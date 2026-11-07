David Collado y el turismo que debemos construir

El turismo dominicano suele contarse desde los aeropuertos: cuántos visitantes llegaron, cuántos vuelos aterrizaron y cuántos mercados crecieron. Son datos necesarios, pero quienes vivimos en una provincia turística sabemos que la historia continúa mucho después de que el visitante recoge su equipaje. Sigue en el empleo de una madre, en las ventas de un pequeño comercio y en las oportunidades de un joven que busca abrirse camino.

Desde esa realidad considero que debe examinarse la gestión de David Collado al frente del Ministerio de Turismo. Hay resultados que merecen reconocimiento y desafíos que siguen pendientes. Una conversación seria sobre su desempeño necesita espacio para ambas cosas.

Collado asumió esa responsabilidad en uno de los momentos más difíciles para la actividad turística mundial. La pandemia había interrumpido los viajes y dejado a miles de familias frente a la incertidumbre.

Recuperar el sector exigía restablecer confianza, coordinar decisiones sanitarias y mantener comunicación con quienes comercializan los destinos. La respuesta dominicana recibió reconocimiento internacional y ayudó a poner nuevamente en movimiento una actividad esencial para nuestra economía.

Ese esfuerzo tuvo una conducción compartida. El presidente Luis Abinader, el equipo de Turismo, los empresarios y los trabajadores desempeñaron funciones distintas y necesarias. Dentro de ese trabajo, Collado mantuvo una participación visible en la promoción y la relación con los mercados emisores. Reconocerlo forma parte de una evaluación justa de la gestión pública.

Su trayectoria anterior ayuda a entender ese enfoque. Como legislador participó en la iniciativa que dio lugar a la Ley de Emprendimiento. Como alcalde del Distrito Nacional impulsó intervenciones como la recuperación del Malecón y del monumento a Fray Antón de Montesinos. Hay una continuidad entre esas actuaciones: facilitar actividad económica y recuperar espacios que las personas puedan utilizar y disfrutar.

En La Altagracia, esa relación entre turismo y vida cotidiana resulta especialmente importante. Las intervenciones en vías de Verón, los accesos a Macao y el entorno de la Basílica de Higüey tienen utilidad para residentes, trabajadores, comerciantes y peregrinos. Su valor debe apreciarse también desde esa experiencia diaria.

Ahora bien, el crecimiento nos obliga a elevar las exigencias. Una provincia puede recibir más visitantes mientras sus comunidades enfrentan dificultades de agua, saneamiento, movilidad o vivienda. El éxito turístico debe ampliar nuestra capacidad de atender esas necesidades. La prosperidad tiene que sentirse en los lugares donde viven quienes sostienen la industria con su trabajo.

También debemos medir mejor. Las llegadas importan, pero necesitamos conocer cuánto permanece en la economía local, cómo participan los pequeños negocios y qué calidad tienen los empleos. El sargazo, la presión sobre los recursos naturales y el ordenamiento territorial requieren respuestas sostenidas y coordinación entre instituciones.

La gestión de Collado ofrece experiencias valiosas de recuperación, promoción y ejecución de obras. Evaluarlas con equilibrio permite aprovechar lo que funciona y señalar lo que necesita mejorar. El país gana cuando puede reconocer un aporte sin renunciar a sus exigencias.

Como senador por La Altagracia, mi interés está en que el turismo siga creciendo con comunidades más fuertes. Ese debe ser el compromiso que acompañe cada nueva inversión y cada anuncio de resultados: que las familias puedan encontrar en el desarrollo turístico una oportunidad real para vivir mejor.