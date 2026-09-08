El gran reto de Abinader: dejar al PRM en el poder

Luis Abinader asume la dirección del PRM acompañado de una nueva directiva, convirtiéndose en el tercer presidente de la organización desde su origen en 2014 tras la ruptura del PRD. ( ARCHIVO )

Desde el domingo, el mandatario Luis Abinader asumió las riendas del Partido Revolucionario Moderno (PRD) como su presidente, acompañado de Deligne Ascención, vicepresidente; Juan Garrigó, secretario general, y Gloria Reyes, secretaria de Organización.

Abinader se convertió en el tercer presidente que tiene el PRM tras el cambio de nombre de Alianza Social Dominicana y la salida masiva de dirigentes del antiguo Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en 2013, luego de las crudas diferencias entre Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía.

El primer presidente del PRM fue Andrés Bautista y su secretario general, Jesús Vásquez Martínez (Chu). Ambos tuvieron sobre sus hombros la responsabilidad de organizar e incluso aportar recursos para forjar una nueva organización política que se diferenciara del otrora partido del pueblo.

En una segunda etapa, tras su formación, asumieron las riendas José Ignacio Paliza, como presidente, y Carolina Mejía, como secretaria general, ambos con la misión de conectar esa organización con la gente y llevar un discurso que canalizara el cansancio de la sociedad con el PLD.

Paliza y Carolina llevaron al PRM al poder bajo el liderazgo de Abinader y del expresidente Hipólito Mejía, logrando convertir al partido de gobierno en la organización política que más poder ha acumulado, con control absoluto del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.

Al dominar el Poder Ejecutivo y el Legislativo, el PRM ha tenido la oportunidad de incidir en la renovación de importantes órganos institucionales, entre ellos la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Además, durante este período se ha elegido la Cámara de Cuentas en dos ocasiones y se ha designado al Defensor del Pueblo.

Al asumir la presidencia del PRM, Abinader tiene la encomienda, primero, de garantizar la unidad y servir de árbitro para, de esta manera, procurar que su partido permanezca en el poder o mantenga el control del Congreso Nacional.

El PRM, fundado el 9 de septiembre de 2014 tras el cambio de nombre de Alianza Social Dominicana, se convirtió de inmediato en una fuerza política mayoritaria con el traspaso de una militancia que durante años perteneció al PRD. En su primer proceso electoral logró ubicarse como la segunda fuerza política del país.

El partido se convirtió rápidamente en una organización gobernante: apenas seis años después de su fundación ya dirigía el país y controlaba una parte importante de los poderes públicos. Posteriormente, alcanzó un dominio significativo de los poderes Ejecutivo y Legislativo, con la consecuente incidencia que esa mayoría política supone en los procesos institucionales de elección de otros órganos del Estado.

Abinader ha logrado conducir al PRM por el camino del éxito electoral, llevándolo al poder y convirtiéndose en el único candidato que, en la historia conjunta del PRD y el PRM, ha logrado ganar la reelección presidencial. Ha encabezado una administración con luces y sombras, cuya obra y dimensión comenzarán a ser evaluadas con mayor perspectiva tras su salida del poder.

Luis Abinader tiene, por tanto, la tarea no solo de dirigir su partido, sino también de mantenerlo unido y procurar que permanezca en el poder.