La muralla del silencio administrativo: un ataque a la dignidad humana

En la arquitectura de un Estado social y democrático de derecho, el derecho de petición no es una concesión graciosa del poder, sino la piedra angular que permite a los ciudadanos interactuar directamente con sus representantes, fiscalizar el manejo del erario y exigir transparencia en la gestión pública. Sin embargo, en la República Dominicana, esta garantía fundamental enfrenta una amenaza estructural que erosiona diariamente nuestra legitimidad institucional: el uso sistemático del silencio administrativo: una muralla infranqueable frente a los reclamos ciudadanos.

El fenómeno analizado sobre la incidencia del silencio administrativo

Una barrera de opacidad, en la vulneración del derecho de petición, revela una realidad alarmante. Lo que en el derecho comparado suele entenderse como una herramienta técnica para evitar la indefensión del administrado, en nuestro territorio se ha metamorfoseado en una forma de violencia institucional pasiva. Los funcionarios públicos, en lugar de cumplir con su deber de responder en tiempo y forma, optan por la omisión, confinando las peticiones bajo las cortinas del silencio negativo. Este fenómeno no es una simple ineficiencia burocrática; es, en esencia, una estrategia deliberada de obstruccionismo administrativo. Cuando un ciudadano solicita información sobre el desempeño de funciones estatales, el uso de fondos públicos o la prestación de un servicio de vital importancia, recibiendo como única respuesta un vacío absoluto- muchas veces una respuesta tardía-, el Estado no solo incumple la Ley Número 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, sino que traiciona su función esencial. Al apartarse del mandato constitucional, el servidor público se divorcia de su razón de ser, transformando la Administración Pública en un ente ajeno a quienes ostentan la soberanía: el pueblo.

El análisis de diversas resoluciones del Tribunal Constitucional dominicano es, al respecto, esclarecedor. En casos emblemáticos que han llegado hasta las más altas instancias jurisdiccionales, hemos visto cómo el Estado —desde instituciones financieras hasta alcaldías y organismos llamados a tutelar derechos fundamentales— ha intentado evadir su obligación de rendir cuentas. El Tribunal Constitucional ha tenido que intervenir reiteradamente para recordar a la administración que el acceso a la información es la regla y la reserva la excepción, siendo esta última válida solo ante casos extremos debidamente justificados por ley, como la seguridad nacional o la salud pública.Es imperativo entender que esta "cultura del silencio" genera un clima de impunidad y una erosión de la confianza social. Conforme la práctica administrativa cotidiana, muchas de las solicitudes o peticiones ciudadanas sufren dilaciones injustificadas, y una parte considerable nunca recibe una respuesta formal. Esta cifra es una bofetada a la democracia.

¿Cómo podemos hablar de una participación ciudadana significativa si el Estado se niega, sistemáticamente, a ser transparente?La inacción administrativa termina marginando a los sectores más vulnerables, obligándolos a vivir en la vulneración permanente de sus derechos, y en algunos casos emprender costosos y prolongados procesos judiciales para obtener lo que, por derecho, debería ser entregado de manera expedita.

Ante esta crisis, resulta innegable la necesidad de un giro drástico en nuestro ordenamiento jurídico y, sobre todo, en nuestra cultura institucional. La mera existencia de leyes no basta si no existen consecuencias tangibles para quienes deciden ignorarlas.

En el marco del Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la Constitución Dominicana, la inacción estatal expresada a través del silencio administrativo trasciende la mera falla burocrática para configurarse en una efectiva denegación de un servicio público. La respuesta oportuna, motivada y congruente a las instancias ciudadanas constituye, en sí misma, una prestación esencial vinculada al derecho a una buena administración pública y a la tutela judicial efectiva (Art. 69 de la Constitución). Cuando la Administración calla —evadiendo tanto el dictamen favorable como la negativa razonada— no solo contraviene los principios de eficiencia, eficacia y transparencia que rigen los servicios públicos (Art. 147), sino que priva al administrado de los insumos jurídicos mínimos para ejercer su defensa.

En consecuencia, esta omisión sistemática desarticula la garantía sustancial de los derechos fundamentales, transformando la inerte opacidad institucional en una barrera infranqueable que vulnera la dignidad humana y degrada la soberanía popular.

El silencio administrativo no debe seguir siendo el escudo de la ineficiencia o la corrupción. La República Dominicana merece una administración pública abierta, donde la respuesta sea la norma y la transparencia sea el ejercicio cotidiano. Abordar esta problemática no es meramente una cuestión técnica o jurídica, sino un imperativo moral para fortalecer nuestra resiliencia democrática.La voz del ciudadano es el latido del Estado democrático; cuando el Estado elige el silencio, está, en esencia, intentando detener ese latido. Es tiempo de romper ese silencio y exigir, con la fuerza de la ley y la claridad de la justicia, el respeto que merece cada dominicano y dominicana. La soberanía popular, consagrada en el artículo 2 de nuestra Constitución, debe dejar de ser una frase retórica para convertirse en un hecho político innegable donde la administración, por fin, se digne a escuchar y, sobre todo, a responder.