El valor de la trazabilidad

La complejidad de los mercados actuales y la persistencia de desafíos como el contrabando, la evasión fiscal, la adulteración de mercancías y las redes de comercio ilícito exigen respuestas que actualicen y fortalezcan los métodos tradicionales de fiscalización. Hoy, la protección de una economía y el bienestar ciudadano dependen cada vez más de la capacidad de los Estados para implementar herramientas tecnológicas de precisión que permitan verificar, monitorear y controlar el tránsito de bienes a lo largo de toda la cadena de suministro.

En este escenario, un elemento aparentemente sencillo, como una estampilla de control fiscal, se convierte en un instrumento de alta seguridad capaz de impactar positivamente la administración pública, la competitividad empresarial y la calidad de vida de los ciudadanos.

El modelo dominicano de control fiscal de bebidas alcohólicas y cigarrillos, TRÁFICO, desarrollado por SICPA e implementado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), constituye una muestra tangible de cómo la tecnología aplicada puede generar un impacto multidimensional. Este sistema opera bajo el principio de identificación única, permitiendo registrar y verificar el ciclo completo de cada producto desde su fabricación o importación hasta su comercialización.

Sin embargo, el verdadero valor de la trazabilidad moderna va mucho más allá del control tributario. Hoy representa una infraestructura de confianza capaz de conectar objetivos fiscales, sanitarios, aduaneros, comerciales y de protección al consumidor.

Los beneficios de TRÁFICO pueden observarse en múltiples dimensiones.

En primer lugar, se encuentra el impacto directo en la salud pública y la seguridad ciudadana. La trazabilidad fiscal no busca únicamente el cumplimiento tributario; constituye una barrera efectiva contra el comercio de productos adulterados y potencialmente letales. El trabajo articulado entre la DGII, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), la Dirección General de Aduanas (DGA), el Ministerio de Salud Pública, Pro Consumidor, el Ministerio Público y el sector privado ha permitido alcanzar logros históricos como la ausencia de muertes por consumo de bebidas adulteradas durante los últimos cuatro años.

Este hito ha sido reconocido por gobiernos y organismos internacionales como un referente regional, demostrando que el marcado seguro trasciende el ámbito tributario para convertirse en una herramienta de protección de la vida humana. Cuando un sistema de trazabilidad expulsa del mercado productos falsificados o adulterados, no solo protege la recaudación estatal: protege familias.

En segundo lugar, la trazabilidad fortalece la economía formal y promueve una competencia más justa. Una estampilla inteligente dotada de tintas de seguridad ópticamente variables, elementos reactivos a la luz ultravioleta y un código alfanumérico individualizado funciona como un blindaje contra la falsificación. Al garantizar el origen y la legalidad de los bienes comercializados, se reduce la evasión del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y del ITBIS, se fortalecen las finanzas públicas y se protege a las empresas que operan conforme a la ley.

Este aspecto resulta especialmente relevante porque el contrabando y la falsificación no perjudican únicamente al Estado. También afectan a los fabricantes, distribuidores y comerciantes formales que generan empleos, pagan impuestos e invierten en el país. La trazabilidad contribuye a nivelar las condiciones de competencia, favoreciendo un entorno más atractivo para la inversión productiva y el crecimiento económico sostenible.

En tercer lugar, sistemas como TRÁFICO generan inteligencia para la toma de decisiones. La trazabilidad moderna permite evolucionar de un modelo reactivo hacia uno preventivo y predictivo. Cada transacción registrada produce información valiosa que puede ser utilizada para identificar patrones de riesgo, detectar anomalías en la cadena de distribución, priorizar operativos de inspección y optimizar el uso de recursos públicos.

En lugar de perseguir el fraude después de producido, las autoridades pueden anticiparlo. Esta capacidad representa una de las mayores transformaciones de la fiscalización contemporánea y constituye uno de los principales beneficios de la digitalización de los ecosistemas de control.

Asimismo, el sistema fomenta la transparencia mediante la participación ciudadana. Herramientas como la aplicación móvil "Revísame" convierten al consumidor en un actor activo dentro del sistema de control. La posibilidad de que cualquier ciudadano valide la autenticidad de una bebida antes de consumirla fortalece la confianza pública y crea una cultura de corresponsabilidad.

No es casualidad que este componente haya sido destacado por el Banco Mundial como una buena práctica internacional para fortalecer la confianza en las administraciones tributarias. Cuando la ciudadanía participa activamente en los procesos de verificación, la legitimidad institucional se fortalece.

La experiencia internacional confirma la relevancia de estos sistemas. Países como Estados Unidos, Tailandia, Chile, Gran Bretaña, Marruecos, Malasia y Georgia han implementado soluciones avanzadas de trazabilidad fiscal para combatir el comercio ilícito, mejorar la recaudación y proteger a los consumidores. En muchos casos, estas iniciativas han permitido recuperar importantes ingresos fiscales previamente capturados por economías informales, al tiempo que fortalecen los mecanismos de control sanitario y aduanero.

Más recientemente, la trazabilidad ha adquirido una nueva dimensión estratégica a nivel global. La Unión Europea avanza hacia la implementación del denominado Pasaporte Digital de Producto, un modelo que permitirá a fabricantes, autoridades y consumidores acceder a información detallada sobre el origen, composición, sostenibilidad y recorrido de los productos a través de identificadores digitales únicos. Esta tendencia evidencia que la trazabilidad ya no es únicamente una herramienta de control; se está convirtiendo en una exigencia creciente de acceso a los mercados internacionales.

En un mundo donde la transparencia de las cadenas de suministro es cada vez más importante, la República Dominicana posee una ventaja significativa. La experiencia acumulada por TRÁFICO demuestra que el país cuenta con capacidades institucionales y tecnológicas que pueden servir de base para responder a futuras exigencias regulatorias y comerciales.

La trazabilidad también está llamada a desempeñar un papel relevante en materia ambiental y de sostenibilidad. A medida que consumidores, inversionistas y organismos internacionales demandan información más precisa sobre el origen de los productos y su impacto ambiental, la capacidad de rastrear mercancías a lo largo de toda la cadena de valor se convierte en una ventaja competitiva para las economías que logren desarrollarla.

Precisamente por esta razón, la recientemente promulgada Ley 30-26 sobre medidas pro-crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional introduce una tasa ad-valorem del 55 % sobre cigarrillos electrónicos y dispositivos de vaporización, facultando a las autoridades para implementar mecanismos de marcaje y trazabilidad que aseguren el cumplimiento de estas obligaciones. La experiencia de TRÁFICO confirma que un ecosistema digital de control constituye la herramienta idónea para transparentar obligaciones tributarias, limitar mercados informales y proteger la salud de los consumidores.

Mirando hacia el futuro, la República Dominicana se encuentra preparada para abordar uno de los próximos grandes desafíos de política pública: la trazabilidad fiscal de los combustibles. La incorporación de tecnologías basadas en marcadores moleculares patentados, imposibles de replicar o alterar, permitiría auditar cada galón a lo largo de toda la cadena de distribución. Esto facilitaría la detección de desvíos, adulteraciones y esquemas de fraude que afectan tanto a la recaudación como a la seguridad energética y ambiental del país.

En esencia, el concepto de trazabilidad ha evolucionado. La estampilla fiscal moderna ya no es un simple sello físico adherido a un producto. Se ha convertido en la identidad digital única de cada unidad comercializada, una fuente de información que conecta autoridades, empresas y consumidores dentro de un mismo ecosistema de confianza.

La experiencia dominicana demuestra que invertir en trazabilidad es invertir simultáneamente en salud pública, seguridad ciudadana, competitividad económica, transparencia institucional y desarrollo sostenible. Allí donde existe trazabilidad, existe mayor confianza. Y donde existe confianza, existen mejores condiciones para el crecimiento.

TRÁFICO ha marcado un punto de inflexión para la República Dominicana al impulsar la transición desde una fiscalización tradicional hacia un ecosistema tecnológico de seguridad y control. Mantener y ampliar estos logros exige una visión estratégica de largo plazo. La ruta está claramente definida: continuar expandiendo las tecnologías de trazabilidad hacia nuevos sectores productivos, fortalecer la cooperación interinstitucional y aprovechar el potencial de los datos para construir mercados más transparentes, seguros y eficientes.

En el siglo XXI, la trazabilidad no es simplemente una herramienta de control fiscal. Es una infraestructura de confianza sobre la cual se construyen economías más competitivas, instituciones más sólidas y sociedades más seguras. Ese es, precisamente, el verdadero valor de la trazabilidad.