Higüey: impostergable cambio cultural

Higüey tiene una historia construida sobre la solidaridad, la fe, la hospitalidad y la cultura hatera. Durante generaciones, sus familias, comunidades y sectores productivos aprendieron que avanzar juntos era una necesidad, no una opción. Sin embargo, algo se ha ido quebrando: la capacidad de los higueyanos para actuar como un solo cuerpo.

El fraccionamiento social de Higüey se manifiesta, primero, en la proliferación de instituciones con objetivos similares que, en lugar de unificar criterios, compiten por reconocimiento, recursos y protagonismo. Tenemos organizaciones que, en un mismo ámbito de acción, persiguen prácticamente fines similares; pero con agendas separadas, debilitando la cohesión institucional y la capacidad colectiva de incidir y producir resultados.

La fragmentación también alcanzó la política. Las legítimas diferencias de pensamiento se han transformado, con frecuencia, en trincheras personales. El interés partidario termina imponiéndose al interés territorial y el adversario político, interno o externo, deja de ser un ciudadano con otra visión para convertirse en alguien a quien hay que destruir o neutralizar.

El mundo empresarial no consigue construir una agenda compartida para defender el desarrollo de Higüey. Sobresale el interés político, grupismo, familiaridad o lealtad personal por encima de la capacidad, experiencia y los resultados. Y en el ámbito comunitario proliferan liderazgos y organizaciones que muchas veces compiten por prebendas y visibilidad en lugar de coordinar esfuerzos.

Pero el problema más profundo es cultural: hemos comenzado a confundir liderazgo con protagonismo.

La exposición pública se ha convertido, en todos los sectores, en un objetivo en sí mismo. Fotografías, declaraciones, reconocimientos y presencia en redes pueden terminar sustituyendo aquello que realmente debería medir a un líder: capacidad, experiencia, comportamiento ético, propuestas y resultados.

A esto se suma una debilidad estructural. Higüey no puede depender exclusivamente de iniciativas individuales, coyunturales o improvisadas. Una sociedad que no define colectivamente hacia dónde quiere ir termina siendo conducida por incapaces o aquellos que tienen mayor capacidad de recursos, exposición o presión.

El desafío no es crear otra institución, otro movimiento ni otro liderazgo. El reto es aprender a identificar y contener el avance de los pseudos liderazgos, ofrecer oportunidades a los más competentes y unificar criterios.

Higüey necesita menos islas, menos protagonismo y más propósito; menos competencia por el micrófono y más capacidad para sentarse alrededor de una misma mesa y acordar una estrategia común.

La grandeza de Higüey no está en multiplicar liderazgos, sino en lograr que los verdaderos líderes sobresalgan y toda la sociedad altagraciana aprenda a consensuar y caminar en una misma dirección.