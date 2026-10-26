Innovaciones financieras y negociaciones de alta frecuencia

La banca dominicana ha experimentado durante la última década una transformación tecnológica significativa. La evidencia disponible muestra un sistema de pagos cada vez más electrónico, una rápida expansión de las aplicaciones móviles, mayor utilización de biometría y nube, crecimiento de las cuentas de pago electrónico, incorporación de billeteras digitales y desarrollo de un ecosistema fintech que, aunque menor que el de Brasil, México o Colombia, registra un crecimiento relevante.

La comparación regional también revela que la innovación no puede medirse únicamente por la cantidad de aplicaciones o empresas fintech. Importan igualmente la profundidad del mercado, la inclusión financiera, la interoperabilidad, la infraestructura de pagos, la regulación y la capacidad de gestionar riesgos tecnológicos.

En este contexto, la negociación algorítmica y la negociación de alta frecuencia representan una etapa avanzada de la digitalización de los mercados financieros. Los flash orders y dark pools muestran, a su vez, que la innovación puede modificar no solo la velocidad de las operaciones, sino también la distribución de información y liquidez entre los participantes.

Para República Dominicana, el desafío inmediato no consiste necesariamente en reproducir las estructuras de los grandes mercados internacionales, sino en construir una infraestructura financiera digital segura, interoperable, competitiva e inclusiva. La experiencia de los últimos diez años demuestra que la tecnología puede elevar considerablemente la eficiencia de la intermediación; pero también confirma que cada nueva tecnología exige actualizar simultáneamente la regulación, la supervisión y la gestión de riesgos.

En última instancia, la verdadera innovación financiera no debe medirse por la velocidad de una computadora ni por la cantidad de operaciones que puede procesar, sino por su capacidad para mejorar la eficiencia del sistema financiero, ampliar el acceso, reducir costos, proteger al usuario y fortalecer la estabilidad del mercado.

Introducción

La banca contemporánea depende cada vez más de la velocidad, la seguridad y la capacidad de procesar grandes volúmenes de información. Durante la última década, la transformación tecnológica modificó profundamente la forma en que bancos, empresas y hogares realizan pagos, solicitan productos financieros, administran sus cuentas y se relacionan con las instituciones financieras.

En la República Dominicana, este proceso ha sido particularmente visible en los sistemas de pagos electrónicos, las aplicaciones móviles, la banca por internet, las tarjetas sin contacto, las billeteras digitales, la biometría, la computación en la nube, las interfaces de programación de aplicaciones (API), el onboarding digital y la cooperación entre bancos y empresas fintech. La Superintendencia de Bancos (SB) documenta una expansión sostenida de estos canales y tecnologías. En 2025, por ejemplo, el 77 % de los usuarios encuestados señaló las aplicaciones móviles como su principal canal alternativo a las sucursales, frente al 67 % en 2024. Además, 67 % de las entidades evaluadas había implementado autenticación multifactor y tecnologías biométricas, mientras cerca del 70 % disponía de conexiones API. Superintendencia de Bancos+1

Este avance no se limita a los bancos. El sistema de pagos dominicano también ha evolucionado mediante nuevas figuras regulatorias, cuentas de pago electrónico, billeteras digitales, agregadores y proveedores de servicios de pago. En 2025, la modificación del Reglamento de Sistemas de Pago incorporó, entre otros elementos, proveedores de billeteras digitales, iniciadores de pagos y pasarelas de pago, además de ambientes de prueba, códigos QR y disposiciones sobre el Sistema de Gestión de Pagos Instantáneos. Banco Central de la República Dominicana

La innovación financiera, por tanto, debe analizarse como un proceso más amplio que la simple sustitución de sucursales por aplicaciones móviles. Comprende infraestructura, regulación, gestión de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial, automatización, medios de pago y nuevos modelos de intermediación.

1. La transformación tecnológica de la banca dominicana

Durante el período 2016-2025 se produjo una transición desde un sistema todavía centrado en tarjetas físicas, cajeros automáticos y oficinas hacia un ecosistema financiero mucho más digital.

Uno de los hitos de la primera parte del período fue la adopción del estándar EMV (El estándar EMV (cuyo nombre original proviene de Europay, Mastercard y Visa) es un sistema global de seguridad y tecnología para tarjetas de crédito y débito con circuito integrado (chip) y terminales de pago) para las tarjetas bancarias en 2016, acompañada por la adecuación de terminales de puntos de venta y cajeros automáticos. Posteriormente, el Banco Central extendió el horario de los Pagos al Instante y fortaleció la infraestructura de liquidación electrónica. Banco Central de la República Dominicana+1

La pandemia de COVID-19 aceleró posteriormente el uso de canales remotos. Para 2021, el 45.6 % de las transacciones de los bancos múltiples se realizaba mediante banca en línea y aplicaciones móviles; ese mismo año, el 55 % de las entidades reportaba utilizar servicios de almacenamiento en la nube. Superintendencia de Bancos

La transformación continuó después de la pandemia. En 2024, el 82 % de las entidades supervisadas ofrecía simultáneamente banca en línea y aplicaciones móviles. El uso de almacenamiento en la nube aumentó ocho puntos porcentuales respecto de 2023 y el uso de biometría creció 16 % en ese mismo período. Además, las alianzas con fintech aumentaron 38 puntos porcentuales en cuatro años. Superintendencia de Bancos.

Cuadro 1. Evolución de algunos indicadores de digitalización bancaria en República Dominicana Indicador 2021 2024 2025 Entidades con aplicación móvil 59 % 82 %* — Transacciones de bancos múltiples mediante banca en línea/app 45.6 % — — Entidades con servicios de nube 55 % aumento de 8 pp vs. 2023 — Entidades con banca en línea y aplicación móvil — 82 % — Usuarios que prefieren aplicaciones móviles como canal alternativo — 67 % 77 % Entidades con autenticación multifactor/biometría — — 67 % Entidades con conexiones API — — ~70 % Entidades con uso externo de API — — 33 % del grupo con API

*En 2024, la SB reportó que el 82 % de las entidades ofrecía banca en línea y aplicación móvil; la comparación con el 59 % de 2021 debe interpretarse como evolución de la oferta y no como una serie estrictamente idéntica.

Fuente: Superintendencia de Bancos, Ranking de Digitalización del Sector Bancario Dominicano, ediciones 2021, 2024 y 2025. Superintendencia de Bancos+2

El cuadro muestra que la innovación ha dejado de ser exclusivamente una inversión en hardware y software. Ahora incluye la arquitectura completa de prestación de servicios: autenticación, datos, interfaces, nube, automatización y experiencia del cliente.

2. La revolución de los medios de pago

La transformación resulta todavía más evidente en los medios de pago. El Banco Central señala que entre 2008 y 2021 el volumen de pagos electrónicos aumentó 503.5 %, mientras los cheques disminuyeron 33.7 %. La participación de los medios electrónicos pasó de 70.5 % de los pagos en 2008 a 95.6 % en 2021. Banco Central de la República Dominicana

En 2024, el proceso continuó: 88.7 % del monto de las transacciones realizadas con instrumentos de pago se efectuó mediante transferencias de fondos y tarjetas, mientras los cheques representaron 11.3 %. El número de tarjetas bancarias vigentes llegó a 11.39 millones y las cuentas de pago electrónico ascendieron a 612,503, un incremento interanual de 42.9 %. Banco Central Dominicano

La innovación también se observa en el comercio. En 2024 existían más de 202,000 POS virtuales, frente a 149,323 en 2023. Paralelamente, el promedio diario de pagos al instante pasó de RD$9,619 millones en 2023 a RD$11,974 millones en 2024. Banco Central Dominicano.

Cuadro 2. Indicadores seleccionados de la modernización de pagos en República Dominicana Indicador 2023 2024 Variación / dato relevante Tarjetas bancarias vigentes 10,537,262 11,393,581 +8.1 % Cuentas de pago electrónico 428,555 612,503 +42.9 % Cajeros automáticos 3,763 3,938 +4.7 % POS virtuales 149,323 202,607 +35.3 % Promedio diario de Pagos al Instante RD$9,619 millones RD$11,974 millones +24.5 % Participación de transferencias y tarjetas en el monto total de pagos — 88.7 % Predominio sobre cheques Participación de cheques — 11.3 % Tendencia descendente Fuente: Banco Central de la República Dominicana, estadísticas SIPARD y Memoria 2024. Los cálculos porcentuales son propios a partir de las cifras publicadas.

En 2025 apareció una nueva fase: la migración desde la tarjeta física hacia el teléfono móvil. Entre enero y mayo de ese año, las tarjetas registradas en billeteras digitales pasaron de 1.02 millones a 1.22 millones. Para septiembre, las operaciones con tarjetas iniciadas mediante billeteras digitales alcanzaron aproximadamente 2.5 millones en el mes, por un valor de RD$4,351.6 millones. Además, 67 % de las operaciones con tarjetas en POS realizadas entre enero y septiembre de 2025 utilizaron tecnología sin contacto o NFC. Banco Central Dominicano+1

La conclusión es clara: la innovación financiera dominicana ha pasado de la digitalización del acceso a la digitalización del propio instrumento de pago.

3. Fintech y comparación con América Latina

La evolución dominicana debe observarse dentro de un proceso regional mucho mayor. El estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista registró 3,069 empresas fintech en América Latina y el Caribe en 2023, frente a 703 en 2017: un crecimiento superior al 340 %. Brasil concentraba 24 % del ecosistema, México 20 %, Colombia 13 %, Argentina 10 % y Chile 10 %. Inter-American Development Bank+1

República Dominicana representaba aproximadamente 2.1 % del ecosistema regional en 2023, equivalente a unas 65 empresas fintech, frente a 54 en 2021. El BID identifica a República Dominicana, junto con Perú, Ecuador, Uruguay, Costa Rica y Guatemala, como uno de los mercados emergentes del ecosistema fintech regional; ese conjunto pasó de 48 emprendimientos en 2017 a 455 en 2023. Inter-American Development Bank+1.

Cuadro 3. República Dominicana frente a economías seleccionadas de América Latina País Adultos con cuenta, 2024 Participación en fintech regional, 2023 Observación Brasil 86.4 % 23.5 % Principal ecosistema fintech Chile 85.1 % 9.9 % Alta bancarización Costa Rica 71.4 % 1.6 % Mercado centroamericano desarrollado República Dominicana 64.8 % 2.1 % Ecosistema fintech emergente Ecuador 64.5 % 3.0 % Mercado fintech emergente Colombia 57.1 % 13.3 % Gran ecosistema fintech Perú 56.8 % 5.3 % Alto crecimiento fintech México — 20.1 % Gran mercado fintech Fuentes: Banco Mundial, Global Findex Database 2025, datos correspondientes a 2024; BID/Finnovista, Fintech en América Latina y el Caribe, edición 2024. DataBank.

La comparación debe manejarse con cautela. El número de fintech no equivale al nivel de innovación de un sistema bancario, y la tasa de personas con cuenta tampoco mide por sí sola la sofisticación tecnológica. Sin embargo, los datos permiten observar que República Dominicana se encuentra en un proceso de expansión importante, aunque los grandes mercados regionales —Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile— concentran más del 77 % de las fintech de América Latina y el Caribe. ONE MP

El BID también identifica como principales segmentos regionales los pagos y remesas, con 21 % de las fintech; los préstamos, con 19 %; y la gestión financiera empresarial, con 13 %. República Dominicana.

4. Nuevas infraestructuras y regulación

La innovación no puede sostenerse solamente con inversión privada. Requiere una infraestructura de pagos eficiente y un marco regulatorio capaz de incorporar nuevos participantes sin comprometer la estabilidad financiera.

En República Dominicana, el Reglamento de Sistemas de Pago de 2021 reconoció nuevas categorías de proveedores, entre ellas las entidades de pago electrónico y los agregadores de pago. Las cuentas de pago electrónico se diseñaron para permitir transferencias, pagos en POS, compras electrónicas, retiros y pagos de facturas mediante soluciones tecnológicas. Banco Central de la República Dominicana

La reforma de 2025 amplió nuevamente ese marco, al reconocer proveedores de billeteras digitales, iniciadores de pagos y pasarelas de pago, e introducir ambientes de prueba para servicios de pago. El mismo proceso incorporó QR y elementos relacionados con el Sistema de Gestión de Pagos Instantáneos. Banco Central de la República Dominicana

Asimismo, el Banco Central ha avanzado en la modernización de la mensajería de pagos mediante el estándar ISO 20022 y mantiene la interconexión del sistema dominicano con los sistemas de pago centroamericanos. Estas iniciativas son relevantes porque la próxima etapa de innovación no dependerá únicamente de que cada banco tenga una buena aplicación, sino de que las diferentes infraestructuras puedan comunicarse entre sí de manera segura, rápida y estandarizada. Banco Central de la República Dominicana

Otro campo en desarrollo es la moneda digital de banco central (CBDC). El Fondo Monetario Internacional documentó que el Banco Central dominicano inició la exploración de una CBDC en 2022 y recibió asistencia técnica para estudiar sus implicaciones macrofinancieras, jurídicas, tecnológicas y de estabilidad financiera. El FMI señaló que República Dominicana dispone de un sistema nacional de pagos bien desarrollado, aunque todavía existen brechas importantes de inclusión financiera y uso de efectivo. eLibrary

5. El desafío regulatorio: innovación versus obsolescencia institucional

El principal problema de las innovaciones financieras no consiste en la tecnología en sí misma. El desafío consiste en que la velocidad de innovación puede superar la capacidad de adaptación de las normas, los supervisores y los mecanismos tradicionales de gestión de riesgos.

Una aplicación móvil, por ejemplo, puede ofrecer apertura de cuentas, transferencias, pagos, inversiones y crédito en cuestión de minutos. Detrás de esa experiencia existen sistemas de identificación, prevención de lavado de activos, gestión de fraude, protección de datos, ciberseguridad y administración de riesgos. Una falla tecnológica puede trasladarse rápidamente desde una institución a miles o millones de usuarios.

La inteligencia artificial añade una dimensión adicional. Su utilización para análisis de crédito, detección de fraude, atención al cliente y administración de riesgos puede mejorar eficiencia y reducir costos, pero también introduce riesgos relacionados con calidad de datos, sesgos, explicabilidad y responsabilidad.

Por ello, el regulador enfrenta una tarea doble: permitir que aparezcan nuevos modelos de negocio y, simultáneamente, impedir que la innovación se convierta en un mecanismo para eludir controles prudenciales.

La experiencia dominicana muestra avances en esta dirección. La SB ha creado un Hub de Innovación Financiera y estableció mecanismos para presentar modelos, productos o servicios novedosos en ambientes de prueba. El Banco Central, por su parte, ha incorporado nuevos proveedores y tecnologías dentro del Reglamento de Sistemas de Pago. Superintendencia de Bancos+1

6. Avances y perspectivas

Los últimos diez años permiten identificar cinco grandes avances en la banca dominicana.

Primero, la sustitución progresiva del papel por medios electrónicos. Los pagos electrónicos han ganado participación mientras disminuye el uso de cheques.

Segundo, la transformación del teléfono móvil en una sucursal bancaria virtual. Las aplicaciones móviles ya constituyen el principal canal alternativo a las oficinas para los usuarios encuestados por la SB. Superintendencia de Bancos

Tercero, la aparición de nuevos intermediarios tecnológicos. Las fintech, entidades de pago electrónico, billeteras digitales, agregadores y proveedores de servicios de pago han ampliado el ecosistema financiero.

Cuarto, la transformación de las tarjetas en instrumentos digitales. El crecimiento de las billeteras digitales y de los pagos NFC muestra que la innovación ya no consiste solamente en pagar con una tarjeta, sino en pagar mediante un dispositivo conectado.

Quinto, la modernización de la regulación. La incorporación de nuevos proveedores, QR, ambientes de prueba, iniciación de pagos y sistemas de pagos instantáneos muestra una transición desde un modelo regulatorio centrado exclusivamente en entidades hacia otro que considera también las funciones y tecnologías.

El reto siguiente será lograr que esta transformación se traduzca en mayor inclusión financiera, menor costo de transacción, mejor competencia y mayor seguridad. En 2024, solo 64.8 % de los adultos dominicanos reportaba tener una cuenta financiera o de dinero móvil, frente a niveles superiores en economías como Brasil y Chile. DataBank Esto indica que la digitalización de la oferta no elimina automáticamente las brechas de acceso.

Fuentes principales

Banco Central de la República Dominicana (BCRD), estadísticas del Sistema de Pagos y Liquidación de Valores (SIPARD), informes sobre pagos electrónicos, billeteras digitales y evolución de los sistemas de pago. Banco Central de la República Dominicana+1

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SB), Ranking de Digitalización del Sector Bancario Dominicano, ediciones 2021, 2024 y 2025. Superintendencia de Bancos+2

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista, Fintech en América Latina y el Caribe: un ecosistema consolidado con potencial para aportar a la inclusión financiera regional, 2024. Publicaciones BID

Banco Mundial, Global Findex Database 2025, datos correspondientes a 2024. DataBank

Fondo Monetario Internacional (FMI), estudios sobre pagos digitales, fintech y exploración de una moneda digital de banco central en República Dominicana. eLibrary+1 .