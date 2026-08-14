La traición que mató al presidente

La historia política dominicana está marcada por episodios de sangre, conspiraciones y traiciones que han dejado profundas cicatrices en la memoria nacional.

Uno de los más dramáticos ocurrió el 19 de noviembre de 1911, cuando el presidente Ramón Cáceres, conocido popularmente como Mon Cáceres, fue asesinado en Santo Domingo en medio de una conspiración política que estremeció al país.

Cáceres había llegado a la Presidencia en 1906, después de una época caracterizada por la inestabilidad, las luchas caudillistas y los conflictos por el control del poder.

Su gobierno buscó imponer orden en las finanzas públicas, fortalecer el Estado y reducir el poder de los caudillos regionales que durante décadas habían condicionado la vida política dominicana.

Pero la política dominicana de aquellos años estaba cargada de resentimientos, rivalidades y ambiciones.

El poder no solamente se disputaba en las urnas: también se disputaba mediante conspiraciones y armas.

Y fue precisamente en ese escenario donde nació la tragedia.

El presidente y sus enemigos

Ramón Cáceres había participado años antes en una de las acciones más importantes de la historia dominicana: el ajusticiamiento del dictador Ulises Heureaux (Lilís), ocurrido en 1899. Aquel acontecimiento convirtió a Cáceres en una figura de enorme importancia política y militar.

Sin embargo, el hombre que había contribuido a derribar una dictadura terminaría siendo víctima de otra expresión de la violencia política dominicana.

Durante su administración, Cáceres impulsó medidas destinadas a fortalecer el Gobierno central. Esa política le generó enemigos entre sectores que consideraban afectados sus intereses políticos, económicos y militares.

La tensión fue creciendo hasta desembocar en una conspiración.

La emboscada

El 19 de noviembre de 1911, Mon Cáceres salió de la residencia presidencial acompañado por algunos colaboradores. Lo que parecía un recorrido normal terminó convirtiéndose en una emboscada.

Los conspiradores atacaron al mandatario. Cáceres fue herido mortalmente y murió víctima del atentado.

Entre los principales implicados estuvo Luis Tejera, quien encabezó el grupo que ejecutó la conspiración.

La tragedia no fue simplemente el resultado de una disputa personal: fue la expresión de una sociedad política donde la eliminación física del adversario todavía era utilizada como mecanismo para conquistar el poder.

La muerte de Cáceres abrió nuevamente las puertas a la inestabilidad.

Cuando la confianza se convierte en traición

Hay asesinatos que sorprenden por la violencia de sus protagonistas.

Pero existen otros que conmueven todavía más por la cercanía entre la víctima y quienes participan en su caída.

La tragedia de Mon Cáceres puede ser entendida desde esa dimensión: la traición política.

Quien gobierna puede tener adversarios; eso forma parte de la política. Lo que destruye una democracia es cuando el adversario deja de ser visto como un ciudadano con derechos y pasa a ser considerado un enemigo que debe desaparecer.

El asesinato de Cáceres demuestra hasta dónde puede conducir una sociedad cuando las diferencias políticas dejan de resolverse mediante instituciones y terminan resolviéndose mediante conspiraciones, balas y venganzas.

Después de Mon Cáceres

La muerte del presidente produjo una nueva etapa de incertidumbre. La República Dominicana entró otra vez en un período de fuertes conflictos políticos que terminarían contribuyendo a la crisis institucional que precedió a la ocupación militar estadounidense de 1916.

Una lección para la República

Más de un siglo después, la figura de Mon Cáceres permanece vinculada a una de las grandes contradicciones de nuestra historia: hombres que llegaron al poder prometiendo construir instituciones terminaron muchas veces atrapados por la misma cultura política de violencia que pretendían superar.