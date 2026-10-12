Fuego artesanal

República Dominicana cuenta con una importante industria siderúrgica y metalúrgica, aunque no extrae mineral de hierro de minas propias, sino que procesa chatarra, reciclaje de hierro, acero y fabrica productos terminados como varillas, perfiles y estructuras de acero.

El país produce cerca de 1 millón de toneladas al año de varillas, por empresas locales para mediados del 2026, la categoría de Fundición, hierro y acero se mantuvo dentro de los 10 principales capítulos arancelarios de exportación del país, específicamente el 5.28 % de las exportaciones nacionales. (Dirección General de Aduanas de la República Dominicana).

Estadísticas

Las ventas de las industrias básicas de hierro, acero y fundición alcanzaron los RD$65,222.2 millones anuales al 2026

Recaudación en impuestos por año, RD$4,821.8 millones

(Registros Oficiales de la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana).

La lógica nos dice que si la fabricación es menor, y se apalanca de la fundición, esa no proviene de materiales originales de las industrias, la recaudación las realizan de manera externa personas particulares que luego son llevadas a vender, a su vez son recibidas y compradas, y esa fundición utilizado en dos partidas una para la exportación, otra para continuar en el mercado porque es nuevamente comprado para otro negocio: la fabricación de armas.

Antes de entrar en ese punto, desglosemos de dónde salen los materiales para dicha fundición: los negocios de metales particulares privados compran todo tipo de metal, y dentro de los metales una de las principales problemáticas que enfrentan todos los gobiernos en el caso de República Dominicana son las tapas de las alcantarillas que son de hierro puro, y otro problema que enfrentan no solo el gobierno sino las empresas privadas que son los cableados y alambrados, que están compuestos por tres metales, bronce, cobre y plata, algunos contienen calamina.

Recapitulemos si la producción de metales es menor a la exportación y está deja un alto índice de ganancias, entonces lo que se pierde para el país no se pierde en su totalidad porque financieramente está retornando. Pero donde está el déficit, que una vez las alcantarillas no tienen tapas, las empresas pierden cables y alambrados deben ser repuestos para poder dar el servicio y en el caso de las alcantarillas es el cuento de nunca acabar, se reponen y nuevamente son robadas.

¿Dónde están los ladrones de cableados y alcantarillas?

¿Alguna vez los han apresados o cumplido condenas?

Decimos la descripción de estos metales porque es definitivo para comprender el tema de las armas en el país, En la antigüedad el hierro era utilizado para construir balas de cañones, granadas y morteros. Sin embargo el hierro fundido como tal no es exactamente utilizado para las armas porque con la pólvora es frágil y puede causar explosión con los tiradores.no obstante, el acero forjado es el material por elección para la fabricación casera o artesanal.

Los elementos para complementar la fabricación son de acceso en ferreterías, porque son elementos básicos y para las personas que sostienen este negocio irregular les resulta fácil tener como cubrir su actividad. Ubicados en algunas provincias del norte, otras del sur en donde no dejan entrar a controlar pero si a buscar y en el centro de la ciudad de Santo Domingo a la luz del día se realizan las fabricaciones y remodelaciones, pero también en la noche las negociaciones o ventas. Muchas veces en el día se da el servicio de compra de armamento y municiones. Con operaciones desde casas de familias se visualiza como un estilo de vida normal.

Anteriormente,quizás porque la crisis de Haití no se había agudizado tanto, el nivel de armas en las calles era menos probable, pero hay una demanda que no se calcula en la ecuación y es parte importante, es el alto índice de drogas y sustancias controladas que están disponibles en los barrios, este negocio al compás del otro, su crecimiento ha sido exponencial en los últimos años.

Reconocemos el trabajo de las autoridades, pero sostenemos la tesis que si se aplica la corrección al aprendiz se debe detener al vendedor, suplidor y a quienes controlan el mercado. Esto en los dos ámbitos armas y sustancias.

De qué sirve los que cometen el delito si los autores están intactos, también los dueños de territorios siempre continúan para nuevamente fortalecer sus estructuras, por lo que, nunca termina el caos, porque con este es con el cual se fortalecen grandes fortunas.

¿A dónde van las armas?

Un blanco de público fuerte es el medio artístico que promueve ese estilo de vida, en donde por las noches son quienes están metidos en los barrios, para sus grabaciones, a la luz del día, con menores vinculados. Las armas que utilizan en vídeos musicales son las que tienen de uso personal y no estamos hablando de una ni de dos, sino de cantidades. Ejemplos muchos, que han sido apresados y sostienen una vida normal porque pagaron multas.

En USA, por ejemplo, han agarrado artistas con armas en sus casas o vehículos, que no tienen como justificar los recursos, porque la investigación apunta a narcotráfico y lavado de activos, y son procesados con condena que debe ser cumplida, además de impedimento de salida por años. En otros países el tráfico de armas, uso y pertenencia de armas es penalizado por cadena perpetua porque es vinculado a terrorismo.

Exponer armas, drogas y dinero, en música, no promueve valores, tampoco elevan la identidad nacional. El terrorismo está estipulado en el nuevo código penal al igual que en el anterior, pero la aplicación de la ley sin embargo sigue siendo la misma, porque el lujo que promueven no es con la educación sino con porte de armas

Otro nicho de las armas ha sido que: se ha incrementado el ingreso desde Haití y estos a su vez también porque la principal problemática no es que ellos estén con la crisis al punto en que está, es que se han establecido en territorio dominicano muchos de ellos operando desde este suelo, con plazas comerciales en Sto. Dgo. en que más del 90 % de esos negocios son dueños los del vecino país, otro sector en el que están establecidos es el de infraestructuras y bienes raíces.

Que sigue de parte de las autoridades el desmonte de la fabricación y ensamble, desarme de armas ilegales, y la corrección de ventas de indumentarias y armas, pero principalmente elevar el control de ingreso internacional, cumplimiento de la penalización del porte y tenencia de armas.

@yoaremmonegro

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La autora es Licenciada en Relaciones Internacionales posee Exequatur, maestría en Defensa y Seguridad Nacional, Maestría en Diplomacia, Postgrado en Geopolítica, especialista en Narcotráfico y Terrorismo internacional. Es docente, Asesora de Tesis para contenido.