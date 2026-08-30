Justicia para las víctimas de desapariciones forzadas ( GENERADA CON IA )

30 de Agosto:

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

En el día referido, honramos a los desaparecidos por la violencia, para apoyar sus familias y conmemorar sus vidas y sus legados.

Hoy, es oportuno recordar la vida y la trayectoria del doctor MANUEL ANTONIO TEJADA FLORENTINO, hijo distinguido de Salcedo, La Flor de la Patria, dolorosamente recordado como el dominicano más prominente desaparecido por la violencia en nuestra historia moderna.

Cardiólogo excepcional, ejemplo inolvidable de humanismo auténtico, visionario de la institucionalidad, inspiración del movimiento revolucionario 14 de Junio.

Su desaparición en enero de 1960 y su tortura en la cárcel La Cuarenta marcaron un hito en la lucha heroica que dio al traste con la oprobiosa dictadura de Trujillo.

Hoy su tumba yace en nuestro corazón.

El legado del doctor MANUEL ANTONIO TEJADA FLORENTINO no radica, únicamente, en el sacrificio que lo condujo al martirio, sino en la coherencia con que vivió frente a un sistema que exigía complicidad o silencio.

En un tiempo dominado por el miedo, eligió la integridad.

Esa elección —serena, consciente y sostenida— es su ejemplo más perdurable y la medida justa de su memoria

Propicia es la ocasión para resaltar que el libro TEJADA FLORENTINO, Médico, Humanista y Mártir de la autoría del investigador Luis A. Jiménez, a ser puesto en circulación próximamente, presenta la vida, trayectoria y pensamiento de este incomparable y pundonoroso dominicano, salcedense paradigma del decoro, la dignidad y el patriotismo.

Su entrega por la defensa de los pobres, su ideario sobre la institucionalidad y su formación desde una niñez humilde, hasta convertirse en un cardiólogo excepcional, proyecta en cada dimensión el poder armonizar identidad, deber y dignidad, convencido de que la patria no se ama con discursos sino con actos.

Al cumplirse 66 años de su desaparición física, el relato de su vida extraordinaria se descubre como un ejemplo luminoso para todas las generaciones.

Prohibido olvidar, sobran razones para siempre tenerlo presente...