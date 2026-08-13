Tony Fernández y la pregunta que me siguió por Toronto

Tony Fernández fue uno de los mejores defensores de la posición seis entre las década de 1980 y 1990. ( AFP )

""No comenzamos con una conclusión. Comenzamos con una pregunta"" “

La pregunta que me siguió por Toronto

Durante muchos años escuché a personas hablarme de las virtudes de Tony y decirme que merecía estar en el Salón de la Fama de Cooperstown. Yo sonreía, agradecía sus palabras y seguía adelante. Para mí, naturalmente, Tony fue extraordinario. Pero nunca me había detenido a estudiar seriamente esa pregunta desde las estadísticas, los criterios de elección y las comparaciones históricas.

Eso cambió durante mi viaje a Toronto en julio de 2026.

El sábado 18 de julio asistí a la celebración de los campeonatos consecutivos de los Toronto Blue Jays de 1992 y 1993, la Back to Back Celebration, que incluyó la develación de una estatua de Joe Carter en las afueras del estadio. Muchos jugadores y miembros de la organización de aquellas temporadas estuvieron presentes. Tony formó parte del equipo campeón de 1993, y yo fui invitada a representarlo.

Allí vi a Tommy Craig, quien fue entrenador atlético —trainer— de los Blue Jays y conoció a Tony desde sus primeros años en la organización. Tommy me saludó con mucho cariño, recordamos a Tony y me mostró un artículo que había escrito para explicar por qué considera que merece estar en Cooperstown. Me pareció un gesto hermoso. Le dije que yo también lo creía, se lo agradecí y la conversación terminó allí.

Después del juego, nuestros amigos Nubia, su esposo Omar y su hija Natalie Rivera nos invitaron a cenar. También estaban nuestra amiga de Toronto Diana Spacca y su esposo Joe, además de un excompañero de equipo de Tony.

Diana le preguntó a aquel excompañero:

—¿Por qué tú y Tony no están en el Salón de la Fama?

Él respondió:

—Yo no tengo los números; no jugué suficiente tiempo. Pero Tony sí. Él debería estar.

Conversación reconstruida por la autora a partir de su memoria.

Fue la segunda vez en pocas horas que escuché la misma idea.

Al regresar al hotel me encontré con alguien que trabaja para la organización de los Blue Jays. Me presentó a la persona que la acompañaba y, cuando le explicó que yo era la esposa de Tony, aquella mujer reaccionó de una manera que todavía recuerdo. Me abrazó con mucha ternura. Sentí que comprendía lo que significaba para mí estar allí sin él, en medio de tantos recuerdos, y lo difícil que podía resultar su ausencia. Y entonces, una vez más, surgió la misma pregunta: ¿por qué Tony no está en Cooperstown?

Durante aquella breve conversación surgió incluso la posibilidad de que se debiera a que Tony había jugado gran parte de su carrera en Canadá. Respondí que podía ser, pero la verdad es que no lo sabía. La conversación terminó y me fui a dormir.

Al día siguiente asistí a una reunión en casa de mi amiga Diana. Cuando me presentó a sus invitados y mencionó a Tony, la pregunta apareció otra vez. Ya no parecía una conversación aislada. La pregunta me estaba siguiendo por Toronto.

Permanecí una semana más en la ciudad porque tenía otro compromiso: la inauguración del Santo Domingo Baseball Diamond, celebrada el 25 de julio en Caledonia Park. Después del evento fui al aeropuerto para regresar a casa. [10]

Pero el viaje no terminó como estaba previsto. Después de esperar durante horas mientras intentaban reparar una falla mecánica del avión, nos informaron que el vuelo había sido cancelado. Tendría que pasar una noche más en Toronto.

"Mientras esperaba, pensé: tengo que descubrir por qué Tony no está en Cooperstown."

No tenía una respuesta.

Aunque viví junto a Tony durante más de treinta y seis años, nunca estudié profundamente su carrera a través de las estadísticas y de los métodos utilizados para comparar jugadores. Cuando lo conocí, ni siquiera sabía quién era dentro del mundo del béisbol.

Mi primer juego de béisbol fue un Juego de Estrellas al que Tony me invitó. Si mi memoria no me falla, fue el 6 de enero de 1983, en el estadio donde jugaban los Tigres del Licey. La fecha exacta todavía debe ser confirmada, pero recuerdo con claridad que para mí aquel mundo era completamente nuevo.

Yo conocí primero al hombre detrás del uniforme. Conocí su disciplina. Vi cuántas veces se quedaba ejercitándose después de los partidos, incluso cuando el equipo había ganado. Fui su compañera, su apoyo, su chofer cuando fue necesario, su enfermera en los momentos difíciles y la persona con quien celebraba cada triunfo y cada meta alcanzada.

Para mí, Tony fue el mejor del mundo. No conocí a nadie más honesto, más disciplinado ni más comprometido con su trabajo. Pero esa es mi experiencia personal. Es la opinión de su esposa y no puede considerarse imparcial.

Una pregunta real, no una conclusión

Por eso esta investigación no nace con una conclusión. Nace con una pregunta real: ¿por qué Tony Fernández todavía no está en el Salón de la Fama de Cooperstown?

Puede ser que, al finalizar el estudio, descubra que sus números no alcanzan los criterios históricos que normalmente se han utilizado para la exaltación. También puede ser que la evidencia demuestre que su carrera no fue evaluada con la profundidad que merecía.

Hoy no conozco la respuesta. Quiero encontrarla.

Quiero estudiar sus estadísticas, compararlo honestamente con otros campocortos, comprender sus fortalezas y reconocer también las objeciones legítimas. Quiero poder responder correctamente la próxima vez que alguien vuelva a hacerme esa pregunta, no desde mis emociones, sino desde la evidencia.

Publicaremos cada hallazgo con la mayor honestidad posible. Así era Tony. Y así creo que él habría querido que se contara su historia.

Una carrera que no cabe en una sola cifra

Tony Fernández pertenece al Salón de la Fama del Béisbol Canadiense. Fue exaltado por el Ontario Sports Hall of Fame, por el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano y por el Salón de la Fama del Béisbol Latino. Los Toronto Blue Jays incorporaron su nombre al Level of Excellence, reservado para las figuras más importantes de la organización. [1][2][3][4][8]

Jugó diecisiete temporadas en las Grandes Ligas. Terminó con 2,276 hits, promedio de .288, 414 dobles, 92 triples y 246 bases robadas. Fue seleccionado cinco veces al Juego de Estrellas y ganó cuatro Guantes de Oro consecutivos como campocorto. Con Toronto es el líder histórico de la franquicia en juegos, hits y triples. En la Serie Mundial de 1993 bateó .333 e impulsó nueve carreras, la mayor cantidad de aquella serie.

Esos números describen una carrera extraordinaria, pero no constituyen por sí solos un caso automático para Cooperstown. Tony no llegó a 3,000 hits, no fue un bateador de gran poder y no ganó un premio de Jugador Más Valioso. Las métricas modernas de valor acumulado tampoco lo colocan al nivel de los campocortos más fuertes ya exaltados. Si esta serie ignorara esas objeciones, perdería credibilidad desde su primera entrega.

La pregunta no es si podemos seleccionar diez estadísticas favorables y convertirlas en un argumento emocional. La pregunta es cómo debe evaluarse el conjunto: contacto, defensa, velocidad, producción de extrabases, postemporada, versatilidad, longevidad y contexto histórico.

El problema de una sola boleta

Cuando apareció por primera vez en la boleta del Salón de la Fama Nacional del Béisbol, en 2007, Tony recibió solamente cuatro votos: el 0.7 por ciento. Como no alcanzó el cinco por ciento requerido, salió de la boleta después de una sola oportunidad.

Aquella votación no fue un estudio monográfico sobre Tony. Los periodistas podían escoger hasta diez jugadores dentro de una boleta compartida. El resultado indica lo que ocurrió en esa elección, pero no explica por qué ocurrió ni demuestra que cada dimensión de su carrera fuera examinada detenidamente.

Otros candidatos han tenido años para que su caso evolucione. Nuevas métricas, investigaciones históricas y comparaciones más completas han cambiado la percepción de numerosas carreras. Tony no tuvo ese proceso gradual: su debate público prácticamente terminó el mismo día en que comenzó.

Decir esto no significa que los cuatro votos fueran una injusticia deliberada. Significa que una votación breve no responde todas las preguntas históricas.

La puerta que todavía existe

Los jugadores que ya no son elegibles para la boleta de los periodistas pueden ser considerados por los comités de eras del National Baseball Hall of Fame. Tony pertenece al período que estudia el Comité de Jugadores de la Era Contemporánea, destinado a quienes realizaron sus mayores contribuciones desde 1980.

El proceso es estrecho. El Historical Overview Committee identifica ocho candidatos para la papeleta y un electorado de dieciséis miembros puede votar por un máximo de tres. Se necesitan doce votos, equivalentes al 75 por ciento, para la elección. La próxima consideración de jugadores está prevista para diciembre de 2028, correspondiente a la clase de 2029.

Por eso el primer objetivo no es convencer a doce votantes. Antes de eso, una candidatura debe ser suficientemente sólida, conocida y documentada para entrar en una papeleta muy limitada.

Por qué los otros reconocimientos importan

Las exaltaciones de Tony en Canadá, Ontario, República Dominicana y el ámbito latinoamericano no obligan a Cooperstown a llegar a la misma conclusión. Cada institución reconoce un territorio, una comunidad o una forma particular de impacto.

Sin embargo, esos reconocimientos sí aportan evidencia histórica. El Salón de la Fama del Béisbol Canadiense valoró su contribución al desarrollo del juego en Canadá. Ontario reconoció la huella que dejó en la provincia. República Dominicana y el Salón Latino lo situaron dentro de una tradición deportiva y cultural más amplia. Los Blue Jays lo colocaron entre las figuras esenciales de la franquicia.

Cuando instituciones diferentes, en países y contextos distintos, coinciden en preservar un nombre, esa coincidencia no prueba automáticamente una candidatura nacional. Pero merece ser comprendida, no descartada como simple nostalgia.

Cómo se construirá esta investigación

Durante las próximas entregas examinaremos el caso por partes. La metodología será pública:

· Auditaremos la carrera temporada por temporada y corregiremos cualquier cifra que no pueda reproducirse.

· Compararemos a Tony con campocortos exaltados y con contemporáneos que siguen fuera, utilizando los mismos criterios para todos.

· Explicaremos métricas como WAR y JAWS y reconoceremos cuando planteen una objeción seria.

· Estudiaremos por separado su ofensiva, defensa, velocidad, postemporada, lesiones, cambios de posición y producción después de los 35 años.

· Reuniremos documentos, fotografías, artículos y testimonios de compañeros, coaches, periodistas y familiares.

· Diferenciaremos claramente entre un hecho comprobado, una opinión, una memoria personal y una hipótesis pendiente.

La familia impulsa este proyecto y esa relación será declarada siempre. Pero las estadísticas no serán modificadas para acomodarse a una conclusión. Si otro jugador tuvo un pico superior, lo diremos. Si una métrica considera que Tony quedó por debajo del estándar promedio de Cooperstown, lo explicaremos. Y si encontramos una dimensión de su carrera que fue subestimada, mostraremos la evidencia que lo sostiene.

Una investigación que también preserva un legado

Este trabajo comenzó con una inquietud sobre Cooperstown, pero ha revelado una necesidad más amplia. Las fotografías, contratos, uniformes, artículos, videos y testimonios relacionados con Tony deben organizarse como un archivo histórico.

Tony mismo soñó con un museo, y su casa de infancia ofrece un lugar real para construirlo. El expediente deportivo será la investigación madre que alimentará ese museo, el documental, el libro y las publicaciones futuras.

La diferencia entre un homenaje y un archivo es la evidencia. Un homenaje expresa lo que una persona significó. Un archivo permite que otros comprueben, estudien y discutan esa historia incluso décadas después.

La pregunta de esta serie

No afirmaremos desde la primera entrega que Tony fue igual o superior a todos los campocortos exaltados. Las primeras comparaciones ya muestran diferencias reales. Alan Trammell, por ejemplo, alcanzó un pico ofensivo y un valor acumulado claramente superiores según las métricas actuales. Reconocerlo no debilita el proyecto; demuestra que la investigación no está diseñada para ocultar la evidencia.

Pero la historia de un jugador tampoco puede reducirse a una sola comparación. Tony combinó más de 2,200 hits, defensa premiada, contacto, triples, versatilidad, longevidad y una producción excepcional en octubre. La tarea consiste en determinar dónde se sitúa realmente esa combinación dentro del espectro de los campocortos reconocidos por la historia.

Al final, quizá la evidencia confirme que su carrera quedó por debajo del estándar de Cooperstown. Quizá demuestre que existen razones legítimas para reconsiderarla. Lo que no debemos aceptar es que una historia de diecisiete temporadas quede resumida para siempre en cuatro votos sin haber sido examinada con detenimiento.

"No buscamos fabricar una leyenda. Buscamos comprender con evidencia la vida extraordinaria que realmente existió."

Próxima entrega

¿Cómo funciona exactamente la elección de Cooperstown, qué ocurrió en la boleta de 2007 y por qué algunos jugadores reciben años de discusión mientras otros desaparecen después de una sola votación?

Transparencia editorial

Esta investigación es impulsada por Clara Fernández y la familia de Tony Fernández. Las afirmaciones estadísticas y documentales se presentan con sus fuentes. Los recuerdos familiares se identificarán como testimonios y no sustituirán la evidencia oficial. La versión digital mantendrá un registro de correcciones.

Fuentes de referencia

Los enlaces se incluyen para facilitar la revisión editorial. El medio podrá adaptar el estilo de citación a sus normas sin alterar el contenido verificado.

1. Canadian Baseball Hall of Fame - Tony Fernández. Exaltación de 2008 y resumen de su carrera.

2. Ontario Sports Hall of Fame - Tony Fernández. Exaltado en la clase de 2016.

3. Toronto Blue Jays - Level of Excellence. Récords de franquicia, Serie Mundial, Juegos de Estrellas, Guantes de Oro y reconocimiento de la organización.

4. Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano - Tony Fernández. Exaltado en 2007.

5. 2007 Hall of Fame Voting - Baseball-Reference. Cuatro votos y 0.7 por ciento en su primera boleta.

6. National Baseball Hall of Fame - Era Committees. Reglas actuales del Comité de la Era Contemporánea.

7. National Baseball Hall of Fame - Contemporary Baseball Era. Confirmación de la próxima consideración de jugadores en 2028 para la clase de 2029.

8. Latino Baseball Hall of Fame - clase de 2013. Tony Fernández entre los integrantes de la clase de 2013.

9. Toronto Blue Jays - Back-to-Back Statue Unveil. Ceremonia del 18 de julio de 2026 y estatua de Joe Carter en Rogers Centre.

10. City of Toronto - Santo Domingo Baseball Diamond. Inauguración oficial en Caledonia Park el 25 de julio de 2026.

11. Baseball-Reference - Tony Fernández y Alan Trammell. Estadísticas de carrera y WAR para la comparación preliminar.