La violencia contra las niñas y adolescentes cambió de escenario, no de origen

El pasado 30 de julio se conmemoro el Día Mundial contra la Trata de Personas. Este año, el llamado internacional pone el foco en las nuevas formas de captación mediante fraudes, engaños y plataformas digitales. En nuestro pais la Procuraduría Especializada de Persecución al Delito contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (PETT) ha alertado sobre el incremento de las modalidades de trata de menores, así como sobre el preocupante crecimiento de la cibertrata que afecta a niñas y adolescentes.

La violencia contra niñas y adolescentes en República Dominicana constituye un fenómeno estrechamente vinculado a la desigualdad de género, la exclusión social y la persistencia de normas discriminatorias que reproducen relaciones desiguales de poder. La violencia se manifiesta de múltiples formas a lo largo del ciclo de vida de niñas, adolescentes y mujeres —violencia física, sexual, psicológica, intrafamiliar, prácticas nocivas, explotación y trata de personas—, generando impactos acumulativos que limitan el ejercicio de sus derechos y su desarrollo integral. La evidencia oficial más reciente confirma que la mayoría de las niñas y adolescentes experimenta alguna forma de violencia antes de alcanzar la mayoría de edad.

Las redes sociales, los videojuegos en línea y las aplicaciones de mensajería han multiplicado las oportunidades para que tratantes y agresores identifiquen, manipulen y capten nuevas víctimas. La tecnología ha reducido las barreras para el contacto y ampliado el alcance de quienes buscan captar a niñas y adolescentes, generando a las redes además un mayor lucro, mientras los algoritmos no distinguen entre el entretenimiento y el riesgo.

Un estudio reciente realizado en comunidades vulnerables por Save the Children Dominicana reveló que una de cada tres niñas y adolescentes había interactuado con personas desconocidas en línea; una de cada cinco recibió contenido sexual no solicitado; tres de cada diez recibieron solicitudes de imágenes íntimas y dos de cada cinco fue invitada a encuentros presenciales a cambio de dinero, regalos u otros incentivos. Estas cifras evidencian cómo las vulnerabilidades existentes fuera del entorno digital encuentran hoy nuevas vías para reproducirse en Internet.

La tecnología no ha creado estas violencias; simplemente ha amplificado aquellas que ya existían porque ha encontrado una sociedad que durante demasiado tiempo ha normalizado las distintas formas de violencia contra las niñas y adolescentes. Mientras no transformemos las normas sociales (que por ejemplo normalizan las uniones tempranas con hombres mayores, bajo la idea de oportunidad de mejora), mientras sigamos culpando a las víctimas (por como visten o donde estaban) y tolerando la violencia cotidiana, la tecnología continuará siendo el nuevo escenario de un problema mucho más profundo y complejo.

La protección infantil no comienza cuando ocurre un delito ni termina donde empieza una conexión a Internet. Debe construirse mucho antes, desde la igualdad, el respeto a los derechos de la niñez y la adolescencia y el compromiso colectivo de erradicar todas las formas de violencia. Porque la violencia comienza cuando una sociedad deja de reconocer como violencia aquello que siempre debió indignarla.