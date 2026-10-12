El valor del deber cumplido

Recientemente compartí un café con dos distinguidos y apreciados amigos, antiguos compañeros de trabajo del Banco Central. Al recordar aquella etapa, renació el orgullo por mi paso por esta prestigiosa institución y por haber trabajado junto a profesionales meritorios. Pero, más allá de la nostalgia, también se hizo presente la satisfacción de haber respondido con responsabilidad a las tareas que asumimos. La conversación me llevó posteriormente a reflexionar sobre el cumplimiento de la misión del Banco Central desde la experiencia de quien participó en sus procesos y fue parte del trabajo realizado. No hablo, por tanto, desde la distancia de un observador, sino desde el conocimiento adquirido al compartir responsabilidades y contribuir a esa labor.

Estas reflexiones no pretenden ser una defensa del Banco Central ni un elogio complaciente. La institución no necesita que un testimonio personal la defienda; los resultados de su gestión, obtenidos en el cumplimiento de sus obligaciones, hablan por sí solos y la sociedad así lo reconoce. Mi propósito es ofrecer una ponderación personal sobre la complejidad de esa misión, las decisiones que exige y los factores profesionales e institucionales que, desde mi experiencia, han contribuido a su cumplimiento y permiten apreciar la importancia de esa labor para el país.

Trabajé en el Banco Central durante un largo período, en una etapa marcada por momentos de tensión y por las limitaciones que enfrentaba el país. Formé parte de equipos técnicos que acompañaron a varios gobernadores en una de las responsabilidades más delicadas del Estado: la conducción de la política monetaria y cambiaria. Aquella experiencia fortaleció mi formación profesional y me permitió comprender la responsabilidad que supone tomar decisiones cuyos efectos pueden extenderse a toda la economía. Una intervención monetaria o cambiaria puede parecer sencilla, pero exige analizar información, valorar escenarios y ponderar sus efectos sobre la liquidez, la inflación, las expectativas y la confianza. En momentos de incertidumbre, cuando los resultados no siempre pueden anticiparse, ese proceso requiere rigor en el análisis y prudencia en la decisión.

La complejidad de esas decisiones también me permitió comprender la importancia de la conducción institucional. En las distintas etapas que viví en el Banco Central, advertí que dirigir esa labor exigía visión, experiencia, prudencia y conocimiento de la política monetaria. Frente a cambios en las circunstancias o ante situaciones de incertidumbre, un liderazgo claro y una gestión gerencial eficaz ayudaban a orientar el trabajo, responder a los desafíos del país y fortalecer la confianza en las decisiones de la institución.

La satisfacción del deber cumplido no correspondía únicamente a quienes ocupaban cargos de dirección; también estaba presente en los profesionales y servidores que estudiaban, analizaban, ejecutaban y cuidaban cada proceso. Escuchar los criterios técnicos y conciliar posiciones ayudaba a que cada cual respondiera por sus responsabilidades. Ese sentido de pertenencia forma parte de lo que distingue a la familia bancentraliana y de los vínculos que permanecen más allá de la vida laboral.

Con el paso del tiempo, he podido apreciar que esas fortalezas no quedaron limitadas a una sola etapa. La preparación profesional y el sentido de responsabilidad siguen presentes en el Banco Central y se transmiten a nuevas generaciones. Esa continuidad contribuye a preservar la experiencia acumulada y a sostener una cultura de trabajo que ha acompañado a la institución a través de sus años de existencia.

El aporte del Banco Central a la sociedad se aprecia en el cumplimiento de sus funciones y en las condiciones de estabilidad y confianza que su labor ayuda a sostener. La estabilidad económica y el desarrollo dependen de muchos factores, pero la conducción responsable de la política monetaria y cambiaria forma parte de las bases que permiten a las familias, las empresas y el Estado tomar decisiones con mayor previsibilidad. Valorar esa contribución no significa atribuir todos los resultados del país a una sola institución, sino reconocer la importancia de la función que le corresponde y que desempeña de acuerdo con los mejores intereses del país.

La continuidad de ese aporte también requiere preservar la independencia y el carácter profesional del Banco Central. A quienes ejercen responsabilidades políticas les corresponde respetar las condiciones que permiten a la institución cumplir su mandato con rigor técnico y credibilidad. Proteger esa independencia contribuye a sostener la confianza de los agentes económicos y la estabilidad económica del país.

En el nuevo aniversario del Banco Central, hagamos una pausa para recordar la satisfacción del deber cumplido. También para reconocer que, en un contexto social donde los principios éticos se ven sometidos a prueba, la institución ha mantenido firme su compromiso con sus valores y su mística de trabajo. Esa permanencia sostiene la confianza que inspira en la sociedad y refleja un legado que se expresa en el desempeño de sus autoridades y colaboradores. Su labor cotidiana contribuye a la estabilidad y al desarrollo del país; para quienes fuimos parte de ella, haber contribuido a esa misión es una razón concreta de orgullo y satisfacción.