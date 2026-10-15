El Seibo: que el turismo produzca desarrollo

Cómo evitar que el desarrollo de la costa margine a las comunidades rurales de El Seibo. ( CEDIDA POR PABLO ULLOA )

La transformación de Miches abre una oportunidad histórica: convertir la inversión hotelera en productividad agropecuaria, empresas locales, empleos de calidad y prosperidad para toda la provincia.

Cuando pienso en el futuro de El Seibo, me interesa especialmente lo que el crecimiento de Miches puede significar para una familia ganadera, un productor de cacao, un pescador o un joven que desea trabajar sin abandonar su comunidad. Allí se encuentra la pregunta central de esta transformación: ¿cómo conseguir que la inversión que llega a la costa amplíe las oportunidades de toda la provincia?

La magnitud del cambio merece atención. En septiembre de 2026, el presidente Luis Abinader informó que Miches contaba con unas 3,000 habitaciones hoteleras y otras 3,000 en construcción. Es una expansión que abre un mercado para bienes, servicios y capacidades que El Seibo tiene la oportunidad de desarrollar. El desafío consiste en conectar esa demanda con el trabajo y la iniciativa de su gente.

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La inversión turística puede convertirse en un motor de productividad territorial cuando impulsa a agricultores, ganaderos, pescadores, transportistas, técnicos y pequeños empresarios. Para conseguirlo, debemos mirar más allá de las instalaciones hoteleras y preguntarnos quién las abastece, dónde se forman sus trabajadores, qué empresas atienden sus necesidades y cuánto del valor generado permanece en las comunidades.

El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022 registró 99,169 habitantes en El Seibo, de los cuales 47,892 residían en zonas rurales: aproximadamente el 48 % de la población provincial. Esta realidad obliga a incorporar al campo en cualquier visión de futuro. Una transformación que deje fuera a las comunidades rurales desaprovecharía una parte esencial del potencial del territorio.

Un ejercicio sencillo permite comprender la escala de la oportunidad. Si 3,000 habitaciones alcanzaran una ocupación promedio del 70 % durante un año, sumarían 766,500 noches de habitación ocupada. Es un escenario ilustrativo, no una cifra observada de ocupación. Detrás de esa actividad habría demanda recurrente de alimentos, lavandería, mantenimiento, jardinería, transporte y servicios técnicos. La pregunta productiva es qué parte de esas necesidades podrán atender empresas y trabajadores seibanos.

Mi planteamiento es que El Seibo organice una estrategia provincial de proveedores vinculada al turismo. Su punto de partida debe ser concreto: identificar qué compran los hoteles, en qué cantidades, con cuáles estándares y bajo qué condiciones de entrega y pago. Con esa información, las asociaciones productivas y las instituciones públicas podrían orientar la asistencia técnica, el financiamiento y la infraestructura hacia oportunidades comerciales reales.

Un productor puede ofrecer buenos alimentos y quedar fuera de ese mercado por falta de refrigeración, transporte, registros sanitarios o capacidad para sostener entregas. Por eso, aumentar la producción es apenas una parte del trabajo. También hacen falta centros de acopio, cadenas de frío, procesamiento, trazabilidad y una logística confiable. La productividad comienza en la finca y se consolida cuando el producto llega a su destino con calidad, a tiempo y a un costo competitivo.

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La asociatividad puede ayudar a superar esas barreras. Cooperativas bien administradas y acuerdos entre productores permitirían reunir volúmenes, compartir equipos y negociar mejores condiciones. Para que funcionen, necesitan cuentas claras, gestión profesional y compromisos de cumplimiento. A su vez, los compradores pueden contribuir mediante contratos previsibles, requisitos transparentes y plazos de pago que permitan a las pequeñas empresas sostener sus operaciones.

El cacao ofrece un ejemplo de cómo ampliar el valor de una actividad tradicional. La Ruta de Cacao de Canducito, en Miches, permite conocer la historia de una familia productora, acercarse al proceso artesanal y participar en talleres de elaboración de chocolate. El cultivo se convierte así en alimento, conocimiento y experiencia turística. Esa combinación muestra una posibilidad valiosa: generar ingresos adicionales preservando la identidad de la comunidad.

La ganadería puede encontrar oportunidades semejantes mediante la leche, los quesos y otros productos con mayor elaboración. Aprovecharlas exige mejorar la productividad por animal, la sanidad, la conservación y la distribución. La cercanía entre una finca y un hotel adquiere valor económico cuando permite entregar mejor, reducir pérdidas y construir una relación comercial estable. Esos vínculos necesitan organización, inversión y confianza.

La formación de las personas debe avanzar al mismo ritmo. El acuerdo suscrito en 2026 entre el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional y la Asociación de Hoteles y Turismo El Seibo-Miches constituye un paso para vincular la capacitación con las necesidades del territorio. Esa articulación debe traducirse en oportunidades accesibles para sus habitantes y en trayectorias de crecimiento profesional.

Necesitamos formar personal para la hotelería y también técnicos en refrigeración, electricidad, mantenimiento, idiomas, logística, procesamiento de alimentos y gestión empresarial. Un joven debe poder incorporarse a un empleo, mejorar sus competencias, asumir mayores responsabilidades y, si lo decide, crear su propia empresa. La formación produce desarrollo cuando amplía la capacidad de las personas para decidir sobre su futuro.

Esta transformación también debe cuidar las condiciones que la hacen posible. El agua, los suelos productivos, las playas y los ecosistemas requieren planificación y protección. El ordenamiento territorial debe permitir que la infraestructura turística conviva con la producción agropecuaria y con comunidades que dispongan de servicios adecuados. Conservar el patrimonio natural es proteger una fuente de bienestar y actividad económica para las próximas generaciones.

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La relación entre Miches y Santa Cruz de El Seibo merece una atención especial. Las carreteras, el transporte, la conectividad digital, el agua y la energía deben facilitar que las oportunidades circulen entre la costa y el interior. Una vía adquiere verdadero valor productivo cuando reduce las pérdidas de un agricultor, acerca una empresa a sus clientes o permite que una persona llegue a su lugar de trabajo en condiciones razonables. Esa debe ser una medida del rendimiento social de la inversión pública.

Para organizar estos esfuerzos propongo una agenda compartida entre los ayuntamientos, el Gobierno central, Promiches, las asociaciones agropecuarias, las empresas y los centros de formación. Una agenda con responsables, plazos y resultados públicos. Su primera tarea podría ser construir un registro de proveedores provinciales y un programa de acompañamiento que los prepare para cumplir las exigencias del mercado turístico.

El indicador central debería ser el porcentaje de compras hoteleras realizado a proveedores de la provincia, acompañado de una evaluación del valor que efectivamente se produce en ella. También debemos conocer cuántas empresas locales se incorporan, cuántos residentes acceden a empleos de calidad, cómo evolucionan los ingresos de los productores y qué ocurre con los recursos naturales. Medir estos resultados permitiría corregir obstáculos y reconocer avances.

El éxito tendrá expresiones muy concretas: una familia ganadera que vende con mayor estabilidad, una asociación agrícola que reduce sus pérdidas, un pescador que conserva mejor su producto, una pequeña empresa que consigue su primer contrato y un joven que encuentra espacio para crecer en su provincia. Allí la productividad deja de ser una palabra técnica y se convierte en tranquilidad, dignidad y posibilidades.

El Seibo tiene ante sí la oportunidad de incorporar un nuevo motor económico y fortalecer, al mismo tiempo, las actividades que han sostenido a sus comunidades. Un Estado que funciona debe ayudar a construir esa conexión: facilitar que la inversión encuentre capacidades locales y que el talento encuentre oportunidades. El gran desafío es lograr que, gracias al crecimiento de Miches, toda la provincia produzca más, genere mayor valor y construya prosperidad por el bien común.