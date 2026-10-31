Estados Unidos ante las urnas: el Congreso y el poder de Trump

Las elecciones de medio término constituyen un proceso clave para definir el equilibrio del poder político en Estados Unidos. ( EFE )

Este martes 3 de noviembre, los estadounidenses acudirán a unas elecciones que no decidirán quién ocupa la Casa Blanca, pero sí pueden cambiar el margen de acción del presidente Donald Trump. Medirán el respaldo a su administración y definirán quién controla el Congreso durante la segunda mitad de su mandato. La participación y la distribución territorial del voto serán determinantes.

Se elegirán los 435 miembros de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 integrantes del Senado y gobernadores en 36 estados. También estarán en juego legislaturas estatales y cargos locales. La atención nacional se concentrará en el equilibrio de poder entre la Casa Blanca y el Capitolio.

Actualmente, los republicanos mantienen una mayoría estrecha en la Cámara de Representantes: 218 escaños frente a 214 demócratas. Un representante independiente se agrupa con los republicanos y hay dos vacantes. Esa diferencia explica por qué pocos distritos pueden decidir quién controla la Cámara y sus comisiones.

En el Senado, los republicanos cuentan con 53 escaños, mientras los demócratas tienen 45 y dos independientes que actúan junto a su bloque, para un total de 47. De los 35 puestos sometidos a votación, 22 corresponden a escaños actualmente republicanos y 13 a demócratas. Para alcanzar el control, los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños; en la Cámara baja, necesitan tres. La vicepresidencia puede desempatar una votación senatorial de 50 a 50, una ventaja institucional que hoy favorece a los republicanos.

El mapa del Senado merece atención especial. Georgia, donde Jon Ossoff busca la reelección; Maine, con la republicana Susan Collins; Carolina del Norte, con el demócrata Roy Cooper en una contienda por un escaño abierto; y Ohio, Alaska, Iowa, Michigan, Nuevo Hampshire y Texas figuran entre las disputas observadas con mayor interés. Texas sobresale porque una contienda que durante años se consideró más segura para los republicanos ha entrado en el grupo de carreras competitivas. Esto no decide el resultado, pero refleja un mapa más incierto.

En la Cámara de Representantes, el desafío se concentra en distritos estrechamente disputados, no en una elección estatal única. Nueva York, Colorado, Maine, Iowa, Ohio, Washington y varios distritos de Texas y Florida forman parte de la conversación sobre el control de la cámara. La redistribución de distritos añade otra variable, aunque no garantiza quién ganará.

Las 36 elecciones para gobernador amplían el alcance político de la jornada. Los gobernadores dirigen los poderes ejecutivos estatales e influyen en educación, seguridad, salud e infraestructura. Según las reglas estatales, también pueden intervenir en la aprobación o veto de mapas electorales. Por eso, esos resultados también pueden tener consecuencias más allá de 2026, especialmente en la configuración de futuras elecciones legislativas.

¿Qué significaría para Trump perder una o ambas cámaras? No perdería la presidencia ni sus facultades constitucionales, pero tendría que gobernar con un Congreso menos dispuesto a aprobar su agenda. Una Cámara controlada por los demócratas podría intensificar la supervisión de la administración, abrir investigaciones y condicionar los presupuestos. Un Senado demócrata tendría influencia sobre las comisiones y sobre la confirmación de jueces y altos funcionarios. Si ambos cuerpos cambiaran de manos, la negociación política sería inevitable y el riesgo de bloqueos legislativos aumentaría.

El desenlace influirá en las prioridades de los partidos y en sus estrategias para las próximas elecciones presidenciales. Lo que está en juego es la distribución del poder, no la continuidad constitucional del gobierno. El martes, los votantes decidirán cuánto respaldo legislativo tendrá Trump para culminar su mandato y qué capacidad tendrá la oposición para fiscalizarlo. En una democracia de contrapesos, esa decisión puede alterar el rumbo de una presidencia sin cambiar al presidente.