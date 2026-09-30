El contribuyente no puede seguir indefenso frente al poder tributario

En la República Dominicana, hablar de impuestos casi siempre significa hablar de obligaciones, sanciones, recargos, fiscalizaciones y cobros compulsivos. Poco se explica, sin embargo, sobre los derechos que poseen los ciudadanos frente a la Administración Tributaria. El contribuyente, que también es consumidor de servicios públicos y usuario de la administración estatal, no puede ser tratado como un sospechoso permanente ni como una simple fuente de recaudación. El Estado tiene derecho a cobrar los tributos establecidos por la ley, pero ese poder encuentra límites en la Constitución, el debido proceso y la dignidad de las personas.

El Código Tributario, instituido mediante la Ley núm. 11-92, reconoce diversos mecanismos para que empresas, pequeños negocios y personas físicas o jurídicas puedan defenderse de determinaciones de oficio, ajustes de auditoría, sanciones y decisiones de la Dirección General de Impuestos Internos. Entre esos mecanismos aparecen el recurso de reconsideración, la oposición y el recurso contencioso tributario. No son favores concedidos por la DGII, sino garantías jurídicas que permiten combatir errores, arbitrariedades y excesos administrativos.

El problema comienza con la falta de información. Muchos contribuyentes reciben comunicaciones redactadas en un lenguaje técnico que difícilmente puede comprender una persona sin formación tributaria. En ocasiones, la notificación contiene cifras, recargos y referencias legales, pero no explica con suficiente claridad cómo se originó la deuda. Mientras el ciudadano busca un contador o un abogado, los plazos continúan corriendo. La desigualdad resulta evidente: de un lado se encuentra una institución dotada de técnicos, auditores, abogados y sistemas informáticos; del otro, un pequeño comerciante que quizá ni siquiera entiende qué significa una "determinación de oficio".

El recurso de reconsideración permite solicitar que la propia DGII examine nuevamente su decisión. La orientación administrativa vigente señala un plazo de treinta días hábiles desde la recepción del acto impugnado. El contribuyente debe presentar por escrito sus argumentos y depositar documentos que demuestren el error alegado. Pero este derecho pierde efectividad cuando la notificación no explica adecuadamente el procedimiento, el plazo, la autoridad competente y las consecuencias de no recurrir. Una administración verdaderamente democrática no debe aprovecharse del desconocimiento ciudadano: tiene la obligación de informar con claridad.

Más preocupantes todavía son las medidas conservatorias utilizadas para garantizar el cobro. Un embargo de cuentas bancarias, una oposición sobre un vehículo o la inscripción de un privilegio sobre un inmueble pueden paralizar completamente la vida económica de una persona o empresa. Aunque la ley permite determinadas medidas cuando existe peligro para el cobro, estas no deben aplicarse mecánicamente ni convertirse en instrumentos de intimidación. Toda restricción patrimonial debe estar motivada, ser necesaria y guardar proporción con la deuda reclamada. No se puede usar un cañón administrativo para perseguir una obligación discutible o de escasa cuantía.

Frente a ciertas actuaciones de cobro existe el recurso de oposición, cuyos plazos pueden ser extremadamente breves. Por eso resulta indispensable examinar inmediatamente la notificación y la disposición legal aplicable. Aquí aparece otro drama: contratar representación especializada cuesta dinero. Quien posee recursos económicos puede organizar su defensa; quien no los tiene queda expuesto a perder sus bienes, aunque la actuación administrativa sea errónea. La justicia tributaria no debería ser un privilegio reservado para grandes empresas y contribuyentes adinerados.

Cuando la controversia no se resuelve administrativamente, el ciudadano puede acudir al recurso contencioso tributario ante la jurisdicción correspondiente. El plazo general es de treinta días hábiles y francos desde la notificación del acto recurrido. Allí puede solicitar la nulidad de la decisión, la corrección de la deuda y, cuando proceda, medidas cautelares. Sin embargo, recurrir no suspende automáticamente todos los efectos del acto. El contribuyente puede ganar el proceso años después, cuando su negocio ya haya cerrado, su crédito se encuentre destruido o sus bienes hayan sido afectados.

Esa realidad obliga a cuestionar la efectividad de una justicia que llega cuando el daño se ha consumado. La tutela judicial no consiste únicamente en permitir que una persona deposite un expediente. También exige decisiones oportunas y mecanismos capaces de evitar perjuicios irreparables. La mora administrativa y judicial favorece siempre a la parte más poderosa. Como dice la sabiduría popular, "justicia tardía no es justicia", y en materia tributaria la tardanza puede significar desempleo, quiebra y ruina familiar.

La defensa del consumidor debe incluir al ciudadano frente a los servicios y actuaciones del propio Estado. El contribuyente tiene derecho a recibir información comprensible, conocer su expediente, presentar pruebas, obtener decisiones motivadas y ser escuchado antes de sufrir medidas que afecten su patrimonio. También tiene derecho a que se corrijan los errores institucionales sin tener que atravesar un laberinto burocrático.

La República Dominicana necesita una cultura tributaria basada en la confianza y no exclusivamente en el temor. Eso requiere educación fiscal gratuita, notificaciones sencillas, asistencia jurídica accesible, plazos claramente indicados, canales eficaces de reclamación y sanciones para los funcionarios que actúen arbitrariamente. Cobrar impuestos es necesario para sostener el Estado; atropellar al contribuyente, no. El poder de recaudar debe caminar acompañado por el deber de respetar, porque cuando la Administración olvida los derechos ciudadanos, el tributo deja de ser una contribución legítima y comienza a sentirse como una condena.