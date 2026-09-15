La pintura Siamesas atribuida a Gilberto Hernández Ortega es una falsificación de estilo

A la izquierda la pintura Young Artists After Siamesas 1960, de Kehinde Wiley y a la derecha la pintura referenciada por Kehinde Wiley. ( ARCHIVO )

Sr. Aníbal de Castro

Director, Diario Libre

Distinguido señor de Castro:

Luego de saludarlo afectuosamente, tengo a bien ponerlo al tanto de un error en su artículo del 4 de septiembre de 2026, titulado "Otra mirada al cuadro que la política USA vetó". En dicho artículo se atribuye la autoría de la pintura "Siamesas" a Gilberto Hernández Ortega; sin embargo, lo cierto es que dicha pintura es una "falsificación de estilo". Lo anterior significa que se trata de una obra que imita los rasgos técnicos, formales y visuales de un autor para hacerla pasar como si fuera suya. Es una estafa muy común en el mundo del arte.

El error en su artículo aparece tanto al pie de la foto que acompaña el texto como en el cuerpo del artículo, cuando dice:

"El propio título revela hasta qué punto la obra pertenece a una conversación dominicana. Young Artists After Siamesas 1960. Ese after no indica una repetición servil. Remite a Siamesas, de Gilberto Hernández Ortega. En la obra del dominicano, la figuración próxima al expresionismo y al surrealismo produce cuerpos deformados, ambientes inquietantes y relaciones psicológicas difíciles de descifrar. Wiley conserva el entrelazamiento de las figuras centrales, el contacto de manos y brazos que las convierte en una unidad compositiva, pero transforma radicalmente la atmósfera." (Resaltado mío).

Entiendo que el error proviene, quizás, de las propias afirmaciones que haya hecho el artista norteamericano Kehinde Wiley sobre el origen de su obra. Es probable que el propio Wiley también desconozca que la obra "Siamesas" es una falsificación de estilo, pues estuvo en exposición en el Museo Bellapart por algún tiempo antes de que hiciéramos la correspondiente aclaración.

Sirva esta comunicación para hacer dicha aclaración y como apoyo para cualquier cambio o rectificación que usted encuentre pertinente realizar en su artículo. Agradecemos de antemano el valor que usted, como artista dominicano y maestro de maestros, le otorga a Gilberto Hernández Ortega.

Quedo a su disposición para cualquier información adicional que pueda serle útil.