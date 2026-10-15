Las murallas que protegieron la primera ciudad europea de América

La arquitectura militar que resguardó la primada de América. ( CC )

La historia de las murallas de Santo Domingo es la de una ciudad que tuvo que aprender a defenderse. Sus piedras no solamente protegieron calles, templos, viviendas y edificios del poder colonial; también fueron testigos de invasiones, saqueos, conflictos internacionales y transformaciones que marcaron el devenir de La Española.

Para comprender por qué se levantaron aquellas fortificaciones, es necesario regresar a los primeros años del siglo XVI, cuando Santo Domingo comenzaba a convertirse en uno de los principales centros políticos, administrativos y comerciales de la expansión española en América.

Antes de las murallas: una ciudad en construcción

Cuando Nicolás de Ovando llegó a La Española en 1502, Santo Domingo experimentaba una etapa decisiva de reorganización. La población española se había establecido originalmente en la margen oriental del río Ozama, pero la ciudad fue trasladada a la parte occidental después del devastador huracán de 1502, que destruyó buena parte del asentamiento primitivo.

La nueva ubicación ofrecía mejores condiciones para organizar el espacio urbano, establecer comunicaciones y aprovechar las posibilidades defensivas del terreno. Ovando impulsó un trazado ordenado de calles y manzanas, así como la construcción de edificios civiles, religiosos y militares.

Su proyecto transformó Santo Domingo en una ciudad planificada, con calles organizadas y espacios destinados a las principales funciones de la administración colonial. Aquella experiencia urbanística tuvo una importancia considerable en la evolución de las ciudades hispanoamericanas.

Sin embargo, es necesario establecer una diferencia histórica: Nicolás de Ovando fue una figura fundamental en la organización urbana de Santo Domingo, pero el sistema de murallas que conocemos hoy se construyó progresivamente durante generaciones posteriores.

En sus primeras décadas, la ciudad no estaba completamente rodeada por el cinturón defensivo que llegaría a caracterizarla. El río Ozama constituía una defensa natural en el lado oriental, mientras que los accesos terrestres y marítimos exigían medidas de protección cada vez más complejas.

La ciudad crecía, el comercio adquiría importancia y las riquezas de la colonia despertaban el interés de potencias europeas rivales de España.

Piratas y corsarios: dos amenazas que no deben confundirse

Durante los siglos XVI y XVII, el Caribe se convirtió en escenario de rivalidades entre las principales potencias europeas. España pretendía conservar el control de sus territorios americanos y de las rutas por las que circulaban mercancías, metales preciosos y otros recursos.

En ese contexto aparecieron piratas y corsarios, términos que frecuentemente se utilizan como si fueran sinónimos, aunque existe una diferencia histórica importante.

El pirata actuaba por cuenta propia o al servicio de una asociación criminal, atacando embarcaciones y poblaciones para apropiarse de sus bienes. No necesitaba autorización de un Estado para realizar sus actividades.

El corsario, en cambio, contaba con una patente de corso, un permiso expedido por una autoridad que le autorizaba a atacar embarcaciones y propiedades enemigas bajo determinadas condiciones, especialmente durante una guerra.

La diferencia, no obstante, dependía también del punto de vista político. Un marino podía ser considerado corsario por la nación que lo autorizaba y pirata por el país perjudicado por sus ataques.

Francis Drake constituye uno de los ejemplos más conocidos. Respaldado por la Corona inglesa durante el enfrentamiento con España, participó en expediciones contra intereses españoles en el Caribe.

En 1586, Drake encabezó la ocupación y el saqueo de Santo Domingo. Sus fuerzas entraron en la ciudad y exigieron un rescate, dejando una huella profunda en la memoria de sus habitantes y demostrando que las defensas existentes no eran suficientes para impedir una incursión enemiga.

La amenaza no procedía únicamente de Inglaterra. Las rivalidades con Francia y otras potencias, así como la actividad de piratas, filibusteros y contrabandistas, mantuvieron durante décadas la inseguridad en las aguas caribeñas.

Las murallas: una respuesta a la vulnerabilidad de la ciudad

La construcción de las murallas respondió a un proceso prolongado. Las obras comenzaron durante el siglo XVI y continuaron en distintas etapas, condicionadas por los recursos económicos disponibles, las necesidades militares y los cambios en la situación política del Caribe.

La muralla no fue simplemente una pared levantada para separar a los habitantes del exterior. Era parte de un sistema de defensa que incluía puertas controladas, baluartes, fuertes, garitas, puestos de vigilancia y posiciones para la artillería. Su propósito consistía en limitar los accesos terrestres, proteger los sectores vulnerables y facilitar la respuesta de los defensores ante una invasión.

La ubicación de Santo Domingo, abierta al mar Caribe y vinculada al río Ozama, hacía especialmente importante la protección de sus accesos marítimos. Por eso, las fortificaciones de la costa y las cercanas a la desembocadura del río formaban parte de un dispositivo militar más amplio.

El sistema defensivo se desarrolló por etapas. Algunas puertas y tramos de muralla pertenecen al siglo XVI, mientras que otras fortificaciones fueron construidas, ampliadas o modificadas durante el XVII y el XVIII.

Las puertas de la ciudad: entradas bajo vigilancia

Las puertas eran puntos estratégicos de comunicación entre la ciudad amurallada y los caminos, campos, embarcaderos y poblaciones del exterior. Su importancia era tanto militar como económica, pues por ellas circulaban personas, animales, mercancías y productos agrícolas.

Entre las principales puertas históricas se encontraban las siguientes:

Puerta de San Diego o Puerta de la Mar. Situada en el frente oriental, junto al río Ozama y próxima a la actual Plaza de España, constituía uno de los accesos marítimos más importantes de la ciudad. Su arquitectura monumental y sus elementos heráldicos reflejaban la importancia política de Santo Domingo.

Puerta de las Atarazanas. Ubicada en el sector oriental, próxima a las Reales Atarazanas, facilitaba la comunicación con el área portuaria y los establecimientos vinculados al almacenamiento, abastecimiento y reparación de embarcaciones.

Puerta Grande, posteriormente conocida como Puerta de la Misericordia. Situada en el frente occidental, en el entorno de las actuales calles Palo Hincado y Arzobispo Portes, comunicaba con los caminos de la sabana y los terrenos exteriores. Su construcción se atribuye a Rodrigo de Liendo, en 1543.

Puerta del Conde. Situada en el frente occidental, en el actual Parque Independencia, fue conocida originalmente como Puerta Cerrada y estuvo asociada al bastión de San Genaro. Su apertura y fortificación en el siglo XVII quedaron vinculadas al gobierno del conde de Peñalba.

Puerta de Lemba. Formó parte de los antiguos accesos del frente occidental. Su nombre aparece en documentación y cartografía histórica, aunque la estructura original no se conserva como una puerta monumental identificable en la actualidad.

Puerta de San Lázaro. Estuvo vinculada al sector noroccidental y a las comunicaciones con el entorno del antiguo barrio de San Lázaro.

La Puertecita o Puerta de Galindo. Figura entre las entradas históricas mencionadas en las descripciones del recinto amurallado.

La relación de estas siete puertas procede de reconstrucciones históricas del sistema defensivo. Sus denominaciones, ubicación exacta y configuración variaron con el tiempo, por lo que no deben interpretarse como un conjunto inmutable construido simultáneamente.

Baluartes y fuertes: la defensa de las murallas

Las puertas, por sí solas, no bastaban para proteger la ciudad. Los ingenieros militares incorporaron baluartes y fuertes destinados a cubrir los accesos, vigilar el litoral y reforzar los puntos donde un enemigo podía intentar desembarcar o abrir una brecha.

Entre las estructuras más importantes se encuentran el Fuerte de San Gil, situado en el frente marítimo suroccidental; el Fuerte de San Diego, vinculado a la defensa del acceso oriental junto al río; el Fuerte del Ángulo, en el sector oriental; y el Fuerte de San José, en el tramo costero occidental.

También sobresalieron el Fuerte de Santa Bárbara, relacionado con la defensa del sector nororiental, y el Baluarte de la Concepción, en el frente occidental, próximo al área que posteriormente se desarrolló como parte de la ciudad moderna.

Estas construcciones no tuvieron todas la misma fecha ni respondieron a un único proyecto. Fueron levantadas, reformadas o incorporadas al sistema defensivo conforme cambiaban las necesidades de la ciudad.

La combinación de murallas, baluartes y posiciones artilladas permitía establecer una defensa por sectores. Si una entrada quedaba comprometida, las fuerzas militares podían concentrarse en los puntos más vulnerables y utilizar las fortificaciones para dificultar el avance enemigo.

El conde de Peñalba: una figura decisiva en 1655

Uno de los episodios más importantes de la historia militar de Santo Domingo ocurrió en 1655, cuando una expedición inglesa enviada durante el gobierno de Oliver Cromwell intentó apoderarse de territorios españoles en el Caribe.

La fuerza expedicionaria, comandada por William Penn y Robert Venables, desembarcó en La Española con el propósito de conquistar Santo Domingo. La amenaza era considerable: la pérdida de la ciudad habría significado un golpe político y estratégico para la presencia española en la región.

En ese contexto destacó Bernardino de Meneses Bracamonte y Zapata, conde de Peñalba, quien ejercía como gobernador y capitán general de la colonia.

La resistencia de los defensores, entre ellos habitantes de la colonia y combatientes locales, contribuyó a frustrar la ofensiva inglesa. La expedición terminó retirándose después de sufrir una resistencia que no había logrado superar.

La victoria no eliminó las amenazas contra Santo Domingo, pero confirmó la importancia de fortalecer sus defensas y reorganizar la protección de sus accesos.

El conde de Peñalba quedó asociado a la recuperación y fortificación de la antigua Puerta Cerrada, que pasó a conocerse como Puerta del Conde. El bastión de San Genaro fue reforzado y la puerta adquirió una importancia militar y simbólica que se mantuvo en la memoria histórica de la ciudad.

Su nombre quedó unido a una de las estructuras más emblemáticas del patrimonio dominicano. Siglos después, la Puerta del Conde sería escenario de acontecimientos fundamentales para la independencia nacional.

La muralla y la vida cotidiana de los habitantes

Las murallas no solamente tuvieron una función militar. También regularon la circulación de personas y mercancías y marcaron una frontera entre el espacio urbano controlado y los terrenos exteriores.

Las puertas podían someterse a horarios y vigilancia. Los oficiales examinaban a quienes entraban o salían, mientras que los caminos exteriores conectaban la ciudad con áreas agrícolas, poblados y rutas comerciales.