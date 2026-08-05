Si Punta Cana no se toma en serio el POT...

La ciudad turística que debe pensar en su gente. ( FUENTE EXTERNA )

Cada generación enfrenta decisiones que terminan definiendo el rumbo de su territorio durante décadas. En el caso de Verón-Punta Cana, una de esas decisiones gira alrededor de la planificación de su crecimiento.

La discusión sobre el Plan de Ordenamiento Territorial suele centrarse en porcentajes, clasificaciones de suelo, límites urbanos o regulaciones específicas.

Sin embargo, la discusión debería partir de la pregunta ¿qué ocurrirá con Punta Cana dentro de veinte o treinta años si el crecimiento continúa avanzando sin una visión clara y compartida?

La historia de numerosas ciudades alrededor del mundo ofrece una advertencia contundente. Los territorios que crecieron impulsados exclusivamente por la inversión y la demanda del mercado, sin una planificación adecuada, terminaron enfrentando problemas que luego resultaron extremadamente costosos y difíciles de corregir.

Punta Cana todavía está a tiempo de evitar ese escenario.

Lo primero que podría ocurrir es un aumento progresivo de la congestión urbana. Una población en crecimiento requiere vías, transporte, conectividad y servicios capaces de responder a nuevas demandas.

Cuando el crecimiento residencial, turístico y comercial avanza más rápido que la infraestructura, la movilidad se convierte en un problema cotidiano.

También podrían incrementarse las presiones sobre recursos fundamentales como el agua, el saneamiento y la gestión de residuos. Ninguna ciudad puede sostener un crecimiento indefinido sin planificar cómo garantizar esos servicios esenciales.

Otro riesgo es la pérdida gradual de espacios ambientales estratégicos. La fortaleza de Punta Cana no radica únicamente en su capacidad hotelera o inmobiliaria.

Su principal activo continúa siendo el entorno natural que hizo posible su desarrollo turístico. Un crecimiento desarticulado podría terminar afectando precisamente aquello que distingue al destino frente a otros competidores internacionales.

La improvisación también suele generar desigualdades territoriales. Mientras algunas zonas concentran inversiones y servicios, otras pueden quedar rezagadas en infraestructura, equipamientos públicos, áreas verdes, espacios recreativos y oportunidades de desarrollo.

Pero quizás la consecuencia más preocupante sería perder la oportunidad histórica que hoy tiene el territorio.

A diferencia de muchas ciudades que intentaron organizarse cuando los problemas ya eran inmanejables, Verón-Punta Cana aún conserva capacidad para anticiparse.

Todavía existen áreas donde es posible planificar corredores de crecimiento, definir reservas ambientales, proyectar nuevas centralidades urbanas y garantizar que la infraestructura acompañe la expansión futura.

Por eso la discusión trasciende cualquier interés individual o coyuntural. No se trata únicamente de determinar qué puede hacerse en una parcela específica o qué sector obtiene mayores ventajas en el corto plazo.

Se trata de decidir cómo será la ciudad donde vivirán cientos de miles de personas dentro de varias décadas.

La ausencia de acuerdos también tendría un costo elevado. Si cada sector defiende exclusivamente su propia visión sin encontrar puntos de convergencia, el resultado podría ser la paralización de decisiones estratégicas que el territorio necesita adoptar con urgencia. Ninguna comunidad avanza cuando sus debates terminan convertidos en trincheras.

De ahí la importancia de que las diferencias se canalicen a través del diálogo, la participación y el análisis técnico.

Los planes territoriales no son documentos inmutables. Pueden perfeccionarse, ajustarse y enriquecerse. Lo que no puede ocurrir es que el miedo, la desinformación o los intereses circunstanciales impidan discutir seriamente el futuro.

Lo que está en juego no es un documento.

Tampoco una administración municipal o un período de gobierno. Lo que está en juego es la posibilidad de que Punta Cana continúe siendo un referente de desarrollo económico, calidad de vida y sostenibilidad dentro de veinte, treinta o cincuenta años.

Y esa es una responsabilidad demasiado grande para ser observada únicamente desde las necesidades del presente.