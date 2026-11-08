Nuevas tecnologías para revolucionar los servicios financieros

Pagos al instante e inteligencia artificial: la transformación del sistema financiero en RD. ( CEDIDA POR EL BCRD )

Hoy día la tecnología avanza rápido. Estamos diseñando un futuro, en constante evolución. Los carros eléctricos, son una realidad. Todavía no se aceptan como estándar. Los precios de los combustibles nos están obligando a migrar, pero también existen los híbridos.

Tal situación se traslada al mundo financiero. Han desaparecido muchas sucursales bancarias. Apenas se mantienen en los grandes centros comerciales. La tecnología financiera de los llamados fintech impulsan la llamada era digital.

Los consumidores se favorecen con los pagos instantáneos y nuevos productos irrumpen el diario vivir. El Banco Central de RD va a implementar una plataforma de transacciones de pagos en línea sin contraprestaciones. La competencia obliga a adoptar o desaparecer. Así se afianza la estabilidad financiera. Para las autoridades, el reto consiste en aprovechar los beneficios de la tecnología financiera y minimizar los riegos sin asfixiar la innovación.

La tecnología financiera abarca varias áreas: como la IA, biometría, cifrado, computación en la nube y tecnología de registro distribuidos en cadenas de bloques (la base de las monedas virtuales como el bitcoin). El ritmo de cambios se acelera. Según datos confirmados por investigaciones del tema, el 90 % de los datos disponibles hoy fueron generados los últimos cinco años.

Existe un principio básico de que los avances tecnológicos en un área, inciden y son complementarios a otros y abren las puertas a otras aplicaciones.

La inteligencia artificial (IA) combinada con la explosión de datos disponibles permite la clasificación automática de las calificaciones de sus clientes en interés de ofrecer tasas de consumo y empresariales con mayor probabilidad de repago puntual.

Se impone una modalidad de contrato inteligente derivado de la tecnología de cifrado y la IA que pueden automatizar la venta de activos localizando sus potenciales clientes e inversionistas conforme a condiciones de mercado predefinidas.

Las nuevas tecnologías reducen la necesidad de intermediación. El volumen y control de nuevos datos decide y alteran modelos sobre los clientes desde pagos hasta asesoramiento sobre crédito e inversión.

En la actualidad, las redes sociales, los grandes minoristas en líneas proveedores de alimentos, las empresas de entretenimiento en línea, los proveedores financieros los de servicios en internet controlan cada vez más nuestros datos personales sobre gustos y preferencias, hábitos arraigados que en cierto grado predominan en nuestras decisiones diarias y a largo plazo

Estamos en mano de las Big Techs, que pueden dar un retrato fiel y personalizado de quiénes somos, cómo actuamos, qué compramos, qué preferimos, cuál partido político preferimos etc, etc.

Es fácil predecir dado el control sobre los datos lo cual representa una enorme ventaja. Es muy probable que el menor costo de ofrecer servicios financieros como resultado de la automatización de tareas auxiliares como por ejemplo conciliación de facturas incentive al ingreso de nuevos clientes.

Se requiere mayor protección de los datos del usuario, las nuevas tecnologías como la biometría debería en teoría mejorar la seguridad de los datos personales al sustituir las contraseñas fáciles de descifrar por lectores de características humanas únicas como las huellas dactilares o retina. La gran cantidad de datos disponibles requieren también de equilibrio entre privacidad y transparencia.

Una mayor armonización entre marcos regulatorios nacionales puede ayudar a mejorar la adopción de nuevas tecnologías que estandaricen los servicios ofrecidos.