la capacidad productiva nacional, mientras las distintas vocerías partidarias amplían aspectos complementarios de una misma narrativa.

Esa concentración no supone silenciar secretarías, legisladores ni dirigentes, sino coordinar sus intervenciones alrededor de prioridades previamente establecidas. El partido podría seleccionar un tema central para cada semana, acompañado por dos o tres líneas secundarias que no compitan con aquel, al tiempo que reserva otras posiciones para coyunturas comunicacionalmente más favorables. Las cuestiones cuya difusión no resulte urgente podrían transformarse en documentos técnicos, contenidos especializados o insumos para futuras ruedas de prensa.

También convendría diferenciar entre reacción institucional, declaración sectorial, actividad organizativa y opinión personal, porque cuando todas reciben idéntico tratamiento comunicacional el público pierde la posibilidad de reconocer la jerarquía de cada mensaje. La rueda de prensa del lunes debería funcionar como punto de partida de una ofensiva temática sostenida, mientras las intervenciones posteriores aportan documentación, presencia territorial, respuestas y soluciones en lugar de introducir diariamente nuevos asuntos desconectados del eje principal.

El PLD dispone de experiencia de Estado, cuadros técnicos, dirigentes con conocimientos sectoriales y una estructura de comunicación capaz de producir contenidos todos los días, fortalezas que muchas organizaciones políticas quisieran poseer, y es precisamente por esa abundancia que necesita administrar estratégicamente su caudal informativo, porque comunicar más no siempre significa comunicar mejor y una voz demasiado repetida puede terminar compitiendo contra sus propios ecos.

Entre el silencio que debilita y la sobreexposición que satura existe un espacio donde la selección, la jerarquización, la coordinación y la persistencia convierten la comunicación en verdadera incidencia política. El desafío del PLD no consiste en denunciar menos por resignación, sino en conseguir que cada denuncia importante viva más, alcance mayor profundidad y culmine acompañada de una propuesta, evitando así que el bumerán de la sobreexposición active el factor caníbal que transforma una fortaleza comunicacional en una competencia del partido contra sí mismo.