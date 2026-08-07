El escudo penal de la innovación

En la economía del siglo XXI, el valor real de las naciones reside en su capacidad de crear, innovar y registrar marcas y patentes. La propiedad intelectual (PI) se ha consolidado como el motor del desarrollo comercial. Proteger este patrimonio intangible dejó de ser una simple disputa entre particulares para convertirse en un mandato de estricto orden público. Cuando las demandas civiles resultan insuficientes para frenar el flagelo de la piratería masiva y la falsificación comercial, el Estado activa su maquinaria más contundente: la persecución penal.

En la República Dominicana, esta relación entre propiedad intelectual y derecho punitivo se fundamenta en dos normativas esenciales: la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial y la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor. Ambas piezas tipifican los delitos penales y establecen sanciones de prisión para quienes vulneren el mercado. Este sistema cuenta con un blindaje definitivo gracias a precedentes clave del Tribunal Constitucional (TC) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ), enviando un mensaje claro de tolerancia cero frente al fraude económico.

El mandato constitucional y la excepción legítima

La base de este engranaje legal encuentra su asidero directo en el artículo 52 de la Constitución dominicana, el cual garantiza el derecho de propiedad exclusiva sobre las creaciones científicas, literarias, artísticas, marcas y patentes. Sin embargo, para que el derecho penal intervenga invocando las leyes 20-00 y 65-00, la conducta debe lesionar gravemente el orden socioeconómico.

El Tribunal Constitucional dominicano arrojó luz sobre esta frontera jurídica en su emblemática Sentencia TC/0334/14. El TC determinó categóricamente que, si bien la libertad de empresa y el libre mercado son pilares constitucionales, la propiedad intelectual representa la principal excepción legítima y justificada a la libre competencia. El tribunal validó que el Estado intervenga penalmente cuando terceros pretenden lucrarse dolosamente de creaciones ajenas, destruyendo los incentivos de la innovación nacional y extranjera.

El Ministerio Público y la Suprema Corte en acción

El Ministerio Público juega un rol protagónico a través de la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI) de la Procuraduría General de la República. Como director de la política criminal, está facultado para iniciar investigaciones tanto a solicitud de las víctimas como de oficio. Los fiscales especializados aplican técnicas avanzadas para desmantelar las finanzas y laboratorios clandestinos de las estructuras mafiosas, coordinando esfuerzos con la ONAPI y la ONDA.

Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia aplica con firmeza el régimen punitivo de las leyes 20-00 y 65-00. El criterio de la SCJ es unánime: el streaming pirata, el plagio masivo y la falsificación industrial son delitos flagrantes que lesionan la economía. En casos de falsificación de productos de consumo masivo —como bebidas o medicamentos—, la SCJ sostiene que la vía penal castiga el fraude severo para salvaguardar la salud y la seguridad de los consumidores, engañados por imitaciones clandestinas sin control sanitario.

Gracias a este andamiaje, el Ministerio Público despliega herramientas procesales efectivas:

Allanamiento e incautación : Intervención forzosa de imprentas clandestinas, fábricas de calzado falsificado y servidores digitales ilegales.

: Intervención forzosa de imprentas clandestinas, fábricas de calzado falsificado y servidores digitales ilegales. Prisión preventiva : Medidas de coerción privativas de libertad a los cabecillas de redes transnacionales de piratería.

: Medidas de coerción privativas de libertad a los cabecillas de redes transnacionales de piratería. Destrucción definitiva: Quema o trituración inmediata de mercancías decomisadas, impidiendo que el producto fraudulento regrese al comercio.

Un voto por la certeza jurídica

La evolución judicial demuestra que, en suelo dominicano, la propiedad intelectual no es letra muerta. La persecución penal de estos ilícitos no es un exceso punitivo, sino una garantía de seguridad jurídica indispensable para fomentar la inversión, generar empleos formales y proteger el ingenio humano. Castigar con rigor el robo de las ideas es, en última instancia, defender el progreso económico de la nación.