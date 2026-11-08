La paz no se decide en las urnas

Honestidad frente a la manipulación: los objetivos concretos que la diplomacia sí puede alcanzar. ( MAGNIFIC )

Pasadas las elecciones de medio término en Estados Unidos, vuelve la pregunta: ¿llegará la paz al mundo antes de que termine el año? La respuesta es que no llegará. Pero eso no justifica resignarnos.

Que los demócratas controlarán la Cámara y el Senado es un cambio de peso en Washington. Pero quien crea que un resultado electoral apaga guerras confunde la política interna de una potencia con la voluntad de quienes combaten. Además, el nuevo Congreso no se instalará hasta enero. Ningún escaño ganado el 3 de noviembre detendrá un solo misil antes del 31 de diciembre.

Lo que sí cambia el voto es el cálculo de los actores. Moscú observará si un Congreso menos dócil con la Casa Blanca endurece o suaviza el respaldo a Kiev. Kiev y sus aliados europeos medirán si el apoyo está más protegido o más expuesto. Y el presidente Trump, que ha convertido los acuerdos de paz en bandera, tendrá incentivos para exhibir resultados antes de que la nueva mayoría tome posesión. Esa presión puede producir avances reales. También puede producir acuerdos apresurados e injustos, y esto último es lo que se debe vigilar.

Los hechos recientes dan motivos para una esperanza prudente. Rusia y Ucrania pactaron un alto el fuego local en Oleshky y acordaron conversaciones técnicas en Abu Dabi durante la primera mitad de noviembre. Putin aceptó, al menos en principio, retomar las negociaciones después del 10 de noviembre. Son gestos pequeños y bienvenidos. Pero una tregua en una ciudad no es la paz de un país.

Gaza ofrece una lección parecida. La tregua vigente desde octubre del año pasado sobrevive entre acusaciones cruzadas de violaciones, y hasta su principal mediador reconoce que está lejos de ser perfecta. Una paz que solo existe en los comunicados no consuela a quienes viven bajo las bombas.

Hay tres ideas que merecen atención en el debate internacional.

Primera: una paz que se firma para poder presumir de ella no es una paz. Si Ucrania es obligada a aceptar condiciones que premien la invasión, solo se habrá aplazado la próxima guerra. Nadie debería celebrar un acuerdo que invite a repetir la agresión.

Segunda: la comunidad internacional no puede delegar su responsabilidad en una sola capital. La paz exige la participación de Europa, los países árabes mediadores, Turquía y las Naciones Unidas, no únicamente de Washington. Sería un error que el mundo esperara inmóvil a ver qué hace el Congreso estadounidense.

Tercera: el ciudadano común, en Santo Domingo como en Kiev o Gaza, merece un lenguaje honesto. Prometer "paz mundial" para Navidad es manipulación. Lo que se puede conseguir son objetivos concretos: corredores humanitarios, canjes de prisioneros, protección de la población civil y mesas de negociación que no se levanten ante el primer revés.

El mundo no cerrará 2026 en paz. Pero puede cerrarlo con menos muertos, menos ciudades arrasadas y más diálogo. La política de Washington puede ayudar o estorbar, pero no sustituye la decisión de quienes tienen las armas en la mano. Mientras ellos no quieran, ninguna elección bastará. Cuando quieran, ninguna elección será necesaria.

Por lo visto, no hay esperanza de alcanzar la paz antes de que comience el nuevo año. Sin embargo, si Ucrania y Rusia logran un alto el fuego antes de diciembre, podrían aliviarse los precios del petróleo y los alimentos. Para nosotros, eso significaría menos presión sobre el costo de la vida y mayor tranquilidad para el turismo, que encuentra en la temporada navideña uno de sus períodos de mayor actividad.

No estamos en guerra, pero sufrimos sus consecuencias económicas todos los días.