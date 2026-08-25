Carta al director: Josefina Reynoso pide auditar resultados de la política contra la violencia

La secretaria de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, Josefina Reynoso, advirtió que la violencia interpersonal se ha convertido en uno de los principales motores de los homicidios en República Dominicana y cuestionó la falta de una política pública integral para reducir la conflictividad social.

La dirigente hizo el planteamiento en una carta dirigida al director de Diario Libre, Aníbal de Castro, a propósito del editorial "La convivencia pendiente", publicado el 24 de agosto, en el que se aborda el peso de los conflictos sociales en las muertes violentas registradas en el país.

Reynoso sostuvo que los datos oficiales muestran una alta incidencia de armas de fuego en los homicidios y reclamó una mayor coordinación institucional, con metas, indicadores y mecanismos de evaluación, además de una revisión crítica de las estadísticas utilizadas para medir la violencia y la seguridad ciudadana.