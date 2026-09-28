El asesino invisible

El tráfico de armas desde Haití y Estados Unidos bajo la lupa de la seguridad nacional. ( PEXELS )

La política puede entenderse como una prolongación de la guerra por otros medios. El tráfico de armas y el terrorismo muestran, a su vez, cómo las disputas de poder también se desarrollan en las sombras.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el tráfico ilícito de armas de fuego está vinculado con diversas formas de delincuencia organizada. Comprende, entre otras actividades, el traslado internacional de armas sin la debida autorización de los países involucrados. Por su parte, INTERPOL describe el terrorismo como una amenaza compleja y transnacional, que puede recurrir a la violencia para infundir miedo, coaccionar a los Estados o desestabilizar a las sociedades con fines políticos, ideológicos o religiosos.

La ubicación de la República Dominicana, en el centro del Caribe, la expone a las rutas del comercio ilícito. Esa posición exige prestar atención al tráfico de armas, drogas y otras sustancias controladas, así como a las redes criminales que podrían utilizar el territorio nacional para sus operaciones.

¿De dónde proceden las armas y las sustancias que circulan por esas redes? Haití es una de las rutas que merece atención. También debe examinarse el origen de las armas que llegan a ese país desde Estados Unidos. Sin embargo, determinar qué parte de ese flujo entra en la República Dominicana, quiénes la reciben y cuál es su destino requiere investigaciones específicas. La existencia de una ruta de tráfico no basta, por sí sola, para afirmar que financia actividades terroristas en territorio dominicano.

Las organizaciones criminales pueden conservar contactos en varios países y reconstruir sus redes después de la detención de sus integrantes de menor rango. Por eso, una respuesta limitada a las operaciones en las calles difícilmente desmantelará una estructura si permanecen activos sus dirigentes, sus fuentes de suministro y sus mecanismos de financiación.

El crimen organizado aprovecha las vulnerabilidades de la población y la dependencia de quienes participan en sus mercados. También recurre al almacenamiento, la distribución a pequeña escala y la eliminación de competidores. La incautación de mercancías puede alterar temporalmente la oferta y los precios, pero no necesariamente pone fin al negocio. Para conseguirlo, las autoridades deben identificar quién controla cada eslabón de la cadena.

Muchas actividades del crimen organizado están vinculadas con el narcotráfico. Esa posible relación debe investigarse en los hechos recientes ocurridos en territorio dominicano, sin adelantar conclusiones sobre casos concretos. Los ajustes de cuentas pueden ser una hipótesis, pero corresponde a las pruebas establecer los motivos, los responsables y el alcance de cada hecho.

Las investigaciones nacionales, apoyadas cuando proceda por la cooperación internacional, permitirían reconstruir las redes y solicitar las extradiciones que correspondan. Antes de atribuirles una dimensión terrorista, es indispensable distinguir entre delincuencia organizada, narcotráfico y terrorismo: sus vínculos posibles no convierten esas categorías en sinónimos.

Quedan preguntas para las autoridades y para la sociedad: ¿a qué responden los hechos recientes? ¿Existen pruebas de organizaciones terroristas internacionales establecidas en la República Dominicana? ¿De dónde proceden las armas que circulan en Haití y en qué medida afecta ese tráfico al país?

Nota editorial: Conviene verificar documentalmente las afirmaciones sobre rutas, organizaciones y hechos recientes antes de publicar el artículo. También retiré la atribución a Clausewitz de la frase inicial, pues la formulación del original podía presentarla erróneamente como una cita suya.