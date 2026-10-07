Las dos caras de la suspensión procesal: la salida restaurativa frente a la ilusión del sursis

El proceso penal moderno ha evolucionado desde una concepción rígidamente retributiva hacia un modelo fundado en la mínima intervención punitiva, la eficiencia procesal y la justicia restaurativa. En la República Dominicana, tras la reforma del Código Procesal Penal por la Ley Núm. 97-25, se han afianzado mecanismos alternativos y sustitutivos al encarcelamiento ordinario. Entre estos destacan dos institutos procesales de notable afinidad terminológica, pero de sustento dogmático marcadamente diferenciado: la suspensión condicional del procedimiento y la suspensión condicional de la pena. La adecuada delimitación entre ambos resulta trascendental, pues la confusión sobre su aplicación podría violar garantías fundamentales del debido proceso.

La suspensión condicional del procedimiento (artículos 41 al 44) se configura como una auténtica salida restaurativa que paraliza temporalmente la acción penal. Opera en el camino medio del itinerario procesal, durante la fase preparatoria o intermedia, bajo el control del Juez de la Instrucción. Aplica para infracciones con pena prevista máxima, igual o inferior a cinco años de prisión o sanciones no privativas de libertad, requiriéndose solicitud del Ministerio Público antes del juicio oral. Para su concesión, el imputado debe declarar su conformidad, admitir los hechos atribuibles y reparar los daños causados.

Sin embargo, en la práctica cotidiana sobrevive una grave distorsión interpretativa. Es habitual observar a tribunales de la instrucción exigiendo erróneamente un estándar de responsabilidad propio de una condena definitiva o utilizando la admisión de hechos como un reproche punitivo anticipado. Confundir la admisión compositiva con una admisión de culpabilidad extingue la naturaleza restaurativa de la norma y ahuyenta las salidas alternativas, sobrecargando la fase de juicio oral.

En el extremo procesal opuesto se proyecta la ilusión del sursis o suspensión condicional de la pena (artículos 347 al 350). No se trata de un mecanismo de descongestión previa, sino de un sustitutivo penal o modalidad de ejecución que opera en la fase final. Esta figura la aplica el Tribunal de Juicio de Fondo al dictar una sentencia condenatoria firme. Procede únicamente cuando la condena fijada es igual o inferior a cinco años y el imputado no cuenta con condenas previas- es reincidente-. En este supuesto, a diferencia de la fase de instrucción, la presunción de inocencia ha sido destruida formalmente por una declaración judicial de culpabilidad.

Aquí emerge la segunda patología del sistema: la resistencia dogmática de muchos juzgadores a conceder el sursis bajo el prejuicio irracional de que equivale a una patente de impunidad. Esta renuencia judicial a aplicar sustitutivos penales ha abarrotado los centros penitenciarios con condenas de corta duración, desvirtuando el fin de prevención especial y transformando una medida de política criminal legítima en una figura inerte por temor al escrutinio público.

La divergencia dogmática más acentuada entre ambas figuras primas se verifica en su fase de incumplimiento. Si el beneficiario de la suspensión del procedimiento incumple las condiciones, el Juez de la Instrucción dispone la revocación y la causa retorna a la instrucción ordinaria. El imputado conserva intacta su presunción de inocencia para debatirse en juicio de fondo, sin que su previa admisión de hechos pueda ser utilizada en su contra.

Por el contrario, si el beneficiario de la ilusión del sursis viola las reglas impuestas, el artículo 347 establece que la revocación obliga al cumplimiento íntegro de la condena dictada en la sentencia. No existe reanudación de debate alguno ni discusión sobre el hecho o la culpabilidad, pues quedaron fijados en la condena definitiva. La trampa de esta ilusión radica en que el incumplimiento desvanece de inmediato la libertad condicional y la convierte en un encarcelamiento de ejecución efectiva.

En conclusión, mantener el criterio rigurosamente diferenciado de ambas instituciones procesales nos evita incurrir en un grave error de interpretación que pudiera llevar a dañar irreparablemente el proceso penal que sigue su curso. Mientras la primera figura representa un puente de salida restaurativo en la etapa intermedia que retoma la persecución ordinaria si se defrauda la confianza del juez, la segunda constituye un sustitutivo de la ejecución penal dictado tras el juicio donde la indulgencia del sursis se transforma en prisión inmediata ante el incumplimiento. Preservar esta frontera dogmática no es un mero ejercicio teórico, sino la garantía indispensable para aplicar la norma con equidad, proteger el debido proceso y evitar vicios procedimentales que desmantelen la integridad de la causa.