Carolina vs. David: dura batalla por heredar el poder en el PRM

Dice el adagio popular: "El que va adelante bebe agua limpia", en clara alusión a que quien llega primero aprovecha lo mejor y se queda con la mejor parte de la competencia.

Sin embargo, otro refrán señala: "Los de adelante no van lejos si los de atrás corren bien".

Estos dichos, tanto en los deportes como en la política, no tienen carácter de sentencia definitiva.

En la política hemos visto ejemplos de cómo, muchas veces, el puntero termina rezagado; en los deportes ocurre por igual, aunque cada caso tiene su propia explicación y motivación.

Observando lo que sucede en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), un ejemplo es David Collado, quien domina las encuestas y aparece como ganador en algunas mediciones, mientras otras le otorgan perspectivas favorables de triunfo en el proceso electoral de 2028.

Otro de los casos es el de Carolina Mejía, actual alcaldesa de la capital, quien, aunque no obtiene resultados tan favorables en los sondeos, trabaja intensamente para rebasar y superar a su contrincante, con el propósito de heredar el liderazgo del presidente Luis Abinader.

Carolina, heredera política del expresidente Hipólito Mejía, cuenta con ocho senadores, 50 diputados, 120 alcaldes y directores de distritos municipales, así como con un total de 8,000 dirigentes. Con esta estructura busca salir victoriosa y, aunque los sondeos no la favorezcan, desarrolla un intenso trabajo en el terreno para alcanzar su meta.

Por su parte, David Collado, el mejor posicionado en las encuestas, cuenta con una estructura de 14 senadores, 90 diputados, 90 alcaldes y 118 directores de distritos municipales. Esto indica que el ministro de Turismo ha logrado construir una poderosa estructura política con la que busca alcanzar el triunfo y convertirse en el sucesor de Abinader.

La polarización política en el PRM está encarnada por Carolina y David, tanto en el aspecto mediático como en lo referente a la estructura política. Aunque existen otros aspirantes, estos dos dominan las preferencias y concentran buena parte de la atención de sus seguidores.

Es sabido que en el PRM también aspiran a la nominación presidencial Wellington Arnaud y Guido Gómez Mazara, entre otros. Sin embargo, la contienda parece tener, por el momento, solo a Carolina y David como los principales competidores.

Arnaud, un joven talentoso, dice contar dentro de su estructura con un senador, 15 diputados y cerca de 30 alcaldes. Ha demostrado ser eficiente en la gestión y tiene en su trayectoria haber participado en un proceso interno contra el hoy presidente Abinader y el exgobernante Hipólito Mejía. Aunque algunos vaticinan que podría declinar sus aspiraciones para apoyar a una de las dos grandes estructuras, hasta ahora mantiene su proyecto.

Guido Gómez Mazara, un aguerrido dirigente que a lo largo del tiempo ha demostrado que siempre llega hasta el final, esta vez se muestra más pasivo. Aunque está integrado a la Administración Pública, también parece que podría declinar sus aspiraciones, algo que, sin embargo, no ha confirmado.

En el PRM, la lucha tendrá como centro a Carolina Mejía y David Collado, ya que ambos muestran mayor estructura y seguidores, además de representar a los dos liderazgos que dieron vida a esta organización: Luis Abinader e Hipólito Mejía.

Como dicen popularmente, la suerte está echada. Quedará por ver si lo que dicen las encuestas se mantiene en el futuro o si el peso de la tradición y de las estructuras de cercanía logra mantener la hegemonía, en un momento en el que la política parece experimentar cambios tan repentinos como el viento. Al final, será el tiempo el que determine hacia dónde se inclina el poder: hacia Carolina o hacia David.