El día de la hispanidad

Hoy se conmemora un aniversario más del Descubrimiento de América. Evento histórico que trazó un antes y un después en el devenir de la humanidad, que hasta entonces desconocía la real dimensión geográfica del planeta que habitaba. Así surgió una nueva dinámica existencial con la fusión de razas y culturas a ambos lados del Atlántico. Y en la génesis de ese Nuevo Mundo, Santo Domingo desempeñó un papel protagónico, por su primacía fundacional de lo que se conocería como la América hispana. Integrada en la actualidad por una veintena de países que comparten un perfil identitario esencial, en modos de ser y sentir, enraizados en un pasado histórico compartido del cual hemos heredado la idiosincrasia que nos singulariza, con valores de fe, lengua, arquitectura, instituciones y cultura general.

En opinión de Miguel Reyes Sánchez, presidente de la Academia Dominicana de la Historia: "Esta perspectiva resulta valiosa porque nos permite superar la imagen de dos mundos que simplemente entran en contacto y continúan después existiendo de manera separada. Lo que ocurrió fue mucho más profundo. Europa cambió a América. Pero América también cambió a Europa. De ese intercambio, muchas veces conflictivo y otras veces creativo, surgió un espacio cultural que con el paso de los siglos adquirió características propias".

En tal sentido, la hispanidad, además de ser componente insoslayable de la identidad en el concierto hispanoamericano que comprende a España, es un vínculo integrador de primer orden, capaz de crear una mística de solidaridad y cooperación. Fundamento para un promisorio desarrollo sostenido con mayor cohesión e inclusión social para nuestras respectivas comunidades nacionales. Vinculadas a un sentimiento común que abre causes para la unidad dentro de la variedad y la esperanza en nuestro devenir histórico.

Es hora de que empecemos a mirar a la hispanidad no como una nostálgica reminiscencia del pasado, sino como un formidable recurso de fraternidad e integración para lograr lo que nuestro Pedro Henríquez Ureña, en La Utopía de América, consideraba como "una magna patria, una agrupación de pueblos destinados a unirse cada día más y más".

Con tal propósito, Santo Domingo acogerá del 25 al 29 del próximo mes de noviembre el Tercer Congreso para la Reunificación de la Hispanidad. Este evento, que congregará a reconocidos intelectuales, académicos y especialistas en los ámbitos histórico, cultural y patrimonial, constituye una extraordinaria oportunidad para analizar, profundizar y divulgar los valores intrínsecos a nuestro legado hispánico. Sin menoscabo de los aportes indígenas y africanos que nos son propios como un pueblo mestizo y sincrético. Resaltando el sitial de primacía que le corresponde a Santo Domingo como génesis de los rasgos identitarios, materiales e inmateriales, que distinguen y hermanan al concierto de naciones hispanoamericanas.