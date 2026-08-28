Montecristi: la productividad de conectar una región

Monte Cristi se encuentra en un punto de inflexión económico para transformarse en un motor regional de competitividad dentro del Cibao Noroeste. ( CEDIDA POR PABLO ULLOA )

Recorrer Montecristi obliga a mirar la productividad desde la geografía. Durante siglos, la provincia encontró en el mar una razón para existir como territorio comercial; hoy, esa misma ubicación puede adquirir una dimensión completamente distinta.

Manzanillo, la agricultura del Noroeste, nuevas inversiones energéticas y experiencias agroindustriales como la sábila comienzan a coincidir en un espacio que puede desempeñar una función económica mucho mayor que su tamaño poblacional. La oportunidad no está simplemente en tener más activos, sino en conectarlos.

La historia ayuda a entenderlo. Montecristi fue fundada en 1506, quedó afectada por las devastaciones de Osorio de 1606 y comenzó a repoblarse en el siglo XVIII. En 1756, Montecristi y Puerto Plata recibieron durante diez años la condición de puertos libres.

Mucho antes de que habláramos de logística o cadenas globales de valor, esta zona ya había descubierto que su posición frente al mar podía convertirla en punto de intercambio. La diferencia es que el comercio del siglo XXI exige algo más que un buen puerto: requiere energía, carreteras, producción, almacenamiento, tecnología, capital humano y capacidad para competir.

El banano permite observar esa conexión. La región Cibao Noroeste concentra más de tres cuartas partes de la producción nacional y Montecristi representaba en 2022 más de una quinta parte de las exportaciones dominicanas del producto.

En 2023, el 82.8 % de las exportaciones procesadas por el puerto de Manzanillo correspondió a bananas o plátanos, y desde esa terminal salió alrededor del 41.7 % del valor nacional exportado de esos frutos. Esa relación entre finca y puerto demuestra algo que con frecuencia olvidamos: la productividad agrícola no termina cuando se cosecha.

Una caja de banano puede haber sido producida eficientemente y perder competitividad por retrasos, transporte costoso, deficiencias en refrigeración o tiempos excesivos hasta llegar al comprador. Por eso reducir un día de tránsito, evitar una pérdida durante el transporte o disminuir el costo de mover un contenedor también son mejoras de productividad. El mercado remunera el producto que llega a tiempo, con calidad y a un precio competitivo.

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De ahí la trascendencia de la rehabilitación y ampliación del puerto de Manzanillo, proyecto actualmente en ejecución con financiamiento de 100 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Su importancia no debería medirse únicamente por barcos de mayor tamaño o mayor capacidad para manejar contenedores. El indicador decisivo será cuánto disminuyen los costos logísticos de agricultores, agroindustrias y empresas del Norte y cuánto nuevo valor logra generarse alrededor de esa conectividad.

Porque un puerto por sí solo mueve mercancías. Un territorio productivo construye alrededor del puerto almacenamiento, cadena de frío, centros de empaque, transporte especializado, servicios aduaneros, mantenimiento, financiamiento, manufactura y nuevas empresas exportadoras.

Ahí está la diferencia entre infraestructura y productividad.

La sábila ofrece un ejemplo particularmente interesante. En El Pocito, Guayubín, funciona la zona franca Universal Aloe, con aproximadamente 5,000 acres cultivados de sábila y una capacidad reportada de alrededor de 10,000 galones diarios de cristal líquido, destinados a mercados internacionales. La importancia económica del caso no está simplemente en cultivar una planta adaptada a las condiciones de la zona. Está en transformarla antes de venderla.

Ese paso cambia completamente la ecuación. Exportar materia prima genera un ingreso; procesarla incorpora tecnología, instalaciones, empleos, control de calidad, logística y conocimiento. El valor del producto deja de depender únicamente de la tierra donde nació y comienza a incorporar todo aquello que el territorio aprendió a hacer con él.

La productividad aumenta cuando dejamos de exportar solamente lo que cultivamos y comenzamos a exportar también lo que sabemos hacer.

Monte Cristi tiene ahora un tercer activo que modifica todavía más sus posibilidades. En marzo de 2026 entró en operación Manzanillo Power Land, con 414 megavatios netos incorporados al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Desde 2025, una línea de transmisión de 345 kilovoltios y 128 kilómetros conecta Manzanillo con Santiago.

La electricidad generada beneficia al sistema nacional, pero su presencia en Montecristi tiene además una lectura territorial. Energía confiable, puerto, suelo e infraestructura constituyen factores que una empresa considera cuando decide dónde invertir.

Si esas capacidades se articulan correctamente, Montecristi puede dejar de ser únicamente el lugar desde donde sale una producción generada en otros puntos y comenzar a atraer actividades de transformación asociadas a ella.

Ese es el cambio que verdaderamente importa.

Dajabón posee una puerta terrestre hacia el comercio binacional; Valverde concentra una poderosa agricultura; Santiago Rodríguez desarrolla cadenas agropecuarias; y Montecristi dispone de salida marítima, energía y espacio para nuevas actividades económicas. Consideradas separadamente son ventajas provinciales. Conectadas pueden convertirse en una ventaja regional.

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No hace falta inventar la geografía. Ya existe. Lo que corresponde es conseguir que producción, procesamiento, transporte, energía y mercados funcionen con mayor coordinación.

La investigación agrícola también debe ocupar un lugar dentro de esa arquitectura. En el Proyecto La Cruz de Manzanillo funciona una estación experimental arrocera de 715 tareas, orientada a mecanización, variedades resistentes a salinidad y suelos sódicos y cultivos capaces de responder mejor al estrés hídrico. Ese esfuerzo representa exactamente la clase de productividad que necesita el país: utilizar ciencia y tecnología para superar restricciones concretas del territorio.

Montecristi, además, no puede construir su futuro ignorando aquello que la hace singular. El Morro, los manglares, las salinas, la pesca y su patrimonio natural también poseen valor económico. Un puerto necesita un entorno ambientalmente sostenible; la agricultura necesita agua; el turismo necesita conservar paisajes y ecosistemas; y la industria requiere reglas claras sobre dónde y bajo cuáles condiciones puede instalarse.

La productividad territorial consiste precisamente en ordenar esas vocaciones para que unas no destruyan el valor de las otras.

Durante mi encuentro con la Cámara de Comercio y Producción de Montecristi, presidida por Julio Peña, escuché preocupaciones sobre infraestructura, agua, servicios y las oportunidades que empiezan a aparecer alrededor de Manzanillo.

La Cámara puede desempeñar una función especialmente importante en esta etapa: ayudar a que productores, comerciantes, industriales y nuevos inversionistas no actúen como sectores desconectados, sino alrededor de una agenda común de competitividad.

También los gobiernos locales tendrán que anticiparse. En el municipio cabecera, encabezado por el alcalde Rafael Jesús Jerez Castro, y particularmente en Pepillo Salcedo y las comunidades próximas a Manzanillo, las nuevas inversiones producirán demandas de vivienda, transporte, suelo, servicios, residuos y ordenamiento urbano. Esperar a que esas presiones aparezcan para comenzar a planificar sería repetir un error frecuente de nuestro desarrollo.

El ordenamiento territorial también es infraestructura productiva.

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Montecristi está entrando, por tanto, en una etapa distinta de su historia económica. No se trata de sustituir el banano por la sábila, la agricultura por la industria o el turismo por el puerto. Se trata de conseguir que cada actividad encuentre su lugar dentro de una economía más compleja y productiva.

El éxito deberá medirse con indicadores concretos: cuánto disminuyó el costo de llevar un producto al mercado; cuántas empresas nuevas se instalaron; cuánto aumentó la transformación agroindustrial; qué proporción del empleo especializado fue ocupada por habitantes de la zona; cuánto valor adicional permaneció en la provincia y cuántos productores lograron participar de las nuevas cadenas económicas.

Hace siglos, Montecristi aprendió que el mar podía conectarla con el mundo. La oportunidad que tiene delante es superior: utilizar esa conexión para transformar toda la economía del Noroeste.

Porque el puerto, la energía, la agricultura y la industria son solamente activos mientras funcionan por separado. La verdadera productividad comienza cuando logramos conectarlos para que una región produzca más valor, compita mejor y convierta su geografía en oportunidades para su gente.