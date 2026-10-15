Turismo deportivo: eventos, pesca y regatas como motores de la inversión inmobiliaria dominicana

República Dominicana ya demostró que sabe hacerlo. Ha organizado competencias de alcance internacional, ha recibido atletas de decenas de países y ha proyectado su imagen ante audiencias que van mucho más allá de los mercados turísticos tradicionales. Ese es un punto de partida envidiable, y la oportunidad que viene es todavía mayor: lograr que el valor del deporte no termine cuando se entrega una medalla, se disputa una final o se apaga la transmisión de un torneo. Alrededor de cada competencia hay inversión, desarrollo inmobiliario y fortalecimiento de destinos esperando a ser aprovechados.

El país llega a este momento con ventajas reales y difíciles de replicar: conectividad aérea, una amplia oferta hotelera, diversidad geográfica y experiencia en la organización de eventos. A eso se suman productos con reconocimiento propio, desde el golf en La Romana y Punta Cana hasta las competencias de resistencia en Cap Cana y los deportes acuáticos en Cabarete. La pregunta que toca responder es de oportunidad: cómo convertir esas fortalezas en una actividad económica que genere valor mucho más allá de las fechas de cada evento.

Deporte y turismo inmobiliario: una relación que se refuerza

Pocas actividades conectan tan bien con el turismo inmobiliario como el deporte. Quien llega a competir, a acompañar a un familiar o a presenciar una final vive el destino con tiempo y con ánimo de disfrute, y muchas veces con la mirada de quien evalúa si volvería. Esa primera visita es la mejor vitrina que puede tener un desarrollo: el visitante conoce la zona, los servicios, las instalaciones y el estilo de vida, y puede imaginarse regresando como turista frecuente, como residente temporal o como propietario.

La relación funciona en las dos direcciones. Los eventos deportivos le dan visibilidad internacional al destino, y los desarrollos inmobiliarios aportan lo que esos eventos necesitan para existir: campos de golf, marinas, canchas, hoteles, residencias y servicios. El turismo inmobiliario, que según la Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias (ADETI) está vinculado a más del 20 % de la inversión extranjera directa del país, encuentra en el deporte un argumento de venta con identidad propia. A su vez, el deporte encuentra en la inversión inmobiliaria la infraestructura permanente que sostiene un calendario de competencias año tras año.

Un calendario que ya trabaja a favor del mercado inmobiliario

República Dominicana recibe cada año eventos que muestran el potencial de esta combinación. En Punta Cana, el Corales Puntacana Championship, torneo anual del PGA Tour en Puntacana Resort, se presentó este año como la edición más grande de su historia, con una bolsa récord de US$4 millones y 144 jugadores de unos 20 países, transmitida en vivo por Golf Channel. En Cap Cana, el IRONMAN 70.3 celebró su tercera edición con más de mil atletas de unos 60 países y, según los organizadores, una asistencia total proyectada de más de 11,000 visitantes. El ATP Challenger del mismo destino reunió participantes de más de 30 nacionalidades, y entre 2008 y 2010 Cap Cana fue escenario del primer evento del PGA Tour celebrado en el país.

A esa agenda se suman alianzas como la de Grupo Puntacana con Concacaf, anunciada en FITUR 2026 para impulsar el turismo deportivo, y propuestas como el Pádel Week de Puntacana Resort. Cap Cana, cuyo presidente ejecutivo, Jorge Subero Medina, cifra en US$4,758 millones las inversiones acumuladas del destino, ilustra bien cómo una infraestructura concebida para el residente y el visitante termina sirviendo de base a una agenda internacional de competencias.

Para el mercado inmobiliario, ese calendario es una oportunidad concreta. Cada evento pone al destino frente a públicos que difícilmente llegarían por la publicidad tradicional: atletas, entrenadores, familias, marcas, periodistas y audiencias de televisión. No se trata de asumir que cada participante terminará comprando una propiedad, sino de reconocer que esa exposición amplía el universo de personas que conocen el destino y lo consideran para vivir, invertir o regresar, y eso, para quien desarrolla, vende o administra propiedades, tiene un valor comercial enorme.

La inversión inmobiliaria encuentra en el deporte una demanda con identidad propia

Los desarrollos que integren el deporte con planificación y un modelo de negocio coherente tendrán una ventaja clara, porque ofrecerán algo más que una ubicación: una razón concreta para visitar el destino y volver a él. Los proyectos con mayor potencial serán los que conecten alojamiento, instalaciones deportivas, servicios, gastronomía y actividades complementarias en una sola experiencia, de modo que no dependan de un gran evento para mantenerse activos durante todo el año.

Esa integración permite además crear productos para segmentos distintos. El atleta profesional, la academia de formación, el turista aficionado y el residente que busca practicar deporte en sus vacaciones tienen necesidades, presupuestos y patrones de consumo diferentes, y quien sepa diseñar para cada uno encontrará un mercado amplio, con instalaciones bien utilizadas y una demanda más estable. La coordinación entre el sector público, los organizadores deportivos, los hoteles, las aerolíneas, los desarrolladores y las empresas locales multiplica ese efecto, porque convierte cada competencia en una vitrina para promocionar otros productos y ampliar la oferta turística del país.

Pesca deportiva y regatas: dos disciplinas que merecen mayor atención

Mientras el golf, el triatlón y el tenis acaparan los titulares, hay dos disciplinas con raíces profundas en el país que merecen un lugar más protagónico en la agenda turística e inmobiliaria: la pesca deportiva y la vela de competencia. Ambas comparten algo valioso, y es que giran alrededor de las marinas, uno de los activos con mayor capacidad de articular turismo, inversión y vivienda de alto nivel.

En la pesca, la tradición dominicana es sólida. El Club Náutico de Santo Domingo celebró este año la edición número 60 del Torneo Internacional de Pesca al Marlín Blanco en la ensenada de Cabeza de Toro, y la edición 35 del Torneo Internacional de Pesca al Marlín Azul, con unas treinta embarcaciones de cinco países. En Cap Cana, el White Marlin Tournament 2026 convocó a más de 30 lanchas de países como Puerto Rico, Estados Unidos, Cuba, Brasil, México e Italia, con el respaldo de Codopesca y la Armada, y la marina ha sido ubicada por The Billfish Report entre los diez mejores destinos para el marlín azul y blanco. Samaná suma el Puerto Bahía Open, que se celebra desde 2010,

Todos estos torneos se rigen por la captura y liberación, lo que alinea la actividad con la conservación de las especies y con un turismo de mayor valor y menor huella. Quien viene a pescar suele hacerlo con embarcación, tripulación y familia, y permanece en las marinas durante temporadas completas, con un gasto que se reparte entre combustible, mantenimiento, restaurantes, alojamiento y servicios náuticos. Para el desarrollo inmobiliario, eso se traduce en una demanda natural de residencias con atracadero, apartamentos en torno a marinas y propiedades para temporadas largas.

En las regatas, el país también tiene una base sobre la cual construir. La Regata de la Hispanidad, organizada en Boca Chica por el Club Náutico de Santo Domingo con ADVELCO y la Embajada de España, reunió en su edición de 2023 a más de 25 veleros y cientos de participantes de República Dominicana, España y Puerto Rico. Este año, Marina Puerto Bahía lanzó en Samaná su Marina Weekend, que integró el Puerto Bahía Open con la primera Bannister's Cup, una regata de vela crucero avalada por ADVELCO y concebida, según sus organizadores, como parte de una estrategia de largo plazo para incorporar al país al circuito regional de vela. La Samaná Bay Spring Regatta 2026 contó con el respaldo del Ministerio de Turismo y de un amplio grupo de patrocinadores, y Salinas, en Baní, albergó la Regata Pre-Centroamericana que repartió 16 plazas rumbo a los Juegos de Santo Domingo 2026. La vicepresidenta de World Sailing, Beatriz González, calificó ese escenario como ideal y anunció que propondría a Salinas como sede potencial de futuros torneos. En diciembre, además, Casa de Campo recibirá el encuentro internacional 1970, que reunirá a propietarios de superyates, una muestra del interés que despierta la oferta náutica dominicana en el segmento de lujo.

¿Qué hace falta para darles a la pesca y a las regatas la atención que merecen? Principalmente verlas como lo que son: productos turísticos completos, no actividades de club. Eso implica integrarlas en un calendario nacional promovido junto a los grandes eventos de golf, triatlón y tenis, y construir paquetes que conecten los torneos con hoteles, residencias, restaurantes y servicios. Implica también invertir en marinas con servicios de calidad, en infraestructura para la vela y en formación, medir cuántas embarcaciones llegan, cuánto tiempo permanecen y cuánto gastan, y sentar en una misma mesa a los clubes, las federaciones, las marinas, el sector público y los desarrolladores. El sector estima que la navegación mueve unos US$150 millones al año, según la Asociación Dominicana de Marinas, y sus propios dirigentes hablan de un potencial enorme que aún no se ha explotado. Como ha reflejado la cobertura de InCaribe Media sobre las marinas que están redefiniendo el turismo náutico en República Dominicana, cuando una marina bien equipada, un calendario de competencias y una oferta residencial se piensan juntos, el resultado es un destino náutico completo, con una identidad que difícilmente puede copiarse.

Medir los resultados permitirá multiplicarlos

Para seguir avanzando, el país puede dar un paso adicional y muy valioso: evaluar el turismo deportivo con indicadores que vayan más allá del número de participantes o de la audiencia alcanzada. Saber cuántos visitantes extranjeros llegaron específicamente por una competencia, cuántas noches permanecieron, qué parte de su gasto llegó a negocios locales, cuántos regresaron después y qué ocupación generaron los hoteles permitirá identificar qué eventos ofrecen los mejores resultados y cuáles merecen una promoción internacional más fuerte. Esa información servirá también para evaluar el uso de las instalaciones después de cada competencia y la capacidad de los proyectos deportivos para generar actividad durante todo el año.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 dejaron al país una valiosa experiencia organizativa y una oportunidad concreta para sacar el máximo provecho de sus instalaciones. La posibilidad está en traducir esa experiencia en una agenda permanente de competencias, entrenamientos, academias y encuentros internacionales que mantengan la actividad y consoliden las inversiones realizadas.

Una oportunidad que va más allá del calendario deportivo

República Dominicana no necesita convertir cada destino en un complejo deportivo ni competir por todos los eventos internacionales. Su mejor camino es identificar las disciplinas en las que ya posee ventajas, desarrollar productos adecuados y conectar esas actividades con las capacidades de cada territorio. Ese enfoque selectivo es precisamente lo que construye reputación y atrae inversión de calidad.

El turismo deportivo puede complementar el modelo tradicional de sol y playa, diversificar la demanda, generar oportunidades para las empresas locales y aportar nuevos argumentos para la inversión hotelera e inmobiliaria. Su éxito se reflejará en la actividad económica que genere, en la calidad de los empleos que impulse, en el aprovechamiento de las instalaciones y en la capacidad de atraer visitantes que descubran el destino y decidan regresar.

El verdadero potencial está en entender que el deporte, desde el golf y el triatlón hasta la pesca y las regatas, puede ser una pieza central de una estrategia más amplia de desarrollo territorial, inversión y posicionamiento internacional. La oportunidad para República Dominicana va más allá de ser sede de grandes competencias: consiste en construir destinos donde el deporte dé razones para viajar, invertir y volver, y el país tiene hoy todo lo necesario para lograrlo.