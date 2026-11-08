Azua de Compostela: cinco siglos de historia, conquista, terremotos y resistencia

Azua de Compostela no es solamente una de las ciudades más antiguas de la República Dominicana, es una de las primeras villas fundadas por la Corona española en todo el continente americano. Su antigüedad se remonta a los primeros años del siglo XVI, apenas una década después del primer viaje de Cristóbal Colón. Su fundación no fue un hecho aislado, es parte de un plan general de ocupación, organización territorial y explotación económica de La Española, la primera colonia permanente de España en América.

La pre-fundación: el territorio taíno

Mucho antes de la llegada de los españoles, el territorio que luego sería Azua formaba parte del cacicazgo de Maguana, gobernado por el cacique Caonabo.

Era una zona fértil, cercana a la bahía de Ocoa, con asentamientos taínos permanentes, caminos, cultivos de yuca y maíz, y redes de intercambio con otras regiones de la isla. El nombre Azua es de origen taíno, según los registros de fray Bartolomé de las Casas y las investigaciones del historiador István Szászdi León-Borja. Eso significa que el topónimo no fue inventado por los conquistadores, más bien fue tomado del nombre original del territorio indígena.

La orden real y el proceso de fundación

La fundación formal de Compostela de Azua se ordenó durante el gobierno de Frey Nicolás de Ovando, gobernador de La Española entre 1502 y 1509. Ovando tenía instrucciones de la Corona para crear nuevas villas, organizar los cabildos, repartir encomiendas y consolidar el dominio español en toda la isla.

La persona encargada de ejecutar la fundación fue el capitán Diego Velázquez de Cuéllar, un conquistador español que más tarde sería el primer gobernador de Cuba. Pero la investigación histórica demuestra que antes de Velázquez ya había presencia española en la zona, especialmente la del comendador Gabriel Varela, conocido como "el Gallego", que tenía una estancia rural en el lugar. Por esa razón se le añadió al nombre "Compostela", en recuerdo de Santiago de Compostela en Galicia, tierra de origen de Varela.

Fundación: año 1504

No fue una simple llegada de unos conquistadores. Fue un acto administrativo colonial: se delimitó el perímetro de la villa, se nombraron los primeros regidores del cabildo, se asignaron solares a los vecinos españoles, se organizó la iglesia y se establecieron las autoridades locales. Es decir: Azua nació como una villa española completa, con todas las instituciones coloniales de la época.

Su reconocimiento real: el escudo de armas de 1508

Cuatro años después de su fundación, el 7 de diciembre de 1508, el rey Fernando el Católico le concedió a Compostela de Azua su escudo de armas. Esto es una prueba fundamental de su antigüedad: muy pocas poblaciones americanas recibieron reconocimiento real tan temprano. El escudo simbolizaba que Azua era oficialmente una villa incorporada al reino de España.

La primera economía azucarera de América

Desde sus primeros años, Azua se convirtió en uno de los primeros centros de producción azucarera de todo el continente. Allí se instalaron los primeros trapiches y luego los grandes ingenios. La mano de obra inicial fue indígena, mediante el sistema de la encomienda, y posteriormente se introdujo la mano de obra africana esclavizada. Ese desarrollo económico hizo que Azua fuera una de las villas más importantes del sur de La Española durante todo el siglo XVI.

Los siglos siguientes: terremoto, destrucción y reconstrucción

El terremoto del 18 de octubre de 1751 destruyó la villa original, hoy llamada Pueblo Viejo. Los habitantes tuvieron que trasladarse al sitio actual. Después sufrió las guerras del siglo XIX: la invasión de Dessalines, la ocupación haitiana y la famosa Batalla del 19 de marzo de 1844, parte fundamental de la independencia dominicana.

Azua de Compostela no es solo una ciudad antigua: es una ciudad fundacional de América. Nació de la combinación de un territorio taíno, una orden real española, una fundación planificada en 1504, un escudo real en 1508 y una historia de reconstrucción y resistencia a través de cinco siglos.