Atención Cotuí: clase de aritmética gratis

El Presupuesto 2027 asigna a Sánchez Ramírez (FOMISAR) fondos muy inferiores a los que le corresponden legalmente por la mina de Pueblo Viejo. ( SHUTTERSTOCK )

Queridos alumnos, legisladores de Sánchez Ramírez, directivos del Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros (FOMISAR) y técnicos del Ministerio de Hacienda y Economía: la clase de hoy no requiere cálculo diferencial ni modelos financieros. Bastan las operaciones que se enseñan en primero de primaria, dividir, restar y multiplicar. Saquen lápiz y cuaderno. Los datos no hay que buscarlos en ninguna filtración, porque los trae el propio Gobierno en un documento público.

El dato que regala el Gobierno

El Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2027, ya depositado en el Congreso Nacional, dedica su Tabla 25 a los ingresos que el fisco espera de la mina de Pueblo Viejo, que el documento identifica como Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC) y, en el texto, como Pueblo Viejo Dominicana Jersey 2 Limited. Para 2027 el Ministerio de Hacienda y Economía proyecta recibir de la empresa US$547.5 millones, equivalentes a RD$34,277.5 millones, con una producción supuesta de 672,000 onzas troy de oro, un precio de US$4,616.6 la onza y una tasa de cambio promedio de RD$62.60 por dólar. Son los supuestos oficiales con que se armó todo el presupuesto, de modo que nadie podrá decir que las cifras son de un columnista de Cotuí graduado de UTECO.

Ese total se desglosa en cuatro renglones. El retorno neto de fundición aporta US$27.1 millones. El impuesto mínimo anual aporta cero. La participación del Estado en las utilidades netas (PUN) aporta US$221.5 millones, es decir, RD$13,865.7 millones. Y el impuesto sobre la renta (ISR) aporta US$298.9 millones, que son RD$18,713.2 millones. Esos dos últimos números son los que vamos a usar, y conviene copiarlos bien en el cuaderno.

Primera operación: una división

El Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros fija para Pueblo Viejo un impuesto sobre la renta del 25 %, con cláusula de estabilidad. La enmienda de 2013 tocó la regalía, el impuesto mínimo y el plazo de recuperación del capital, pero dejó esa tasa intacta, como la propia Barrick informó a la Comisión de Valores de Estados Unidos en mayo de 2013 y como repiten los informes anuales de Goldcorp y de Royal Gold. Si el impuesto es la cuarta parte de la renta, para conocer la renta completa basta dividir el impuesto entre 0.25 o lo que es lo mismo multiplicarlo por 4.

Hagámoslo. US$298.9 millones ÷ 0.25 = US$1,195.6 millones. En pesos, RD$18,713.2 millones ÷ 0.25 = RD$74,852.8 millones. Ese resultado es la renta neta imponible de la mina, es decir, la ganancia antes de impuestos que la empresa proyecta para 2027 según el propio Ministerio. Nadie en Hacienda puede discutir el número, porque sale de su tabla y de la tasa del contrato.

Segunda operación: dos restas

La ley habla de beneficios netos, y los beneficios netos son lo que queda después de pagar los impuestos. A la renta imponible hay que restarle, por tanto, el impuesto sobre la renta y la participación en las utilidades netas, que es el otro tributo que la mina paga sobre su ganancia.

Restemos con las cifras del presupuesto. RD$74,852.8 millones menos RD$18,713.2 millones de ISR, menos RD$13,865.7 millones de PUN, dan RD$42,273.9 millones. En dólares, US$1,195.6 millones menos US$298.9 millones, menos US$221.5 millones, dan US$675.2 millones. Esa es la utilidad neta que Pueblo Viejo proyecta llevarse en 2027 después de pagarle al Estado dominicano. De cada cien pesos de ganancia antes de impuestos, la empresa se queda con 56.5.

Tercera operación: una multiplicación

El artículo 117, párrafo II, de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales dispone que, cuando se trate de recursos naturales no renovables, los municipios donde esté ubicada la explotación recibirán el 5 % de los beneficios netos generados. La enmienda del contrato minero de 2009, aprobada por la Resolución 329-09 del Congreso, puso ese pago a cargo del Estado, como arrendador de la reserva fiscal, y la Ley 91-05 creó a FOMISAR precisamente para recibirlo y repartirlo entre Cotuí, Cevicos, Fantino, Villa La Mata y las secciones de Tocoa, Zambrana y Chacuey Maldonado.

Multiplicamos. RD$42,273.9 millones × 0.05 = RD$2,113.7 millones. En dólares, US$675.2 millones × 0.05 = US$33.8 millones. Esa es la partida que debería figurar a favor de FOMISAR en el presupuesto de 2027. Lean bien, FOMISAR debe recibir RD$2,113.7 millones en 2027.

Cuarta operación: otra multiplicación

Para quien prefiera trabajar en dólares y convertir al final, el mismo proyecto de presupuesto da la tasa. US$33.8 millones × RD$62.60 = RD$2,113 millones, con la pequeña diferencia de redondeo que trae la propia tabla oficial. El resultado es el mismo por cualquiera de los dos caminos.

Los alumnos aventajados ya habrán notado el atajo. Si el impuesto es la cuarta parte de la renta, la renta es cuatro veces el impuesto, y al quitarle el propio impuesto quedan tres. La utilidad neta equivale entonces a tres veces el ISR menos la PUN. Tres por RD$18,713.2 millones son RD$56,139.6 millones; menos RD$13,865.7 millones quedan los mismos RD$42,273.9 millones, y el 5 % vuelve a dar RD$2,113.7 millones. Dos multiplicaciones y una resta, sin calculadora.

La partida que aparece

Ahora abramos el anexo del proyecto titulado Transferencias a Instituciones según Fuente de Financiamiento. En el capítulo del Ministerio de Energía y Minas, con el código institucional 2267, figura el Consejo Provincial para la Administración de Fondos Mineros de la Provincia Sánchez Ramírez con una transferencia corriente del Fondo General de RD$500,000,000. Quinientos millones.

Comparemos en la pizarra. La ley arroja RD$2,113.7 millones. El presupuesto asigna RD$500 millones. La partida asignada equivale al 23.7 % de lo que resulta de la operación, y la diferencia es de RD$1,613.7 millones en un solo año. Hay que multiplicar por cuatro lo que figura en el presupuesto para llegar a lo que ordena la ley. La partida es la misma de 2026, quinientos millones también, y apenas un 11 % mayor que los RD$450 millones de 2025, mientras el precio del oro con que se calculó este presupuesto subió un 28.6 % respecto al supuesto del año anterior. El oro se mueve y la partida de Sánchez Ramírez apenas se despega del piso.

El Eclesiastés lo dejó escrito hace más de dos mil años: «Lo que fue, eso será; lo que se hizo, eso se hará; nada hay nuevo bajo el sol». Con Rosario Dominicana la provincia recibió migajas, con Placer Dome recibió promesas y con Barrick recibe una suma fija que se decide en Santo Domingo sin mirar la ley ni el precio del metal. El presupuesto de 2027 repite el guion, y Cotuí vuelve a ser tratado como siempre.

Fin de la clase

No hubo que contratar consultores ni esperar un informe técnico. Con la Tabla 25 del presupuesto, una división, dos restas y dos multiplicaciones se sabe cuánto le corresponde por ley a una provincia que entrega el oro y se queda con los pasivos ambientales y sociales de la explotación.

Los legisladores de Sánchez Ramírez deberán votar ese presupuesto en las próximas semanas, y los ejecutivos de FOMISAR deberán administrar lo que resulte. Tienen en sus manos el documento oficial, la ley y la cuenta. Si alguno no entendió la clase, puede acercarse al profesor Panchito Acosta, maestro de matemáticas de toda la vida en Cotuí, que con gusto le dará una clase particular de aritmética básica. Sin costo alguno. Por el bien de Sánchez Ramírez.