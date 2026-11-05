Robert E. Hall Premio nobel de economía 2026 y su visión macroeconómica

De entrada, debo confesar que siempre adquiero algún texto de los premios nobeles de economía desde que la academia sueca lo anuncia en octubre del 6 al 12 de cada año como está establecido. Es el último que se otorga después de física, química, fisiología o medicina, literatura, paz.

Este año lo obtuvieron los prestigiosos profesores Robert E. Hall (1943) : de la Universidad de Stanford y presidente del Comité de Fechado de Ciclos Económicos del Buró Nacional de Investigaciones Económicas (NBER) Y Michael Woodford (1955): Profesor en la Universidad de Columbia.

Este año adquirí Macroeconomics. Economic growth, Fluctuations, and Policy de Hall and Papell 6ta edición

Abordando sus capítulos por citar los que llamaron mi atención me encuentro con el 5to Tecnología y crecimiento económico, "el cambio tecnológico como variable y las teorías endógenas del crecimiento, las políticas para estimular el crecimiento, en el capítulo 6 Crecimiento y la economía mundial con la teoría de crecimiento de Robert Solow El modelo de Solow (o modelo de Solow-Swan) es una teoría económica de carácter exógeno y neoclásico que explica cómo crece la economía a largo plazo a través de la interacción del capital, el trabajo y el progreso tecnológico. Fue propuesto por Robert Solow en 1956.

Pero el que parece decisivo en la otorgación del premio es la parte 4 Micro fundamentos de la macroeconomía de cómo las decisiones de los hogares al igual que las empresas son esenciales por conectar las decisiones individuales de consumo de los hogares con los agregados económicos.

Su contribución más famosa es la Hipótesis del Paseo Aleatorio del Consumo (1978), la cual formaliza cómo las decisiones de los hogares determinan el consumo agregado basándose en las expectativas del futuro.

"Demostraron que las decisiones de consumo de los hogares y la fijación de precios de las empresas no dependen solo de la renta actual, sino de sus expectativas sobre el futuro"

Las políticas de estabilización eficaces que ellos desarrollaron en sus modelos, donde analizaron que las medidas de política fiscal y monetaria oportunas pueden reducir las fluctuaciones de la economía" Esto implica comprender cómo el conjunto de hogares y empresas influye en la economía a través de sus acciones.

Hoy día, es de gran preocupación en cómo la economía nuestra requiere de variadas decisiones en el campo del gasto público en función de lo ingresos previstos en el Plan Anticrisis las Ley 30-26 de junio para el 2027. Todavía el ambiente de tensión geopolítica de las guerras entre EU e Irán y la de Rusia vs Ucrania mantienen un mundo en tensión por lo que se requiere prudencia y coordinación entre la política fiscal y la monetaria.