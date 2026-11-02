Ercilia Pepín: la mujer que hizo de la educación una bandera y del patriotismo una forma de enseñar

La voz que desafió su época: Ercilia Pepín y la emancipación femenina. ( ARCHIVO )

Hay mujeres cuya historia no cabe en una fecha conmemorativa. Mujeres que no solamente vivieron su tiempo, sino que se atrevieron a cuestionarlo, a desafiar sus limitaciones y a dejar abiertas puertas que otras generaciones encontrarían después.

Ercilia Pepín pertenece a esa categoría de dominicanas cuya grandeza no puede medirse únicamente por los cargos que ocuparon, sino por las ideas que defendieron y las transformaciones que ayudaron a impulsar.

En una República Dominicana de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando la participación de la mujer en los espacios públicos estaba condicionada por profundas desigualdades, una joven santiaguera encontró en la educación el camino para construir una sociedad diferente.

No necesitó ocupar una posición de poder político para ejercer influencia sobre su país. Le bastaron un aula, el conocimiento y una convicción que sostuvo durante toda su vida: educar era también formar ciudadanos y defender la patria.

Su nombre era Ercilia Pepín

Nació el 7 de diciembre de 1886 en Santiago de los Caballeros, hija de José Pepín y Edelmira Estrella. Desde temprana edad mostró inclinación por los estudios y el conocimiento.

Su formación estuvo marcada por la lectura, la disciplina intelectual y el aprendizaje de distintas áreas del saber. Recibió enseñanzas del profesor italiano Salvador Cucurullo, con quien profundizó en disciplinas como matemáticas, ciencias naturales, física y lenguas extranjeras.

La muerte de su madre cuando todavía era niña marcó sus primeros años. Sin embargo, aquella circunstancia no detuvo su formación. Su curiosidad intelectual y su voluntad de superación fueron dando forma a una mujer que encontraría en el magisterio una vocación y una responsabilidad social.

En 1900, cuando apenas tenía 14 años, comenzó formalmente su carrera docente en una escuela para niñas del sector Nibaje, en Santiago. Aquella temprana incorporación al magisterio no fue un episodio pasajero: sería el comienzo de una trayectoria dedicada a la enseñanza, la formación de nuevas generaciones y la defensa del conocimiento como instrumento de transformación social.

En 1906 asumió responsabilidades directivas en una escuela de niñas del barrio Marilope y, posteriormente, impartió asignaturas como matemáticas y ciencias físicas y naturales en la Escuela Superior de Señoritas. Su crecimiento profesional fue acompañado de una preparación constante y de una visión pedagógica que buscaba superar la enseñanza rutinaria y memorística.

Una escuela diferente para una sociedad diferente

Ercilia Pepín entendió que una escuela no debía limitarse a transmitir contenidos. Debía formar personas capaces de pensar, convivir, comprender su realidad y asumir responsabilidades frente a la sociedad.

Su pensamiento pedagógico recibió la influencia de Eugenio María de Hostos, cuyo ideario educativo defendía la formación racional, moral y cívica del individuo. Desde esa perspectiva, la enseñanza debía desarrollar la inteligencia, el juicio y la conciencia, no simplemente llenar cuadernos de información.

Esa concepción se reflejó en las prácticas que impulsó. Se le atribuye la introducción del uniforme escolar como parte de la cultura educativa dominicana, así como la promoción de relaciones respetuosas entre docentes y estudiantes.

También procuró fortalecer la enseñanza de las ciencias mediante recursos didácticos y experiencias que acercaran a las alumnas al conocimiento de la naturaleza y del mundo que las rodeaba.

Promovió, además, la lectura, el aprendizaje de idiomas, las artes, la disciplina y la formación ciudadana.

Su propuesta educativa no concebía a la estudiante como una figura pasiva dentro del aula, sino como una persona con capacidad para aprender, razonar y participar en la vida colectiva.

En 1913 aprobó el examen de la Escuela Normal Superior para obtener el título de Maestra Normal de Segunda Enseñanza, con mención honorífica, un logro que representa un hito en la historia de la formación docente femenina dominicana.

Lo verdaderamente significativo de su trayectoria es que no separó la educación de la dignidad humana. Para ella, enseñar también significaba reconocer las capacidades de las mujeres y contribuir a que pudieran ocupar espacios que históricamente les habían sido restringidos.

Una mujer que no aceptó el silencio

La dimensión de Ercilia Pepín trasciende las paredes de las escuelas. Fue también una defensora de la participación femenina en la sociedad y de los derechos civiles y políticos de las mujeres.

En una época en la que la voz femenina tenía escasa representación en los espacios de decisión, su pensamiento y su actuación pública cuestionaron las barreras que limitaban las oportunidades de las dominicanas.

No se trataba solamente de pedir que las mujeres aprendieran a leer y escribir. Se trataba de defender su derecho a prepararse, pensar, expresarse y participar en los asuntos nacionales. La educación constituía, en ese sentido, una herramienta para ampliar la libertad y la autonomía de las mujeres.

Su trayectoria se inscribe en una historia más amplia de mujeres dominicanas que comenzaron a reclamar presencia en la vida intelectual, educativa y cívica del país. Pepín contribuyó a ese proceso desde el magisterio, la palabra pública y el compromiso patriótico.

Cuando defender la patria también significaba educar

El patriotismo de Ercilia Pepín no fue una idea confinada a los discursos escolares. Se manifestó de manera particular durante la intervención militar estadounidense de 1916, uno de los episodios más difíciles de la historia dominicana contemporánea.

Ante la ocupación extranjera, asumió una posición de defensa de la soberanía nacional. Participó en actividades de concientización patriótica, encuentros y acciones públicas orientadas a fortalecer el sentimiento nacional y la defensa de la independencia.

Su respuesta ante aquella coyuntura revela una dimensión esencial de su pensamiento: la educación no podía estar desconectada de la realidad política y social de la nación. Una ciudadanía sin conciencia histórica, sin formación y sin capacidad crítica era más vulnerable a la imposición y al sometimiento.

Por eso, su patriotismo encontraba

continuidad en su labor educativa. Formar estudiantes también era contribuir a formar ciudadanos capaces de comprender el valor de la soberanía, la libertad y la responsabilidad colectiva.

En ella convivieron la maestra, la intelectual, la mujer comprometida con los derechos femeninos y la ciudadana que entendía que el destino de su país también era asunto suyo.

Una vida que terminó, pero cuyo pensamiento permaneció

Ercilia Pepín murió el 14 de junio de 1939. Tenía 52 años. Su partida cerró una vida de intensa dedicación al magisterio, pero no puso fin a la influencia de sus ideas.

Con el paso del tiempo, su nombre se convirtió en referencia obligada al hablar de la historia de la educación dominicana y del papel de las mujeres en la construcción de la vida pública nacional.

Su legado ha sido recuperado mediante publicaciones, investigaciones, reconocimientos institucionales y actividades educativas. Entre las obras dedicadas a su trayectoria figura Vida y obra de Ercilia Pepín, de Alejandro Paulino Ramos, publicada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1987.

Un reconocimiento de especial trascendencia

llegó en 2025. Mediante la Ley núm. 96-25, promulgada por el Poder Ejecutivo el 5 de diciembre de ese año, Ercilia Pepín fue declarada Prócer de la Patria y se estableció el 7 de diciembre como Día de Ercilia Pepín, fecha correspondiente a su natalicio.

La decisión reconoce oficialmente su legado educativo, patriótico y su defensa de los derechos de las mujeres.

La pregunta que todavía nos deja Ercilia Pepín

Pero quizá el mayor homenaje a Ercilia Pepín no consista en pronunciar su nombre durante un acto, colocar una ofrenda floral o dedicarle una ceremonia cada diciembre. Su verdadera dimensión histórica obliga a mirar la educación dominicana de hoy y preguntarnos cuánto de aquella visión permanece en nuestras escuelas.

¿Qué significa educar cuando todavía existen estudiantes que necesitan mejores oportunidades? ¿Qué lugar ocupan el pensamiento crítico, la ciencia, la lectura, el civismo y el respeto en nuestras aulas? ¿Estamos formando ciudadanos capaces de comprender su país y contribuir a transformarlo?

Son preguntas que adquieren una fuerza especial cuando se recuerda a una mujer que, hace más de un siglo, comprendió que enseñar era mucho más que impartir una asignatura.

Ercilia Pepín no tuvo a su disposición las herramientas tecnológicas, los recursos ni las posibilidades de comunicación de la educación contemporánea. Sin embargo, entendió algo que ninguna transformación tecnológica ha podido sustituir: una nación necesita maestros comprometidos, estudiantes con curiosidad intelectual y una escuela que no renuncie a formar seres humanos con dignidad y conciencia.

Desde Santiago de los Caballeros, aquella joven que comenzó a enseñar a los 14 años dejó una lección que continúa interpelando al país: la educación no debe ser solamente una puerta para conseguir un futuro individual; también debe ser una oportunidad para construir un futuro colectivo.

Porque hay maestros que enseñan lecciones y hay otros que, con su vida, terminan convirtiéndose ellos mismos en una lección para la historia.