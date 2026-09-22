Mirope, la desconocida

El anonimato se convierte en refugio y libertad para leer sin prejuicios. ( SHUTTERSTOCK )

Hay algo saludable, e incluso estimulante, en la aparición de una voz que no conocemos. En una literatura como la dominicana, donde con frecuencia los nombres terminan pesando más que los libros y donde las relaciones personales, las filiaciones intelectuales y las viejas querellas pueden condicionar la recepción de una obra, que aparezca alguien desde el anonimato para leer, comentar, disentir y descubrir constituye, por sí mismo, un acontecimiento literario.

Me refiero a Mirope Bragui Pérez la articulista que cada viernes publica en Diario Libre una columna dedicada a los libros, a los escritores y, en sentido más amplio, a ese complejo territorio donde literatura, pensamiento, cultura y vida terminan encontrándose. ¿Quién es Mirope? No lo sabemos. Ella misma ha jugado con esa incertidumbre, alimentándola con una ironía que parece formar parte de su proyecto de escritura. En una de sus columnas incluso aborda directamente la cuestión del seudónimo y la curiosidad que ha despertado su identidad.

Esto parece sencillo, pero no lo es. En un medio de comunicación masivo, hablar de libros significa interrumpir, aunque sea momentáneamente, la velocidad de la actualidad. Significa decirle al lector que todavía existen objetos llamados libros, que todavía hay escritores produciendo obras, que todavía vale la pena detenerse ante una página y que la literatura contemporánea no es un territorio cerrado para especialistas.

Su columna funciona, en ese sentido, como una pequeña mesa de lectura pública. Allí aparecen autores conocidos y otros menos conocidos; libros recientes y obras que merecen ser recuperadas; literatura dominicana y literatura universal. En un texto sobre tres libros, por ejemplo, Mirope se mueve entre la producción local, la crítica literaria, la psicología, la filosofía y la tradición cultural, demostrando que la lectura no tiene por qué respetar las fronteras rígidas de las disciplinas.

Puede elogiar, disentir, ironizar, establecer conexiones, recordar una tradición, introducir un nombre olvidado o poner una obra reciente en conversación con otra de mayor antigüedad. Esa libertad es fundamental para que la crítica literaria conserve su función cultural. Una crítica que únicamente confirma lo que ya sabemos termina siendo innecesaria. La crítica verdadera abre relaciones.

En sus textos aparece también una conciencia clara de uno de los problemas fundamentales de nuestra literatura: el ninguneo. La tendencia a no hablar de un libro porque su autor no pertenece al círculo adecuado, porque no forma parte de determinada generación o porque su nombre todavía no ha adquirido suficiente legitimidad pública. Mirope parece colocarse deliberadamente en otro lugar: mirar los libros antes que las posiciones.

Lo importante es que existe una escritura que cada viernes se incorpora al espacio público para hablar de literatura con conocimiento, sensibilidad, curiosidad e ironía. Y eso, en un país donde necesitamos ampliar el número de lectores y fortalecer la conversación alrededor de los libros, no deja de ser una buena noticia.

Mirope ha escogido el anonimato como una forma de libertad. Ha preferido que la identidad literaria sea construida por la lectura y no por el nombre. Y acaso allí resida la paradoja más interesante de esta historia: mientras menos sabemos de quien escribe, más conocemos de aquello que le interesa.

Bienvenida, pues, Mirope, al mundo literario de la República Dominicana.

Y bienvenida, sobre todo, una voz que parece decirnos cada sábado que todavía hay libros que leer, escritores que descubrir y conversaciones literarias que sostener.

Aunque, por ahora, no sepamos exactamente quién nos está hablando.