Lucía Vásquez y su aporte al desarrollo de la educación inclusiva

Uno de los aspectos fundamentales de la política educativa pública es que nadie se quede atrás, que nadie sea discrimimado por su condición física o intelectual. Todos los niños tienen derecho a una educación de calidad y es aquí donde podemos valorar el aporte de Lucía Vásquez, quien se ha dedicado a plenitud a desarrollar la educación inclusiva en el sistema educativo dominicano.

Esta modalidad constituye uno de los grandes desafíos de la innovación educativa en el país. No se trata solamente de incorporar a los estudiantes con discapacidad al sistema escolar, sino de construir una escuela capaz de responder a la diversidad, garantizar el derecho a aprender y ofrecer a cada estudiante los apoyos que necesita. En este proceso, Lucía Vásquez, desde la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación (Minerd), ha desempeñado un papel relevante en la etapa reciente de institucionalización y fortalecimiento de las políticas de inclusión.

Uno de los principales aportes de su gestión ha sido contribuir a convertir la inclusión educativa en una política con mayor respaldo normativo. La Ordenanza 05-2024 del Consejo Nacional de Educación establece los lineamientos de la educación inclusiva en el sistema público preuniversitario y representa un cambio importante en la concepción de la atención a los estudiantes con discapacidad.

La orientación es avanzar desde un modelo concentrado exclusivamente en centros y aulas especiales hacia otro en el que los estudiantes puedan incorporarse plenamente a los centros educativos regulares, con los apoyos requeridos de docentes especializados y recursos de aprendizaje.

La propia Vásquez explicó el alcance de esta innovación al señalar que la Ordenanza indicada procura que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con alguna condición de discapacidad ingresen «no solo a las escuelas de educación especial y a las aulas específicas, sino también a los centros educativos regulares». Esta afirmación resume una de las ideas centrales de su gestión: la inclusión no consiste simplemente en que el estudiante llegue a la escuela, sino en que la escuela tenga capacidad para educarlo adecuadamente respetando su dignidad.

Para tal finalidad se ha preocupado por la formación de docentes, técnicos y equipos de gestión de los centros educativos. Durante 2024, la dirección que orienta desarrolló jornadas de capacitación en las 18 regionales educativas del país, dirigidas a técnicos regionales y distritales y a los equipos de centros especiales y regulares, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales y elaborar planes regionales que permitieran mejorar el apoyo a los estudiantes con discapacidad. Vásquez definió el resultado esperado como «un apoyo más integral y efectivo para el aprendizaje de los estudiantes, promoviendo así una inclusión educativa más sólida y equitativa».

Esta estrategia se complementa con la promoción del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), que procura que las prácticas pedagógicas sean concebidas desde el principio para atender la diversidad. Al respecto destaca la responsabilidad de docentes y comunidades educativas de realizar las adaptaciones necesarias y las adecuaciones curriculares correspondientes bajo este enfoque para lograr la igualdad de oportunidades educativas en favor de esta población.

Un tercer aporte importante es el desarrollo de recursos pedagógicos accesibles. En 2024, el Minerd distribuyó materiales de apoyo a las 18 regionales educativas, destinados a estudiantes con discapacidad de los niveles Inicial, Primario y Secundario. En esa ocasión, Vásquez afirmó que estos recursos contribuían a garantizar «una educación inclusiva y digna» para esta población. También ha participado en el diseño de estrategias específicas para estudiantes con discapacidad intelectual y trastorno del aprendizaje en colaboración con Unicef.

Otro aspecto significativo de su gestión es la atención a la transición hacia la vida adulta y laboral. La creación de aulas de transición busca que la educación no termine en la escolarización, sino que prepare al estudiante para desarrollar autonomía, participar socialmente y, cuando sea posible, incorporarse al mundo laboral. En la inauguración de un aula de este tipo en Monte Plata, Vásquez afirmó que el programa procura fortalecer «su autonomía y posterior inserción laboral». Formar, un ciudadano que pueda valerse por sí mismo en la vida democrática.

Ha impulsado la identificación de estudiantes que permanecen fuera del sistema educativo, el fortalecimiento de los equipos de inclusión y la articulación con instituciones como el CAID, ahora parte del Minerd, y Conadis.

El aporte de Lucía Vásquez debe entenderse como parte de un proceso institucional en el que participan docentes, familias, organizaciones de personas con discapacidad, organismos internacionales y distintas dependencias del Estado.

Su gestión ha contribuido a darle mayor visibilidad, coherencia normativa, pedagógica y operativa a la política de inclusión en el sistema educativo.

Su principal aporte puede resumirse en una transición de gran importancia pedagógica y social: pasar de una concepción de educación especial centrada fundamentalmente en atender al estudiante con discapacidad en espacios diferenciados, hacia una visión de educación inclusiva que procura transformar la escuela para que todos puedan aprender sin discriminación alguna como manda la Constitución del país.

El desafío pendiente es lograr que estos avances normativos y programáticos se traduzcan de manera consistente en las aulas, en mejores aprendizajes, mayor participación y oportunidades reales para cada estudiante: ningún niño, reitero, debe quedarse atrás. Mediante este enfoque el sistema educativo garantiza el derecho a la educación para todos los dominicanos.

Lucía ha sigo la artífice principal de la expansión y regulación de la educación especial en el país.

Invito a leer su libro Creer para Incluir donde con mucho acierto reflexiona sobre su experiencia personal con la educación de uno de sus hijos. Un ejemplo de vida consagrada a la educación.