La corrupción gubernamental, un problema reiterado

El costo económico y social de la corrupción en la República Dominicana. ( MAGNIFIC )

Uno de los grandes males que ha acompañado a la democracia dominicana desde la desaparición de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en 1961, es la persistencia de la corrupción en la administración pública. A lo largo de las últimas seis décadas, los distintos gobiernos han prometido transparencia, austeridad y sanciones contra quienes utilizan los recursos del Estado para beneficio particular. Sin embargo, la repetición de escándalos, las denuncias de irregularidades y las dificultades para garantizar consecuencias oportunas han mantenido viva la percepción de que la lucha contra este flagelo todavía no alcanza los resultados esperados por la sociedad.

Desde las administraciones de Leonel Fernández hasta las de Luis Abinader, pasando por los distintos partidos que han ejercido el poder, el compromiso de combatir la corrupción ha formado parte de los discursos de toma de posesión y de las promesas electorales. El problema no consiste únicamente en reconocer la gravedad de esta práctica, sino en transformar las declaraciones políticas en instituciones capaces de prevenirla, investigarla y sancionarla, sin privilegios ni excepciones.

La ciudadanía está cansada de escuchar promesas que no siempre se traducen en resultados verificables. Cada nuevo caso que involucra el uso irregular de fondos públicos, la contratación de obras, las compras estatales o el otorgamiento de beneficios particulares vuelve a plantear la misma interrogante: ¿quién vigila a quienes administran el dinero de los contribuyentes y qué consecuencias enfrentan cuando incumplen la ley?

La corrupción no debe convertirse en un argumento para condenar indiscriminadamente a todos los funcionarios ni a todos los partidos políticos. Su combate exige precisamente lo contrario: investigaciones sustentadas en pruebas, respeto al debido proceso y sanciones determinadas por los tribunales. La responsabilidad penal es individual, pero la responsabilidad política y administrativa también debe exigirse cuando existen fallas de supervisión, controles deficientes o negligencia en el manejo de los recursos públicos.

El costo económico y social de la corrupción

La corrupción gubernamental no es solamente un problema moral o judicial. Constituye un obstáculo para el desarrollo económico, la productividad y la reducción de las desigualdades. Cuando una obra pública se adjudica por favoritismo, se altera una licitación o se paga por servicios que no reúnen las condiciones contratadas, el perjuicio recae sobre toda la sociedad.

El dinero desviado o mal utilizado deja de financiar necesidades prioritarias como hospitales, escuelas, seguridad ciudadana, agua potable, transporte e infraestructura. Además, cuando las decisiones de inversión responden a intereses particulares y no a criterios de rentabilidad social, el Estado puede terminar pagando más por obras de menor calidad, comprometiendo recursos presupuestarios durante años.

Existe también un efecto sobre la competencia empresarial. Las compañías que cumplen las normas, pagan sus impuestos y presentan ofertas competitivas quedan en desventaja cuando otras obtienen contratos gracias a relaciones privilegiadas. En esas condiciones, la corrupción premia la cercanía con el poder en lugar de la eficiencia, la innovación y la calidad. El resultado es un mercado menos competitivo, una inversión de menor calidad y una economía que desaprovecha oportunidades de crecimiento.

El problema adquiere mayor relevancia en un país que necesita ampliar su capacidad productiva y mejorar la calidad del gasto público. Cada peso del presupuesto debe producir el mayor beneficio social posible. La transparencia, por tanto, no es un lujo administrativo: es una condición para elevar la productividad del gasto, preservar la estabilidad fiscal y mejorar los servicios que recibe la población.

La corrupción también perjudica a los sectores más vulnerables. Las personas con mayores ingresos suelen disponer de alternativas privadas cuando los servicios públicos funcionan deficientemente; las familias de menores recursos, en cambio, dependen en mayor medida de la educación, la salud y la protección social financiadas por el Estado. Por eso, el uso indebido de los fondos públicos profundiza las desigualdades y reduce las oportunidades de movilidad social.

Avances institucionales y desafíos pendientes

La gobernabilidad dominicana ha experimentado transformaciones importantes desde 1961. Se han celebrado elecciones periódicas, se ha consolidado la competencia entre partidos y se han desarrollado instituciones de control, investigación y administración de justicia. También se han impulsado mecanismos de acceso a la información pública, declaraciones patrimoniales y sistemas de control interno.

No obstante, la existencia de leyes e instituciones no garantiza, por sí sola, que la corrupción disminuya. La verdadera prueba consiste en comprobar si las normas se aplican de manera uniforme, si los órganos de control cuentan con autonomía y recursos suficientes y si las irregularidades detectadas producen correcciones, recuperaciones patrimoniales y sanciones cuando corresponden.

La independencia de las investigaciones es esencial. Ningún funcionario debe quedar protegido por su posición política, sus relaciones personales o su cercanía con quienes ejercen el poder. Tampoco deben utilizarse los expedientes judiciales como instrumentos de persecución partidista. La justicia pierde credibilidad tanto cuando deja impunes hechos probados como cuando acusa sin pruebas suficientes.

En consecuencia, el fortalecimiento del sistema judicial debe ir acompañado de mejores capacidades de investigación financiera, auditoría forense, seguimiento de contratos y cooperación entre las instituciones responsables. Es necesario identificar no solo quién autorizó un pago irregular, sino también quién diseñó el mecanismo, quién se benefició, qué controles fallaron y cómo impedir que la práctica se repita.

La rendición de cuentas debe abarcar a los funcionarios electos, los servidores públicos, los responsables de las compras estatales y los particulares que participen en actos ilícitos. La corrupción puede materializarse dentro del aparato gubernamental, pero con frecuencia requiere la intervención de redes de intermediarios, empresas o beneficiarios privados. Combatirla eficazmente supone examinar la operación completa y no limitarse al último eslabón de la cadena.

La evaluación de la OCDE: una oportunidad que no debe desperdiciarse

La participación de la República Dominicana en las iniciativas de integridad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) representa una oportunidad para evaluar las instituciones nacionales con criterios internacionales y formular reformas sustentadas en evidencias.

El 30 de septiembre de 2026, la OCDE publicó el Estudio de la OCDE sobre integridad en la República Dominicana: Implementar una visión estratégica para la integridad pública y anticorrupción. El documento reconoce esfuerzos institucionales emprendidos en el país, pero identifica brechas normativas y de implementación que requieren atención. Entre sus recomendaciones figuran mejorar la coordinación entre organismos públicos, fortalecer la gestión de conflictos de intereses, reforzar las auditorías y los controles, proteger a quienes denuncian irregularidades y elevar la transparencia del financiamiento político y de las actividades de influencia. OCDE, 2026.

Uno de los asuntos centrales es la necesidad de consolidar una estrategia nacional de integridad pública con objetivos claros, responsabilidades definidas, indicadores verificables y mecanismos de seguimiento. No basta con distribuir funciones entre diversas dependencias si no existe una coordinación efectiva que permita detectar riesgos, compartir información y evaluar resultados.

La evaluación internacional también ofrece referencias cuantitativas útiles. Según el análisis de la OCDE, la puntuación dominicana en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional aumentó de 31 puntos en 2016 a 37 en 2025, en una escala de cero a cien. Asimismo, el indicador de Control de la Corrupción del Banco Mundial pasó de 32 a 42 puntos entre 2014 y 2024. Son avances que merecen ser reconocidos, pero no demuestran que el problema esté resuelto ni que hayan desaparecido los riesgos de impunidad. OCDE, 2026.

La evaluación de la OCDE debe entenderse como una herramienta de diagnóstico y reforma, no como una condena general al país ni como prueba de culpabilidad de personas determinadas. Su valor reside en identificar debilidades institucionales, establecer prioridades y facilitar la comparación con prácticas internacionales. La responsabilidad de convertir esas recomendaciones en resultados corresponde a las autoridades dominicanas.

Prevención, transparencia y sanciones efectivas

El combate a la corrupción debe comenzar antes de que se produzca el daño. La prevención requiere identificar las áreas de mayor riesgo, especialmente las contrataciones públicas, las concesiones, las grandes obras de infraestructura, las compras de medicamentos, los subsidios y las operaciones que involucren recursos de elevada cuantía.

Las licitaciones deben publicar oportunamente sus pliegos, criterios de evaluación, ofertas, adjudicaciones, modificaciones contractuales y pagos. También deben existir mecanismos para detectar ofertas coordinadas, sobrecostos, empresas vinculadas y cambios injustificados en los contratos. La información debe estar disponible en formatos que permitan su análisis por periodistas, investigadores, organismos de control y ciudadanos.

Otro elemento fundamental es la declaración y verificación del patrimonio de los funcionarios. Presentar una declaración jurada no debe convertirse en un trámite burocrático. Se necesitan procedimientos de comprobación basados en riesgos, cruces de información legalmente autorizados y mecanismos para identificar incrementos patrimoniales que no puedan justificarse con los ingresos declarados. Cualquier investigación debe respetar las garantías legales y distinguir entre indicios, pruebas y responsabilidades establecidas judicialmente.

La protección de los denunciantes también merece atención prioritaria. Un empleado público que informa sobre irregularidades no debe quedar expuesto a represalias laborales, amenazas o aislamiento profesional. Para ello hacen falta canales confidenciales, procedimientos de investigación independientes y garantías contra las represalias, sin excluir la responsabilidad de quien formule deliberadamente acusaciones falsas.

En paralelo, los órganos de auditoría y fiscalización deben disponer de independencia funcional, personal especializado y recursos adecuados. Sus informes necesitan seguimiento: identificar una irregularidad es apenas el primer paso; después deben establecerse responsabilidades, corregirse los controles, recuperarse los recursos cuando legalmente corresponda y evitarse la repetición de los hechos.

La justicia debe actuar con firmeza, pero también con rapidez y rigor. Las investigaciones que se prolongan indefinidamente pueden debilitar la confianza pública y dificultar la recuperación de activos. La meta no es aumentar el número de acusaciones para producir titulares, sino mejorar la calidad de los expedientes, reducir la impunidad y garantizar decisiones judiciales sustentadas en pruebas.

La responsabilidad de los partidos y de la sociedad

Los partidos políticos tienen una responsabilidad decisiva en la construcción de una cultura de integridad. Deben fortalecer sus controles internos, transparentar el origen y el uso de los recursos de campaña, aplicar procedimientos de selección de candidaturas que consideren la conducta ética y evitar que la lealtad partidaria se convierta en un mecanismo de protección frente a investigaciones legítimas.

El financiamiento político requiere reglas claras, fiscalización efectiva y publicidad suficiente. Cuando no se conoce adecuadamente quién financia una campaña o qué intereses económicos pueden beneficiarse de decisiones posteriores, aumenta el riesgo de que las políticas públicas queden condicionadas por compromisos privados. La transparencia debe abarcar tanto los aportes legales como los mecanismos de supervisión y las consecuencias por incumplimiento.

La ciudadanía, los medios de comunicación, las universidades y las organizaciones sociales también desempeñan una función esencial. Una sociedad democrática necesita fiscalizar el poder, solicitar información y debatir los resultados de las políticas públicas. Sin embargo, la denuncia responsable debe distinguir los hechos comprobados de los rumores y las opiniones, pues la desinformación también puede deteriorar la confianza en las instituciones.

El objetivo no debe ser instaurar una lógica de venganza entre partidos ni aplicar el principio de «ojo por ojo y diente por diente». Si cada cambio de gobierno se convierte en una oportunidad para perseguir adversarios y proteger aliados, la lucha contra la corrupción pierde legitimidad. Lo que necesita el país es una política de Estado que mantenga los mismos criterios de investigación, transparencia y sanción, independientemente de quién ocupe el Palacio Nacional.

Conclusión: pasar de las promesas a los resultados

La corrupción gubernamental constituye una deuda histórica de la democracia dominicana. Aunque se han producido avances institucionales y mejoras en algunos indicadores internacionales, persisten desafíos relacionados con la prevención, la coordinación de los organismos públicos, la transparencia y la aplicación efectiva de las normas.

La evaluación de la OCDE debe servir para acelerar las reformas y establecer compromisos que puedan verificarse públicamente. Es necesario aprobar y ejecutar una estrategia nacional de integridad, fortalecer la independencia de los controles, transparentar las contrataciones y el financiamiento político, proteger a los denunciantes y garantizar que las investigaciones concluyan mediante procedimientos justos y decisiones oportunas.

El Gobierno, el Congreso, el Ministerio Público, los tribunales, los órganos de control y los partidos políticos deben asumir responsabilidades concretas. Cada institución tiene que informar qué medidas ejecuta, qué resultados obtiene y qué deficiencias corrige. Los ciudadanos, por su parte, deben poder comprobar si las promesas se traducen en un mejor uso de sus impuestos y en servicios públicos de mayor calidad.

La confianza no se recupera mediante discursos, sino con hechos. El país necesita demostrar que ningún funcionario está por encima de la ley y que ningún ciudadano debe quedar excluido de su protección. Combatir la corrupción no significa solamente castigar a quienes delinquen: significa impedir que los recursos públicos sean desviados, preservar la igualdad ante la justicia y garantizar que el presupuesto responda al interés general.

La República Dominicana no necesita otra promesa contra la corrupción; necesita resultados sostenidos, instituciones confiables y una política de integridad que sobreviva a los cambios de gobierno. Esa será la medida real del fortalecimiento de su democracia.

El autor es economista.

Fuentes recomendadas para la publicación

1. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2026). Estudio de la OCDE sobre integridad en la República Dominicana. OECD Publishing.

2. OCDE. (2026). Indicadores de integridad pública: República Dominicana.

3. Transparencia Internacional. Índice de Percepción de la Corrupción.

4. Banco Mundial. Indicadores del desarrollo mundial.